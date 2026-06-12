Ek Hota Malin : मातीखाली गाडली गेलेली स्वप्न! ‘एक होतं माळीण’, सत्य घटनेवर आधारित Marathi Disaster Movie

Ek Hota Malin सिनेमा 30 जुलै 2014 तारखेला पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात स्थित असलेल्या माळीण गावात घडलेल्या प्रसंगावर आधारित आहे. या रात्री मुसळधार पावसामुळे गावावर थेट दरड कोसळली आणि क्षणातच शेकडो स्वप्नांची राख रांगोळी झाली. गावाचा आनंद मातीत गाडला गेला आणि जमिनीवर उरले ते फक्त दुःख! ‘एक होतं माळीण’ या चित्रपटात या दुर्घटनेतील सर्व पैलू जसे की दुःख, वेदना, लढा आणि संघर्ष मोठ्या पडद्यावर अनुभवता येणार आहे, हा सिनेमा पाहण्यासाठी मराठी प्रेक्षकवर्ग आतुर असल्याचे दिसून येत आहे.
मुळात, Ek Hota Malin फक्त सिनेमा नसून ग्रामीण भागाकडे राहणाऱ्या त्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी एक शिकवण ठरेल की अशा कठीण प्रसंगात आपण काय केले पाहिजे? आणि कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत? अशी आशा जवळजवळ प्रत्येक सिनेप्रेमींकडून वर्तवली जात आहे. या चित्रपटात केवळ त्या भीषण घटनेचे चित्रण नसून, संकटाच्या काळात धैर्याने उभे राहणाऱ्या सामान्य माणसांचा संघर्ष, त्यांची स्वप्ने, जिव्हाळ्याची नाती आणि माणुसकीचे भावस्पर्शी दर्शन घडणार आहे.
चित्रपटाचे लेखन, संवाद आणि दिग्दर्शन दत्ता गायकर व राजू राणे यांनी केले असून, संतोष जे. म्हात्रे यांनी निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. चित्रपटात कोणत्या स्तरावर VFX तसेच Visual वापरण्यात येतील तसेच Disaster Movie असल्याने कशाप्रकारचे संगीत ऐकायला मिळेल आणि या कठीण कामासाठी संगीतकार कोण असेल? या सगळ्या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सिनेमा 24 जुलै 2024 रोजी, संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील सिनेमा गृहात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.