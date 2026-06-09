Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Manjari Fadnnis : मुक्या प्राण्याला बेदम मारहाण, झाला खून! मंजिरी फडणीस झाली भावुक; शेअर केली पोस्ट, अश्रू अनावर

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

अभिनेत्री मंजरी फडणीसने तिच्या सोसायटीतील ‘मिकी’ नावाच्या श्वानाच्या मृत्यूबाबत भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. मिकीवर काही अज्ञात व्यक्तींनी क्रूर हल्ला करून त्याची हत्या केल्याचा आरोप तिने केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अभिनेत्रीने या पोस्टमध्ये दुःख, राग आणि मागणी व्यक्त केली आहे.
  • एका गोणपाटीत भरून दूर फेकण्यात आले.
  • मिकीला न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असे तिने सांगितले.
आपल्या अभिनयाने संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री मंजरी फडणीस हे नाव अगदी सगळ्यांच्याच परिचयाचे आहे. अभिनेत्री सध्या चर्चेच्या झोत्यात आहे. अभिनेत्रीने एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये अभिनेत्री भावुक झालेल्या दिसून येत आहे. तिच्या डोळ्यातून अश्रुंचे धारा वाहत आहेत. अभिनेत्रीने या पोस्टमध्ये दुःख, राग आणि मागणी व्यक्त केली आहे.

Eetha Release Date: श्रद्धा कपूरच्या ‘ईथा’ची प्रतीक्षा संपली; रिलीज डेट आली समोर, ‘या’ दिवशी होणार चित्रपटगृहांत प्रदर्शित

काय म्हणाली मंजरी फडणीस?

शेअर केल्या गेलेल्या या पोस्टमध्ये मंजरी फडणीस जोरजोरात रडत आहेत. तसेच तिने या पोस्टमध्ये तिच्या सोसोयटीच्या आवारात घडलेली एक क्रूर घटना सांगितली आहे. ती म्हणते की तिच्या सोसायटीमध्ये Mikey नावाचा श्वान राहत होता. गेल्या काही दिवसांपासून तो सापडत नव्हता. शेवटी, तो सोसायटीच्या आवारातच सापडला. तो जवळजवळ मृत अवस्थेत होता. त्याला काही क्रूर लोकांनी मारलं. त्याच्या नाका-तोंडातून रक्ताच्या धारा वाहत होत्या. त्याला एका गोणपाटीत भरून दूर फेकण्यात आले.

ही सगळी भयाण घटना सांगताना मंजरी ढसाढसा रडत होती. तिने हल्ला करणाऱ्या क्रूर माणसांवर कारवाई करण्याची मागणीही शासनाला केली आहे, तसेच या संबंधित काही तरी कायदा असावा.

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत


शेअर केलेल्या पोस्टखाली कॅप्शन देण्यात आले आहे. नमूद करण्यात आले आहे की, “आमच्या मिकीची निर्घृण हत्या करण्यात आली… आणि आता आम्ही त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणार आहोत. कोणत्याही सोसायटीत, कोणत्याही प्राण्यासोबत अशी घटना पुन्हा कधीही घडू नये. प्राण्यांना इजा करण्याचा विचार करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती असली पाहिजे. प्राण्यांवरील क्रूरतेविरोधात अधिक कठोर कायद्यांची गरज आहे. या लढ्यात आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल झेवियर बर्नार्ड सॅंटियागो यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेन्द्र नागरकर यांचेही आम्ही अत्यंत ऋणी आहोत. त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. संकल्प (संकेत) कदम यांनी मिकीसाठी निडरपणे आणि धैर्याने लढा दिला, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. आमच्या सोसायटीतील मिकीवर प्रेम करणाऱ्या आणि न्यायासाठी अथकपणे आमच्यासोबत उभ्या राहिलेल्या सर्व रहिवाशांचेही मनःपूर्वक आभार. विशेषतः रंजना केंट, केशव धनराज, मार्सिया, ममता, नेहा सिंग, गैती सिद्दीकी आणि इतर अनेक जणांचे. मिकीला न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.”

Web Title: Manjari fadnis wept because her dog was brutally killed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Manjari Fadnnis : मुक्या प्राण्याला बेदम मारहाण, झाला खून! मंजिरी फडणीस झाली भावुक; शेअर केली पोस्ट, अश्रू अनावर

Manjari Fadnnis : मुक्या प्राण्याला बेदम मारहाण, झाला खून! मंजिरी फडणीस झाली भावुक; शेअर केली पोस्ट, अश्रू अनावर

Jun 09, 2026 | 02:31 PM
Brain Tumor: स्मार्टफोनमुळे ब्रेन ट्यूमर होतो का? जाणून घेऊया याबद्दल असलेले गैरसमज आणि वास्तविकता

Brain Tumor: स्मार्टफोनमुळे ब्रेन ट्यूमर होतो का? जाणून घेऊया याबद्दल असलेले गैरसमज आणि वास्तविकता

Jun 09, 2026 | 02:27 PM
CBSE 12th Result Controversy: दिल्ली ते सौदी अरेबियापर्यंत तक्रारींचा पाऊस; सीबीएसईच्या डिजिटल पेपर तपासणीत मोठा घोळ?

CBSE 12th Result Controversy: दिल्ली ते सौदी अरेबियापर्यंत तक्रारींचा पाऊस; सीबीएसईच्या डिजिटल पेपर तपासणीत मोठा घोळ?

Jun 09, 2026 | 02:23 PM
Virat Kohli: ‘… कारण हे माझे घर आहे’; RCB च्या दुसऱ्या आयपीएल विजयानंतर विराटची भावूक पोस्ट

Virat Kohli: ‘… कारण हे माझे घर आहे’; RCB च्या दुसऱ्या आयपीएल विजयानंतर विराटची भावूक पोस्ट

Jun 09, 2026 | 02:14 PM
Madhyapradesh Crime: संतापजनक! आईस्क्रीमचे आमिष दाखवत ६ वर्षीय पुतणीवर चुलत्याचाच अत्याचार; आरोपी फरार

Madhyapradesh Crime: संतापजनक! आईस्क्रीमचे आमिष दाखवत ६ वर्षीय पुतणीवर चुलत्याचाच अत्याचार; आरोपी फरार

Jun 09, 2026 | 02:12 PM
व्हिडिओत सोनं-चांदी दाखवणं पडलं महागात; सोशल मिडिया क्रिएटरच्या घरी चोरांची धाड, संपूर्ण घरच केलं साफ

व्हिडिओत सोनं-चांदी दाखवणं पडलं महागात; सोशल मिडिया क्रिएटरच्या घरी चोरांची धाड, संपूर्ण घरच केलं साफ

Jun 09, 2026 | 02:12 PM
जायकवाडीची जलपातळी घटल्याने संभाजीनगरच्या २७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला मोठा झटका; १२ जूनचा वाढीव पाणीपुरवठा रखडणार?

जायकवाडीची जलपातळी घटल्याने संभाजीनगरच्या २७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला मोठा झटका; १२ जूनचा वाढीव पाणीपुरवठा रखडणार?

Jun 09, 2026 | 02:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें