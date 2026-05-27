Cold Water : थंड पाणी पिल्याने पोटाला नुकसान पोहचते का? तज्ञांकडून जाणून घ्या खरं सत्य

Updated On: May 27, 2026 | 08:15 PM IST
सारांश

Drinking Cold Water Is Safe Or Not : उन्हाळ्यात थंड पाण्याचे हमखास सेवन केले जाते. काही दाव्यांनुसार, थंड पाणी आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते पण असं खरंच आहे का? चला तज्ञांकडून जाणून घेऊया.

Cold Water : थंड पाणी पिल्याने पोटाला नुकसान पोहचते का? तज्ञांकडून जाणून घ्या खरं सत्य

(फोटो सौजन्य: istock)

विस्तार
  • उन्हाळ्यात प्यायल्या जाणाऱ्या थंड पाण्याबाबत सोशल मिडियावर अनेक दावे केले जात आहेत.
  • तज्ञांनी याविषयी महत्त्वाची माहिती देत काही सवयी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात असे सांगितले आहे.
  • काही विशिष्ट आजार असलेल्या लोकांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे असल्याचेही समोर आले आहे.
उन्हाळ्यात थंड पाण्याचे सेवन हमखास केले जाते. यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो आणि तहानही भागते. आता मागील काही काळापासून सोशल मिडियावर थंड पाण्याच्या सेवनाबाबत अनेक दावे करण्यात आले आहेत. यानुसार सांगण्यात येतंय की, थंड पाण्याच्या सेवनामुळे पोटाचे विकार होऊ शकतात, याचा आपल्या पचनावर परिणाम होऊ शकतो. पण हा दावा खरा आहे का आणि खरंच थंड पाणी पिल्याने आरोग्याला हानी पोहचते का याविषयी लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. तुमच्या मनातील हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि खरं सत्य तुमच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी आजचा हा लेख लिहिण्यात आला आहे. थंड पाण्याचा आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो ते आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

थंड पाणी पचनावर परिणाम करते का?

डाॅक्टरांच्या मते, पचनाचा आणि पाण्याचा काहीही संबंध नसतो. आपण गरम किंवा थंड कोणत्याही स्वरुपाचे पाणी पिले तरी पोटात गेल्यानंतर त्याचे टेम्परेचर नाॅर्मल बनते. सामान्यपणे थंड पाण्याचा कोणत्याही प्रकारे आपल्या पचनावर परिणाम होत असल्याचे आतापर्यंत दिसून आले नाही. काहींचा हा गैरसमज आहे की थंड पाणी प्यायल्याने शरीरातील चरबी गोठू लागते पण वास्तवात असे काहीच घडत नाही. लोकांचा विश्वास आहे की, थंड पाणी प्यायल्याने खाल्लेलं अन्न आकुंचन पावते पण खरंतर असं काहीच नाहीये.

अतिथंड पाणी पिणे टाळा

हे लक्षात घ्या की, काही पोटाचे आजार जसे की इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम (IBS) झाल्यास सेंसिटिव्हिटी वाढू लागते. या परिस्थितीत जर आपण थंड पाण्याचे सेवन केले तर आजरांच्या लक्षणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. डाॅक्टरांच्या मते, थंड पाणी प्यावे पण अतिथंड पाण्याचे सेवन आपण टाळायला हवे. उन्हातून घरी आल्यानंतर जर तुम्ही लगेच अतिथंड पाण्याचे सेवन केले तर याचा आपल्या बाॅडी टेम्परेचरवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे सर्दी-खोकला सारखे आजार होण्याची शक्यता असते.

कोणी थंड पाण्याचे सेवन करु नये?

ज्यांना दमा, सायनस, मायग्रेनचा किंवा घशाचा संसर्गाचा त्रास आहे, लहान मुले, वृद्ध अशा लोकांनी थंड पाण्याचे सेवन करणे टाळावे. थंड पाणी कधीही गटागट पिऊ नये. याचबरोबर फार उन्हातून आल्यानंतर लगेच थंड पाण्याचे सेवन करु नये.

 

Published On: May 27, 2026 | 08:15 PM

May 27, 2026 | 08:15 PM
May 27, 2026 | 08:10 PM
May 27, 2026 | 08:02 PM
May 27, 2026 | 07:59 PM
May 27, 2026 | 07:56 PM
May 27, 2026 | 07:51 PM
May 27, 2026 | 07:50 PM

May 27, 2026 | 03:55 PM
May 27, 2026 | 03:50 PM
May 26, 2026 | 08:24 PM
May 26, 2026 | 08:16 PM
May 26, 2026 | 08:08 PM
May 26, 2026 | 03:48 PM
May 26, 2026 | 03:42 PM