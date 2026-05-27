पणे पोर्श प्रकरणातील आरोपी विशाल अग्रवाल याला जामीन मिळाल्यानंतर करण्यात आलेल्या जल्लोषाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याप्रकरणी विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. श्रीमंत आणि गरीब यांच्याबाबत कायदा केवळ तोंडी वचनांपुरताच मर्यादित राहिला आहे, असे वडेट्टीवार यांनी का म्हटले, हे जाणून घ्या. विशाल अग्रवाल याच्या जल्लोषाची दृश्ये समोर ठेवून वडेट्टीवार यांनी कठोर शब्दांत प्रश्न विचारला: “इतक्या मोठ्या अपघातानंतरही बेफिकीरपणा आणि माज येतो कुठून?” विजय वडेट्टीवार यांनी पुढे म्हटले की, ज्या कुटुंबांनी आपली मुले गमावली आहेत, ती त्यांना कधीच परत मिळणार नाहीत आणि त्यांची घरे कायमची रिकामी झाली आहेत; तरीही, आरोपीच्या बाजूच्या लोकांच्या वर्तनात दिसून येणारा गांभीर्याचा अभाव अत्यंत लज्जास्पद आहे.
दोन निष्पाप जीव गेले…
दोन कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली…
पण त्यानंतर जे चित्र समोर आलं, ते आणखी अस्वस्थ करणारं आहे. अपघात, पुरावे बदलल्याचा संशय, आणि जामीनानंतर केलेलं सेलिब्रेशन हे सगळं पाहिल्यावर सामान्य नागरिकांच्या मनात संताप निर्माण होईल कारण अशा गंभीर घटनेनंतर किमान पश्चाताप… pic.twitter.com/O85yCuezNk — Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) May 27, 2026
या प्रकरणात प्रशासकीय आणि राजकीय दबावाचे आरोप होत असल्याबद्दलही विजय वडेट्टीवार यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे आरोप आणि या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान समोर आलेले इतर संशयास्पद पैलू यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्या मते, जर अशा गंभीर घटनांनंतरही कायद्याची यंत्रणा कठोरपणे वागण्यात अपयशी ठरली, तर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणात डगमगेल. सध्याच्या परिस्थितीवर उपरोधिक टीका करताना त्यांनी म्हटले की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे असे दिसते खरे पण केवळ बोलण्यापुरता.
पुणे पोर्श कार अपघात १९ मे २०२४ रोजी पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात घडला. बिल्डर विशाल अग्रवाल यांच्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने, मद्यपानाच्या नशेत असताना, आपली भरधाव ‘पोर्श’ कार एका दुचाकीवर आदळली. या भीषण अपघातात मध्य प्रदेशातील दोन तरुण आयटी (IT) अभियंत्यांचा अनीश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा यांचा घटनास्थळीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे तेव्हा तीव्र जनक्षोभ उसळला, जेव्हा ‘बाल न्याय मंडळाने’ आरोपीला अवघ्या १५ तासांतच जामीन मंजूर केला; तोही केवळ ‘रस्ते सुरक्षेवर’ ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या अटीवर. या निर्णयामुळे देशभरात न्यायव्यवस्थेची परिणामकारकता आणि निष्पक्षता यांविषयी प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. विशाल अग्रवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर ज्या प्रकारे जाहीर शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले, त्यातून धनदांडग्यांचा प्रभाव आणि कायद्याविषयीची त्यांची बेपर्वाईची वृत्ती अधोरेखित होते. या ‘उत्सवसदृश’ वर्तनामुळे, प्रभावशाली कुटुंबांमधील नैतिक ऱ्हास आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेस भेडसावणारी संस्थात्मक आव्हाने यांविषयी एक गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
