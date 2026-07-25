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पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:57 AM IST
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सारांश

आहारात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे पचनक्रिया बिघडून जाते. वारंवार अपचन आणि पोटात गुडगुड, गॅस झाल्यास आतड्यांचे आरोग्य बिघडून जाते. चला तर जाणून घेऊया सतत पोटातून आवाज येण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय.

पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार

पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार

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विस्तार

पचनक्रिया बिघडण्याची कारणे?
पोटातून गुडगुड आवाज कशामुळे येतो?
पचनक्रिया सुधारण्यासाठी उपाय?

जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. जंक फूडचे अतिसेवन, सतत तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाल्यामुळे पचनक्रिया पूर्णपणे बिघडून जाते. बिघडलेल्या पचनक्रियेमुळे आतडे आणि पोटासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवतात. ॲसिडिटी, आंबट ढेकर येणे, पोटात सतत गुडगुड होणे, उलट्या, मळमळ आणि डोकेदुखीची समस्या उद्भवून आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. बऱ्याचदा पोटातून गुडगुड आवाज येतो. पोटातून येणारा गुडगुड आवाज सगळ्यांचं अतिशय सामान्य वाटतो. पण हा आवाज पचनक्रिया सुरू असल्यामुळे किंवा आतड्यांमधून अन्न, द्रव आणि वायू पुढे सरकत असल्यामुळे येतो. प्रत्येक वेळी येणारा आवाज हा कोणत्याही आजाराचे लक्षण असू शकत नाही. मात्र वारंवार पोटातून आवाज, पोटदुखी, जुलाब, उलटी यांसारखी लक्षणे दिसू लागल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

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पोटातून गुडगुड आवाज सामान्यपणे भूक लागल्यानंतर येतो. बराच वेळ कोणत्याही पदार्थांचे सेवन न केल्यास पोट आणि आतड्यांमधील स्नायू सक्रिय होतात. शरीर अन्नासाठी तयार होत असल्यामुळे आतड्यांची हालचाल वाढते आणि पोटातून सतत गुडगुड आवाज येऊ लागतो. त्यामुळे भूक लागल्यास पचनास हलक्या आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. याशिवाय पोटात गॅस तयार करणे पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ल्यामुळे सुद्धा पोटातून गुडगुड आवाज येऊ लागतो. हरभरा, राजमा, वाटाणा, कोबी, फ्लॉवर, शीतपेये किंवा जास्त प्रमाणात तळलेले पदार्थ खाल्ल्यानंतर आतड्यांमध्ये वायू तयार होतो. हा वायू पुढे पुढे सरकत राहिल्यामुळे पोटातून गुडगुड आवाज याशिवाय पचनक्रिया बिघडून जाते आणि पोटात जडपणा वाढू लागतो.

पोटात जमा झालेल्या वायूमुळे पोट जड झाल्यासारखे वाटते. घाई करत जेवणे, अन्नपदार्थ व्यवस्थित नीट चावणे किंवा चुकीच्या पदार्थांचे आहारात सेवन केल्यामुळे आतड्यांची हालचाल बिघडते आणि आरोग्याला हानी पोहचते. पोटामध्ये वायूचे प्रमाण वाढल्यास पोटातून वारंवार आवाज येऊ येऊ लागतो. दैनंदिन आहारात पचनास अतिशय जड असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास पोटात जडपणा, आंबट ढेकर, ॲसिडिटी इत्यादी समस्या वाढू लागतात. पोटात साचून राहिलेल्या वायूमुळे आतड्यांची हालचाल बिघडते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो.

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आतड्यांमध्ये जास्त वेळ मल साचून राहिल्यास आंबट ढेकर, पोटात जडपणा, गुडगुड, गॅस, जुलाब होऊन आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. याशिवाय काहींना दुधाचे पदार्थ खाल्ल्यानंतर खूप जास्त त्रास होतो. आतड्यांचा संसर्ग झाल्यानंतर गुडगुड होण्यासोबत पोटदुखी, जुलाब, मळमळ किंवा ताप येण्याची जास्त शक्यता असते. मेंदू आणि पचनसंस्था यांचा जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे शरीरात वाढलेला मानसिक तणाव पचनक्रियेवर थेट परिणाम करतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी नियमित भरपूर पाणी, अन्न नीट चावून खाणे, गॅस वाढवणाऱ्या पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नये. यामुळे पचनक्रिया निरोगी राहते आणि शरीराला कोणताही त्रास होत नाही.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोटात सतत गुडगुड होणे म्हणजे काय?

    Ans: पचनक्रियेदरम्यान आतड्यांमध्ये अन्न, द्रव आणि वायू हालचाल करताना आवाज होणे सामान्य आहे. मात्र हा त्रास वारंवार होत असल्यास किंवा इतर लक्षणांसह दिसत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

  • Que: पोटात गुडगुड होण्यामागील प्रमुख कारणे कोणती असू शकतात?

    Ans: भूक लागणे, अपचन, गॅस, अन्नाची असहिष्णुता (Food Intolerance), आतड्यांतील संसर्ग, इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम (IBS) किंवा इतर पचनसंस्थेच्या समस्या यामुळे हा त्रास होऊ शकतो.

  • Que: पोटातील गुडगुड कमी करण्यासाठी काय करावे?

    Ans: संतुलित आहार घ्या, पुरेसे पाणी प्या, अति तेलकट व मसालेदार पदार्थ टाळा, हळूहळू जेवा, नियमित व्यायाम करा आणि ताणतणाव कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

Web Title: Do you experience constant rumbling in your stomach do not ignore these symptoms or you could develop intestinal disorders

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:57 AM

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