Maharashtra Epstein Files : अशोक खरात वर सिनेमा अन् दीपाली सय्यदला धमकीचे कॉल! “सिनेमात दिसली तर…”

Updated On: May 27, 2026 | 08:42 PM IST
Maharashtra Epstein Files या आगामी चित्रपटाचा मोशन पोस्टर नुकताच लॉन्च करण्यात आला असून, चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात अनेक धक्कादायक गोष्टी उलगडल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

नाशिकचे अशोक खरात प्रकरण आता मोठ्या पडद्यावर पाहता येणार आहे. या प्रकरणात कुणाकुणाचा समावेश होता? हे प्रकरण नक्की काय आहे? या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास या सिनेमाच्या माध्यमातून करता येणार आहे. परंतु, सिनेमाची shooting ही धड सुरु झाली नाही आणि अडथळे येण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अशी चर्चा सुरु आहे की सिनेमात रुपाली चाकणकरांचे पात्र शिवसेना नेत्या आणि अभिनेत्री दीपाली सय्यद साकारतील. तेव्हापासून दीपाली सय्यद यांना काही धमकीचे कॉल येत असल्याचा दावा त्यांनी स्वतःच केला आहे. अगदी कालच या सिनेमाचा Motion Poster Launch करण्यात आला आहे. तसेच सिनेमाचे नाव ‘Maharashtra Epsitne Files’ असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

काय म्हणाली दीपाली सय्यद?

असे म्हंटले जात आहे की अभिनेत्री दीपाली सय्यद ‘Maharashtra Epsitne Files’ या सिनेमात रुपाली चाकणकरांची भूमिका साकारणार आहे. दीपाली म्हणते की तिला अनेक कॉल येत आहेत आणि त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. म्हंटल जात आहे की “तू हा सिनेमा करू नकोस, ते पात्र साकारू नकोस, थोडं थांब!” दीपाली म्हणते की तिला काही महिला नेत्यांचाही Call आला होता, त्या म्हणाल्या की, “ते तुझं राजकीय करिअर बरबाद करतील.”

दीपाली सय्यद स्पष्टच बोलली!

या सगळ्या धमक्यांना झुगारून दीपाली सय्यद उभी राहिली आहे आणि ती ‘Maharashtra Epsitne Files’ हा सिनेमा करणारच असल्याचे जाहीर केले आहे. तिने “कर नाही तर डर कशाला!” असे म्हणत एकंदरीत धमकीदारांना आव्हानच दिले आहे. तसेच ती म्हणाली आहे की, “मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेणार आहे आणि त्या या सगळ्या प्रकरणाविषयी सांगणार आहे. त्यांना हे ही सांगणार आहे की ‘मला कुणाकुणाचे call आले होते?”

दीपाली म्हणते की, “मी कलाकार आहे. मी कुणाच्या परवानगीने कामे करत नाही. गेल्या काही दिवसांत या सिनेमाची चर्चा सुरु झाली. अगदी कालच माझ्या हातात सिनेमाची स्क्रिप्ट आली. या सिनेमात मी कोणते पात्र साकारणार आहे? याचा खुलासा तर मी आता करणार नाही. ते नंतर कळणारच आहे.”

Vijay Wadettiwar: नोटांच्या माळा अन् जल्लोष…, पुणे पोर्श केसवर विजय वडेट्टीवारांची तीव्र प्रतिक्रिया; “कायदा फक्त शब्दात!”

