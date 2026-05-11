In Trends:
Pakistan News : पाकिस्तानच पितळ पुन्हा उघडे पाडले! पाक नेत्यानेच उघड केलं मुनीरचं भारतविरोधी भयानक कारस्थान

Pakistan News : पाकिस्तानची पुन्हा जागतिक स्तरावर नाच्चकी झाली आहे. पाकिस्तानच्याच एका राजकारण्याने फील्ड मार्शल असीम मुनीरचा चेहरा जगासमोर उघड केला आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला समर्थन देतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 05:08 PM
  • पाकिस्तानचा खरा चेहरान पुन्हा उघड
  • पाक नेत्याचा जनरल मुनीर यांच्यावर गंभीर आरोप
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Pakistan News in Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तान(Pakistan) चे लष्कर केवळ त्यांच्यासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी धोका असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानच्याच एका राजकारण्याने असीम मुनीरचा खरा चेहरा जगासोमर आणला आहे. यामुळे पाकिस्तानची पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली असून संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचे मुत्तहिदा महाजचे अध्यक्ष शफी बुरफत यांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि लष्कप्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. बुफरत यांच्या आरोपांनुसार, पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख गेल्या अनेक दशकांपासून धार्मिक कट्टरता आणि दहशतवादी गटांना खतपाणी घालत आहेत.

त्यांच्या मते, भारतासह शेजारी देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी या दहशतवाद्यांचा रणनीती म्हणून वापर केला जात आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला ढाल बनवून प्रादेशिक शांतता धोक्यात आणत असल्याचे बुफरत यांनी म्बटले आहे.

लोकशाहीचा गळा आवळणारी व्यवस्था

बुफरत यांनी अंतर्गत परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हटले की, पाकिस्तानला एक Unnatural State Structure म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, इथे सत्तेत कोण येणार हे लष्करच ठरवते. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना सत्तेवरुन काढून टाकणे, विरोध करणाऱ्यांना फाशी किंवा तुरुंगवास देणे हे सर्व लष्कराच्या हातात असते.

लष्कराने सरकारला आपल्या हातची कठपुतळी बनवली आहे. पाकिस्तानमध्ये मीडिया, न्यायपालिका आणि अर्थव्यवस्थेवर लष्कराचे पूर्ण वर्चस्व आहे. येथे लोकशाही केवळ नावापुरती असल्याचे बुफरत यांनी म्हटले.

जनरल मुनीरवर टीका

बुफरत यांनी लष्करप्रमुख असीम मुनीरवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की, मुनीर यांची आक्रमक भाषणे आणि अण्वस्त्रांच्या धमक्या हे त्यांचे मानसिकतेचे लक्षण आहे. त्यांचे अपयश लपवण्यासाठी आणि लष्कराचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी तेल खोटा धार्मिक राष्ट्रवाद आणि भय याचा आधार घेतात असा आरोप बुफरत यांनी केला आहे.

जागतिक समुदायाला आवाहन

बुफरत यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, पत्रकारांवरील अत्याचार आणि लष्कराच्या चिथावणीखोर विधानांची दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या या खुलाशामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

