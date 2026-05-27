  • Ipl 2026 Srh Vs Rr Eliminator Vaibhav Sooryavanshi Broke Chris Gayle Most Sixes In Ipl Record

SRH vs RR Eliminator: वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 15 व्या वर्षी मोडला द ग्रेट ‘ख्रिस गेल’चा रेकॉर्ड, ठरला सर्वात तरूण खेळाडू

Updated On: May 27, 2026 | 07:59 PM IST
सारांश

केवळ १५ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीने मोडला ख्रिस गेलचा सर्वाधिक सिक्सर्स मारण्याचा रेकॉर्ड. वैभव पहिल्यांदाच प्लेऑफ खेळत असून राजस्थान रॉयल हा सामना फायनलमध्ये जाण्यासाठी खेळत आहे

वैभवने पाडला सिक्सर्सचा पाऊस, मोडला ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीची मैदानावर कमाल
  • पॅट कमिन्सला लागोपाठ मारल्या सिक्स 
  • मोडला ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड 
T20 क्रिकेटच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात स्फोटक फलंदाज मानला जाणारा ख्रिस गेल, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधील आपला सर्वकालीन विक्रम राजस्थान रॉयल्सच्या १५ वर्षीय ‘चमत्कार’ (wonderkid) असलेल्या वैभव सूर्यवंशीकडून मोडला गेला आहे. ख्रिस गेलला ही कामगिरी करण्यासाठी बरीच वर्ष लागली होती. मात्र वैभवने ही कामगिरी अवघ्या काही सामन्यांमध्येच करून दाखवली आहे.

जरी या किशोरवयीन सलामीवीराला मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या आपल्या मागील सामन्यात अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आले असले, तरी बुधवारी IPL २०२६ च्या ‘एलिमिनेटर’ सामन्यात जेव्हा रॉयल्सचा सामना सनरायझर्स हैदराबादशी झाला, तेव्हा आपली कसर भरून काढण्याचा त्याने पक्का निर्धार केला. जेव्हा सूर्यवंशी यशस्वी जैस्वालसोबत डावाची सुरुवात करण्यासाठी मैदानात उतरला, त्याने केवळ आपल्या संघाला एक धडाकेबाज सुरुवातच करून दिली नाही. तर IPL च्या एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा गेलचा प्रदीर्घ काळापासून अबाधित असलेला विक्रमही मोडला आहे. 

ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड 

ख्रिस गेलने आयपीएलच्या इतिहासात एकूण ३५७ षटकार मारले आहेत, जो या स्पर्धेत कोणत्याही फलंदाजाने मारलेल्या सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम आहे. त्याने १४२ सामन्यांमध्ये ही कामगिरी केली. खाली आयपीएलमधील ख्रिस गेलच्या विक्रमांची आणि आकडेवारीची संपूर्ण यादी दिली आहे: एकूण षटकार: ३५७ (१४२ सामने) एका डावात सर्वाधिक षटकार: १७ षटकार (२०१३ मध्ये पुणे वॉरियर्सविरुद्ध नाबाद १७५ धावांच्या खेळीदरम्यान) एका हंगामात सर्वाधिक षटकार हे २०१२ मध्ये ५९ षटकार मारले आहेत. हाच रेकॉर्ड वैभव सूर्यवंशीने केवळ १५ व्या वर्षी मोडला आहे. हा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वैभवने आपल्याला १७५ रन्सचा ख्रिसचा गेलचा रेकॉर्ड मोडायचा आहे अशी इच्छा बोलून दाखवली होती. 

वैभवने केले संधीचे सोनं 

हैदराबादविरुद्धचा एलिमिनेटर सामना कदाचित वैभव सूर्यवंशीसाठी या हंगामातील शेवटची संधी होती, ज्याद्वारे तो गेलच्या अनेक अजरामर आयपीएल विक्रमांपैकी एक विक्रम मोडू शकणार होती आणि त्याने या संधीचे सोने केले आणि या हंगामात वैभवने कमालीची खेळी करत त्याने ख्रिस गेललादेखील मागे टाकले आहे. या हंगामात राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये सनरायझर्स हैदराबादने विजय मिळवला आहे. पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील संघ हॅटट्रिक साधण्यास उत्सुक असेल हे खरं असलं तरीही १५ वर्षाच्या या मुलाने नक्कीच सर्वांना रडकुंडीला आणलं आहे. वैभव आता नक्की कोणाकोणाचे रेकॉर्ड मोडणार याचीच चाहत्यांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. 

Published On: May 27, 2026 | 07:59 PM

