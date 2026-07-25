शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Travel News World Happiest Cities 2026 Jaipur India Ranked In Top 10 Time Out Report

दिल्ली-मुंबई नाही… भारताच्या या शहरात आहे आनंददायी वातावरण; ग्लोबल रिपोर्ट आला समोर

Updated On: Jul 25, 2026 | 08:07 AM IST
जाहिरात
सारांश

जगातील सर्वात आनंदी शहरांची नवी यादी जाहीर झाली असून त्यात भारतातील एका शहरानेही मानाचे स्थान मिळवले आहे. हजारो नागरिकांच्या अनुभवांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

दिल्ली-मुंबई नाही... भारताच्या या शहरात आहे आनंददायी वातावरण; ग्लोबल रिपोर्ट आला समोर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जगभरातील हजारो लोकांच्या सहभागातून सर्वाधिक आनंदी शहरांची यादी तयार करण्यात आली.
  • विविध निकषांच्या आधारे शहरांचे मूल्यांकन करून क्रमवारी निश्चित करण्यात आली.
  • या प्रतिष्ठित यादीत भारतातील एका शहरालाही स्थान मिळाले आहे.
आयुष्यात आनंद कुणाला नको हवा असतो. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? जगभरात असे कोणते शहर आहेत ज्याला आनंददायी मानलं जातं. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण अलिकडेच समोर आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये जगातील सर्वात आनंददायीू शहरांची यादी शेअर करण्यात आली. ही यादी लोकप्रिय मासिक ‘टाइम आउट’ने आपल्या २०२६ च्या नव्या रिपोर्टमध्ये शेअर केली. या मेगा सर्व्हेमध्ये जगभरातील २४,००० हून जास्त लोक सामील झाले होते. लोक फक्त या सर्व्हेत सामील झाले नाही तर त्यांनी यात आपला अनुभव देखील शेअर केला. चला आनंदात जगभरातील कोणत्या देशांनी बाजी मारली आहे आणि त्यात भारतातील कोणत्या शहराचा समावेश आहे ते जाणून घेऊया.

Travel News : हे आहे भारतातील सर्वात भयानक बीच, इथे असतो आत्म्याचा खुला वावर…

कशाप्रकारे शहरांमधील आनंद मोजला गेला?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कोणत्या शहराला आनंददायी घोषित करण्यासाठी फक्त एक गोष्ट पुरेशी नसते. या लिस्टला तयार करण्यासाठी ‘टाइम आउट’ने अनेक प्रमुख निकषांवर शहरांचे मूल्यांकन केले. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

  • शहरातील वातावरण – संस्कृती, हिरवळ, मनमिळाऊ शेजारी आणि चैतन्यमय रस्ते.
  • सुविधा आणि लाईफस्टाईल – स्थानिक खाण-पाण, कला आणि नाईटलाईफ.
  • परस्पसंबंध – शहरात सामुदायिकतेची प्रबळ भावना आहे का आणि तिथे प्रेम मिळवणे सोपे आहे का? या गोष्टी तपासण्यात आल्या. यासोबतच शहरातील लोकांमध्ये सकारात्मक विचार आहेत की नाही? अशा अनेक पैलूंचा विचार करण्यात आला.
  • माहिती समोर आल्यानंतर ज्या शहरात सर्वात जास्त सकारात्मक वातावरण आहे त्या शहरांना या यादित सामील करण्यात आलं.
यादीत भारतातील एका शहराचा समावेश

समोर आलेल्या आनंद शहरांच्या रिपोर्टमध्ये भारतातील जयपूर शहराचा समावेश करण्यात आला. राजस्थानची राजधानी असलेले हे शहर पर्यटनासाठी फार खास मानले जाते. जयपूरला देशातील आनंद शहरांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकाचे स्थान मिळाले. एकूण पहिल्या १० शहरांमध्ये स्थान मिळवणारे हे एकमेव भारतीय शहर आहे.

Travel News : काशि विश्वनाथांपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिरापर्यंत… श्रावणात या शिवमंदिरांचे घ्या दर्शन

२०२६ मधील १० सर्वात आनंदी शहरे

१.  बाथ (Bath) – इंग्लंड
२. पनामा सिटी (Panama City) – पनामा
३. ग्वादलहारा (Guadalajara) – bमेक्सिको
४.  मेडेलिन (Medellin) – कोलंबिया
५.  क्रॅको (Krakow) – पोलंड
६.  जयपुर (Jaipur) –  भारत
७.  शिकागो (Chicago) – अमेरिका
८.  केप टाउन (Cape Town) – दक्षिण आफ्रिका
९ . शांघाय (Shanghai) – चीन
१० . गोटेनबर्ग (Gothenburg)- स्वीडन

 

Web Title: Travel news world happiest cities 2026 jaipur india ranked in top 10 time out report

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 08:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Travel News : काशि विश्वनाथांपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिरापर्यंत… श्रावणात या शिवमंदिरांचे घ्या दर्शन
1

Travel News : काशि विश्वनाथांपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिरापर्यंत… श्रावणात या शिवमंदिरांचे घ्या दर्शन

प्रवाशांसाठी मोठी खूशखबर! आता ₹० मध्ये करा हॉटेल बुकिंग; क्लिअरट्रिपचे धमाकेदार ‘Book@0’ फीचर लाँच
2

प्रवाशांसाठी मोठी खूशखबर! आता ₹० मध्ये करा हॉटेल बुकिंग; क्लिअरट्रिपचे धमाकेदार ‘Book@0’ फीचर लाँच

Travel News : लाल मातीचा तलाव, स्विझरलँडसारखे वातावरण… ओडिशातील हे ठिकाण दुसऱ्या ग्रहासारखेच वाटते
3

Travel News : लाल मातीचा तलाव, स्विझरलँडसारखे वातावरण… ओडिशातील हे ठिकाण दुसऱ्या ग्रहासारखेच वाटते

Travel News : हे आहे भारतातील सर्वात भयानक बीच, इथे असतो आत्म्याचा खुला वावर…
4

Travel News : हे आहे भारतातील सर्वात भयानक बीच, इथे असतो आत्म्याचा खुला वावर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिल्ली-मुंबई नाही… भारताच्या या शहरात आहे आनंददायी वातावरण; ग्लोबल रिपोर्ट आला समोर

दिल्ली-मुंबई नाही… भारताच्या या शहरात आहे आनंददायी वातावरण; ग्लोबल रिपोर्ट आला समोर

Jul 25, 2026 | 08:07 AM
मार्केटमध्ये आलीय ही ‘वन इन ऑल’ ई-बाईक! ‘Hercules Jarvis 5’ क्रेझी सस्पेंशन, प्रीमियम लुक आणि लो मेंटेनन्स! पाहा डिटेलमध्ये

मार्केटमध्ये आलीय ही ‘वन इन ऑल’ ई-बाईक! ‘Hercules Jarvis 5’ क्रेझी सस्पेंशन, प्रीमियम लुक आणि लो मेंटेनन्स! पाहा डिटेलमध्ये

Jul 25, 2026 | 08:00 AM
Numberlogy: आषाढी एकादशीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा

Numberlogy: आषाढी एकादशीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा

Jul 25, 2026 | 08:00 AM
पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार

पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार

Jul 25, 2026 | 07:57 AM
Todays Gold-Silver Price: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; नवीन किंमती पाहून ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Todays Gold-Silver Price: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; नवीन किंमती पाहून ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Jul 25, 2026 | 07:50 AM
Ashadhi Ekadashi : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सपत्नीक विठुरायाची शासकीय महापूजा; पंढरपुरात विठुरायाचा जयघोष

Ashadhi Ekadashi : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सपत्नीक विठुरायाची शासकीय महापूजा; पंढरपुरात विठुरायाचा जयघोष

Jul 25, 2026 | 07:18 AM
Ashadhi Ekadashi 2026: रेल्वे स्थानकांवरील आषाढी एकादशी उत्सवाची परंपरा; भजन, कीर्तन आणि हरिनामाने दुमदुमते वातावरण

Ashadhi Ekadashi 2026: रेल्वे स्थानकांवरील आषाढी एकादशी उत्सवाची परंपरा; भजन, कीर्तन आणि हरिनामाने दुमदुमते वातावरण

Jul 25, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा