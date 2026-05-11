  Kerala Cm Suspense Continues Kc Venugopal Vd Satheesan Or Ramesh Chennithala

Keralam CM Suspence: केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स कायम! वेणुगोपाल, सतीशन की चेन्नीथला?

पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी आणि तामिळनाडूमध्ये थलपती विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली, तरी केरळमध्ये ८ दिवसांनंतरही नाव निश्चित झालेले नाही

Updated On: May 11, 2026 | 05:00 PM
केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स कायम! वेणुगोपाल, सतीशन की चेन्नीथला?

  • मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत के. सी. वेणुगोपाल, व्ही. डी. सतीशन आणि रमेश चेन्नीथला यांची नावे आघाडीवर
  • सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि ए. के. अँटनी यांच्यातील चर्चेनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे अंतिम नाव जाहीर करतील.
  • प्रदेशाध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी सर्व नेत्यांना आणि समर्थकांना वादग्रस्त विधाने टाळण्याचा कडक सल्ला दिला आहे.
Keralam  Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या निवडणुकांनंतर राज्यात सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला होता. पण अवघ्या दोन-तीन दिवसांमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी सुवेंदू अधिकारी यांनी शपथ घेतली. तर तामिळनाडूमध्ये विजय थलपती मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. पण निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन आज आठ दिवस उलटून गेले तरी केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाचा पेच अद्याप कायम आहे. याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.

दरम्यानस मिळालेल्या माहितीनुसार, केरळ काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदासंदर्भातील चर्चा तीव्र झाली आहे. केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी रविवारी (१० मे, २०२६) सांगितले की, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी लवकरच केरळच्या पुढील मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा करतील. पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने तीन प्रमुख दावेदारांशी आधीच चर्चा केली आहे.

PM Modi on Work From Home : नरेंद्र मोदींकडून ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ चे आवाहन!काटकसर की संकटाची चाहूल?

नवी दिल्लीहून परतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सनी जोसेफ म्हणाले की, या विषयावर राज्यातील नेत्यांशी चर्चेची दुसरी फेरी घेण्याची गरज आहे असे त्यांना वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा केव्हा केली जाईल. याबाबत त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. पण सर्व नेत्यांना कोणताही वाद किंवा कोणतेही आक्षेपार्ह विधाने टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) च्या मित्रपक्षांशी चर्चा होईल का, असे विचारले असता, काँग्रेस हायकमांड तो निर्णय घेईल,असं त्यांनी नमुद केलं.

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत कोण आहे?

पक्षातील सूत्रांनुसार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अँटनी यांच्यातील चर्चा मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. सध्या, के. सी. वेणुगोपाल, व्ही. डी. सतीशन आणि रमेश चेन्नीथला हे मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वाधिक संभाव्य दावेदार मानले जात आहेत. या तिन्ही नेत्यांचे समर्थक आपापले दावे मजबूत असल्याचे मानतात. वेणुगोपाल यांच्या गटाला, काँग्रेस नेतृत्व विधिमंडळ पक्षाच्या मताला अधिक महत्त्व देईल, असा विश्वास आहे. तर त्यांची जनतेमधील लोकप्रियता आणि यूडीएफ मित्रपक्षांचा पाठिंबा यामुळे त्यांचा दावा अधिक मजबूत असल्याचे सतीशन यांच्या समर्थकांचे मत आहे.

CM Devendra Fadnavis: “राहुल गांधी हे राजकारणातील ‘सर्वात रिजेक्टेड माल’!”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघाती प्रहार

रमेश चेन्नीथला यांच्याकडूनही दावेदारी

रमेश चेन्नीथला हे देखील आपल्या उमेदवारीबद्दल खूप आशावादी असल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्या व्यापक राजकीय अनुभवाच्या आणि ज्येष्ठतेच्या आधारावर, पक्ष नेतृत्व त्यांना यावेळी संधी देईल अशी त्यांना आशा आहे. सूत्रांनुसार, व्ही. डी. सतीशन आणि रमेश चेन्नीथला दोघेही यावर समाधानी आहेत की, हायकमांडने त्यांना आपली मते सविस्तरपणे मांडण्याची पुरेशी संधी दिली. आता सगळ्यांच्या नजरा काँग्रेस नेतृत्वाच्या अंतिम निर्णयावर लागल्या आहेत.

 

Published On: May 11, 2026 | 05:00 PM

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM