Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Raja Shivaji Is A Hit At The Box Office It Earns Rs 760 Crores On The Tenth Consecutive Day

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

राजा शिवाजी सिनेमा हा पहिला वहिला मराठी सिनेमा आहे ज्याने आतापर्यंत सर्वाधिक कमाई केली. सलग दहाव्या दिवशी देखील या सिनेमाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर उचलून घेतलं.

Updated On: May 11, 2026 | 03:32 PM
raja shivaji marathi movie

फोटो सौजन्य :गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ;
  • सलग दहाव्या दिवशी ‘7.60’ कोटींची कमाई,
Raja Shivaji Box Office Collection: राजा शिवाजी सिनेम हा पहिला वहिला मराठी सिनेमा आहे ज्याने आतापर्यंत सर्वाधिक कमाई केली. सलग दहाव्या दिवशी देखील या सिनेमाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर उचलून घेतलं. फर्स्ट डे फर्स्ट शोला सिनेमाने तब्बल 12.40 कोटींची कमाई केली. या सिनेमाला मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबत सिनेविश्वात अभिनेता रितेश देशमुखचं कौतुक केलं जात आहे. या सिनेमाने सुरुवातीचे तीन दिवस बॉक्सऑफिसवर चांगलाच गल्ला जमवला. पहिला दिवशी तब्बल 12.40 कोटींची कमाई करणारा हा पहिला मरठी सिनेमा आहे.

‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचं कलेक्शन
पहिला दिवस – 12.40 कोटी
दुसरा दिवस – 11.50 कोटी
तिसरा दिवस – 13.10 कोटी
चौथा दिवस – 6.20 कोटी
पाचवा दिवस – 5.40 कोटी
सहावा दिवस – 4.70 कोटी
सातवा दिवस – 4.40 कोटी
आठवा दिवस -3.50कोटी
नववा दिवस (दुसरा शनिवार) – 6.20 कोटी
दहावा दिवस (दुसरा रविवार) 7.60 कोटी
एकूण कलेक्शन – 75.10 कोटी

Raja Shivaji : आठवडाभराचा हंगामा! सिनेमागृहात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाने आणले भगवे वादळ; 50 आकडा केला पार

सिनेमा रिलिज झाल्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. या सिनेमाने केवळ भारतातच नाही तर जगभरात आपली छाप सोडली असून आतापर्यंतचं सिनेमाचं कलेक्शन 80 कोटींपर्यंत गेलं आहे, अशी माहिती ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिली. ! महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून प्रदर्शित झालेला ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट केवळ रुपेरी पडद्यावरील एक ऐतिहासिक मांडणी नसून, प्रत्येक मराठी माणसाच्या अस्मितेचा हुंकार आहे. दिग्दर्शक म्हणून रितेश देशमुख यांनी मोठ्या पडद्यावर शिवरायांचा इतिहास मांडला, त्यामुळे हा चित्रपट केवळ पाहण्याचा विषय न उरता तो एक भावनिक अनुभव ठरतो. सिनेमाच्या लोकप्रियतेबाबत आणखी सांगयाचं तर बुक माय शो (Book My Show ) वर देखील सर्वाधित या सिनेमाची विक्री होत आहे. त्याचबरोबर IMDb वर देखील सर्वाधिक रेटींग मिळाली आहे.

Raja Shivaji सिनेमातील नवंकोरं गाणं आलं समोर! सई राणीसाहेबांच्या प्रेमाची झलक ‘फूल पारिजात’

 

Web Title: Raja shivaji is a hit at the box office it earns rs 760 crores on the tenth consecutive day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा
1

Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ
2

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट
3

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…
4

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

May 17, 2026 | 11:42 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM
तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM