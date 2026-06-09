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Eetha Release Date: श्रद्धा कपूरच्या ‘ईथा’ची प्रतीक्षा संपली; रिलीज डेट आली समोर, ‘या’ दिवशी होणार चित्रपटगृहांत प्रदर्शित

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:52 AM IST
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सारांश

श्रद्धा कपूरच्या बहुचर्चित ‘ईथा’ चित्रपटाची रिलीज डेट अखेर जाहीर झाली आहे. चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली असून हा चित्रपट नेमका कधी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार, जाणून घ्या सविस्तर.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अभिनेत्री श्रद्धा कपूरच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ‘स्त्री २’ या सुपरहिट चित्रपटानंतर, चाहते श्रद्धाच्या ‘ईथा’ या आगामी चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत होते. आता, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.

श्रद्धा कपूरचा ‘ईथा’ हा चित्रपट २०२६ मध्ये रक्षाबंधनच्या सणाच्या दिवशी, म्हणजेच २८ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. २०२५ मध्ये ‘चावा’ हा चित्रपट बनवल्यानंतर, निर्माते दिनेश विजन आणि दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर या चित्रपटासाठी पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत.

या चित्रपटात श्रद्धा कपूर, रणदीप हुडा आणि मोहम्मद झीशान अय्युब यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ‘ईठा’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाल्याची बातमी समोर आली होती. आता प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर झाली आहे. हा चित्रपट सुमारे दोन महिन्यांत मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगना विठाबाई यांच्या जीवनावरील बायोपिक आहे. श्रद्धा कपूर विठाबाईंची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटात १९४० ते १९९० या दशकांदरम्यानचा विठाबाईंचा प्रवास, त्यांचे यश आणि त्यांचा संघर्ष दाखवण्यात येणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर यांनी केले असून दिनेश विजन यांनी निर्मिती केली आहे.

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श्रद्धा कपूरचा शेवटचा चित्रपट, ‘स्त्री २’, बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला. राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या हिंदी चित्रपटांपैकी एक बनला. या चित्रपटात अक्षय कुमारनेही पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती.

 

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अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ‘ईथा’ या चित्रपटात रणदीप हुडा आणि झीशान अय्युब या दोन प्रमुख बॉलिवूड कलाकारांसोबत एक महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. मात्र, चित्रपटातील या दोन कलाकारांच्या भूमिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. ‘स्त्री २’ हा २०२४ मधील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक होता. मात्र, तेव्हापासून ही अभिनेत्री मोठ्या पडद्यापासून दूर राहिली असून, तिचे नाव श्रेयनामावलीत समाविष्ट झालेले नाही. त्यानंतर तिने ‘झूटोपिया २’ या सुपरहिट ॲनिमेटेड चित्रपटाला आपला आवाज दिला. ‘इथा’ या चित्रपटाद्वारे श्रद्धा कपूर जवळपास दोन वर्षांनंतर मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करतो हे पाहणे बाकी आहे.

Web Title: The wait is over for shraddha kapoors eetha release date announced film to hit theatres on this day

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Published On: Jun 09, 2026 | 11:52 AM

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