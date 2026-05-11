Pakistan News : पाकिस्तानच पितळ पुन्हा उघडे पाडले! पाक नेत्यानेच उघड केलं मुनीरचं भारतविरोधी भयानक कारस्थान

China Pakistan Deal : हिंद महासागरात पाकिस्तानचं राज्य? चीनकडून खरेदी करणार ‘हे’ घातक शस्त्र, भारताची डोकेदुखी वाढणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचे मुत्तहिदा महाजचे अध्यक्ष शफी बुरफत यांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि लष्कप्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. बुफरत यांच्या आरोपांनुसार, पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख गेल्या अनेक दशकांपासून धार्मिक कट्टरता आणि दहशतवादी गटांना खतपाणी घालत आहेत.
त्यांच्या मते, भारतासह शेजारी देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी या दहशतवाद्यांचा रणनीती म्हणून वापर केला जात आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला ढाल बनवून प्रादेशिक शांतता धोक्यात आणत असल्याचे बुफरत यांनी म्बटले आहे.
बुफरत यांनी अंतर्गत परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हटले की, पाकिस्तानला एक Unnatural State Structure म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, इथे सत्तेत कोण येणार हे लष्करच ठरवते. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना सत्तेवरुन काढून टाकणे, विरोध करणाऱ्यांना फाशी किंवा तुरुंगवास देणे हे सर्व लष्कराच्या हातात असते.
लष्कराने सरकारला आपल्या हातची कठपुतळी बनवली आहे. पाकिस्तानमध्ये मीडिया, न्यायपालिका आणि अर्थव्यवस्थेवर लष्कराचे पूर्ण वर्चस्व आहे. येथे लोकशाही केवळ नावापुरती असल्याचे बुफरत यांनी म्हटले.
बुफरत यांनी लष्करप्रमुख असीम मुनीरवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की, मुनीर यांची आक्रमक भाषणे आणि अण्वस्त्रांच्या धमक्या हे त्यांचे मानसिकतेचे लक्षण आहे. त्यांचे अपयश लपवण्यासाठी आणि लष्कराचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी तेल खोटा धार्मिक राष्ट्रवाद आणि भय याचा आधार घेतात असा आरोप बुफरत यांनी केला आहे.
बुफरत यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, पत्रकारांवरील अत्याचार आणि लष्कराच्या चिथावणीखोर विधानांची दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या या खुलाशामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.
