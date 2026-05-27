Maharashtra Epstein Files : अशोक खरात वर सिनेमा अन् दीपाली सय्यदला धमकीचे कॉल! “सिनेमात दिसली तर…”

काय म्हणाली दीपाली सय्यद?
असे म्हंटले जात आहे की अभिनेत्री दीपाली सय्यद ‘Maharashtra Epsitne Files’ या सिनेमात रुपाली चाकणकरांची भूमिका साकारणार आहे. दीपाली म्हणते की तिला अनेक कॉल येत आहेत आणि त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. म्हंटल जात आहे की “तू हा सिनेमा करू नकोस, ते पात्र साकारू नकोस, थोडं थांब!” दीपाली म्हणते की तिला काही महिला नेत्यांचाही Call आला होता, त्या म्हणाल्या की, “ते तुझं राजकीय करिअर बरबाद करतील.”
दीपाली सय्यद स्पष्टच बोलली!
या सगळ्या धमक्यांना झुगारून दीपाली सय्यद उभी राहिली आहे आणि ती ‘Maharashtra Epsitne Files’ हा सिनेमा करणारच असल्याचे जाहीर केले आहे. तिने “कर नाही तर डर कशाला!” असे म्हणत एकंदरीत धमकीदारांना आव्हानच दिले आहे. तसेच ती म्हणाली आहे की, “मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेणार आहे आणि त्या या सगळ्या प्रकरणाविषयी सांगणार आहे. त्यांना हे ही सांगणार आहे की ‘मला कुणाकुणाचे call आले होते?”
दीपाली म्हणते की, “मी कलाकार आहे. मी कुणाच्या परवानगीने कामे करत नाही. गेल्या काही दिवसांत या सिनेमाची चर्चा सुरु झाली. अगदी कालच माझ्या हातात सिनेमाची स्क्रिप्ट आली. या सिनेमात मी कोणते पात्र साकारणार आहे? याचा खुलासा तर मी आता करणार नाही. ते नंतर कळणारच आहे.”