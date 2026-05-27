Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pushkar Jog : लोकं म्हणतात “Cannes ला पैसे देऊन गेला” अभिनेत्याने Trollers ला दिले उत्तर! काय म्हणाला पुष्कर?

Updated On: May 27, 2026 | 07:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

Cannes Film Festival 2026 मध्ये मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी उपस्थिती लावत जागतिक मंचावर आपली छाप पाडली. यामध्ये Pushkar Jog यांनी कोणत्याही टीमशिवाय एकट्याने सहभाग घेत मराठी सिनेसृष्टीचे प्रतिनिधित्व केल्याची विशेष चर्चा रंगली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Cannes च्या मंचावर मराठी सिनेसृष्टीचे प्रतिनिधित्व केले.
  • या सर्व Trollers ला एका मुलाखतीच्या माध्यमातून प्रतिउत्तर दिले आहे.
  • काही जण पुष्करच्या या मुद्द्याचे समर्थन करत आहेत तर काही जणांनी उलट प्रश्नांची विचारणा केली.
नुकताच Cannes Film Festival 2026 मध्ये मराठी सिनेविश्वातील काही महत्वाचे चेहऱ्यांनी उपस्थिती लावली. यामध्ये जेष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, अभिनेत्री निवेदिता सराफ, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, जयंती वाघधरे तसेच अभिजात मराठी OTT चे संस्थापक केदार जोशी यांचा समावेश आहे. परंतु, या सगळ्यांमध्ये मराठी अभिनेता पुष्कर जोगने एक वेगळी ओळख निर्माण केली. Cannes 2026 मध्ये उपस्थित इतर मराठी कलाकार अभिजात मराठी OTT चे संघ सदस्य म्हणून त्या मानाच्या Red Carpet वर झळकून आले. पण अभिनेता पुष्कर जोगने कोणत्याही संघाशिवाय अगदी एकट्याने Cannes च्या मंचावर मराठी सिनेसृष्टीचे प्रतिनिधित्व केले.

‘सुपर डुपर’ या खुसखुशीत मराठी विनोदी चित्रपटाचा डिजिटल प्रीमियर, मराठी ZEE5वर 29 मे रोजी

दरम्यान, सोशल माध्यमांवर पुष्कर जोग तसेच उपस्थित इतर सर्व मराठी कलाकारांचे अभिनंदन करण्यात आले. पण काही Trollers मंडळींना पुष्करचे Cannes मध्ये जाणे काही पटलेले दिसले नाही, त्यामुळे अभिनेत्याला Troll ही करण्यात आले होते. पण अभिनेत्याने या सर्व Trollers ला एका मुलाखतीच्या माध्यमातून प्रतिउत्तर दिले आहे.

काय म्हणाला Pushkar Jog?

पुष्कर जोग यंदाच्या Cannes Film Festival 2026 मध्ये झळकला होता. या मराठी अभिनेत्याला इतक्या मोठ्या मंचावर चालताना पाहून काही Trollers मंडळींनी “पैसे देऊन गेला असेल” असे विधाने केली. याला प्रतिउत्तर देताना पुष्कर म्हणतो की, “वयाच्या 7 वर्षांपासून मी अभिनय करतोय. तेव्हापासून मी Industry पाहतोय, अनुभवतोय आणि अनेक गोष्टी सहनही केल्या आहेत. पण आपण आपली मेहनत सुरूच ठेवायची.” अभिनेता पुढे म्हणतो की, “आताच मी Cannes ला गेलो होतो. मी एकटाच गेलो होतो ना! कोणत्याही Team सोबत नाही. मी माझ्या Merit ने गेलो होतो. आता त्यात काही लोकं म्हणतात ‘पैसे देऊन गेला असेल…’ मी त्यांना म्हणेल की ‘मग तुम्ही जाऊन दाखवा मग! तुम्ही जाऊ शकाल का? तुम्हाला ते बोलावतील तरी का?”

‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

Trollers ला दिलेल्या या प्रतिउत्तरामुळे सोशल माध्यमांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. काही जण पुष्करच्या या मुद्द्याचे समर्थन करत आहेत तर काही जणांनी उलट प्रश्नांची विचारणा केली आहे. तर काही नेटकऱ्यांनी “माझा मराठी कलावंत इतक्या मोठ्या मंचावर झळकला” याचा अभिमान जाहीर केला आहे.

Web Title: Pushkar jogs response to trolls questioning his presence at the cannes film festival 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 07:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कान्सच्या रेड कार्पेटवरील प्राजक्ताच्या सौंदर्याला ‘निरुपा सारीज’चा साज, मराठमोळ्या नऊवारीने जागतिक मंचावर वेधले साऱ्यांचे लक्ष
1

कान्सच्या रेड कार्पेटवरील प्राजक्ताच्या सौंदर्याला ‘निरुपा सारीज’चा साज, मराठमोळ्या नऊवारीने जागतिक मंचावर वेधले साऱ्यांचे लक्ष

Cannes 2026: कान्सच्या रेड कार्पेटवर चमकली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन! निळा मरमेड गाऊन, हिऱ्यांच्या दागिन्यांनी वेधले साऱ्यांचे
2

Cannes 2026: कान्सच्या रेड कार्पेटवर चमकली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन! निळा मरमेड गाऊन, हिऱ्यांच्या दागिन्यांनी वेधले साऱ्यांचे

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत
3

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pushkar Jog : लोकं म्हणतात “Cannes ला पैसे देऊन गेला” अभिनेत्याने Trollers ला दिले उत्तर! काय म्हणाला पुष्कर?

Pushkar Jog : लोकं म्हणतात “Cannes ला पैसे देऊन गेला” अभिनेत्याने Trollers ला दिले उत्तर! काय म्हणाला पुष्कर?

May 27, 2026 | 07:56 PM
MLC Election 2026: “कठीण पेपर संपलाय, आता फक्त…”, अमित शाहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं! म्हणाले…

MLC Election 2026: “कठीण पेपर संपलाय, आता फक्त…”, अमित शाहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं! म्हणाले…

May 27, 2026 | 07:51 PM
भारतीय स्टील उद्योगाला मिळणार मोठं बळ! नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा ‘सुफी’सोबत सामंजस्य करार

भारतीय स्टील उद्योगाला मिळणार मोठं बळ! नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा ‘सुफी’सोबत सामंजस्य करार

May 27, 2026 | 07:50 PM
काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

May 27, 2026 | 07:49 PM
WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

May 27, 2026 | 07:45 PM
Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

May 27, 2026 | 07:44 PM
RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

May 27, 2026 | 07:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM