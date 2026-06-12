Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ek Hota Malin : मातीखाली गाडली गेलेली स्वप्न! ‘एक होतं माळीण’, सत्य घटनेवर आधारित Marathi Disaster Movie

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

तब्बल १२ वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर ओढवलेल्या भीषण दरड दुर्घटनेची कहाणी आता 'एक होतं माळीण' या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. ३० जुलै २०१४ रोजी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेत एका रात्रीत संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झाले होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रसंगाला मराठी प्रेक्षकवर्गांना मोठ्या पडद्यावर अनुभवता येणार आहे.
  • सिनेमा पाहण्यासाठी मराठी प्रेक्षकवर्ग आतुर असल्याचे दिसून येत आहे.
  • माणुसकीचे भावस्पर्शी दर्शन घडणार आहे.
आजवर Hollywood मध्ये आपण महापूर, त्सुनामी, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीवर आधारित अनेक सिनेमे पाहिले असतील. परंतु, असाच थरार आता आपल्याला मराठी सिनेसृष्टीतही अनुभवता येणार आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हा केवळ सिनेमा नसून भावनांचा महासागर आहे. भर पावसात मोठी दरड एका गावावर कोसळते आणि एका रात्रीत संपूर्ण गाव जगाच्या नकाशावरून पुसलं जातं. हा फक्त सिनेमा नाही आहे हे त्या कुटुंबाचे अश्रू आहेत, ज्यांच्या गावातली माया आज मातीखाली गाडली गेलीये. त्याच प्रसंगाला मराठी प्रेक्षकवर्गांना मोठ्या पडद्यावर अनुभवता येणार आहे.

सूरज चव्हाणच्या पत्नीचे डोहाळेजेवण, सूरज चव्हाणच्या पत्नीचे डोहाळेजेवण; ‘त्या’ खास मेहंदीने वेधलं लक्ष

Ek Hota Malin सिनेमा 30 जुलै 2014 तारखेला पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात स्थित असलेल्या माळीण गावात घडलेल्या प्रसंगावर आधारित आहे. या रात्री मुसळधार पावसामुळे गावावर थेट दरड कोसळली आणि क्षणातच शेकडो स्वप्नांची राख रांगोळी झाली. गावाचा आनंद मातीत गाडला गेला आणि जमिनीवर उरले ते फक्त दुःख! ‘एक होतं माळीण’ या चित्रपटात या दुर्घटनेतील सर्व पैलू जसे की दुःख, वेदना, लढा आणि संघर्ष मोठ्या पडद्यावर अनुभवता येणार आहे, हा सिनेमा पाहण्यासाठी मराठी प्रेक्षकवर्ग आतुर असल्याचे दिसून येत आहे.

मुळात, Ek Hota Malin फक्त सिनेमा नसून ग्रामीण भागाकडे राहणाऱ्या त्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी एक शिकवण ठरेल की अशा कठीण प्रसंगात आपण काय केले पाहिजे? आणि कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत? अशी आशा जवळजवळ प्रत्येक सिनेप्रेमींकडून वर्तवली जात आहे. या चित्रपटात केवळ त्या भीषण घटनेचे चित्रण नसून, संकटाच्या काळात धैर्याने उभे राहणाऱ्या सामान्य माणसांचा संघर्ष, त्यांची स्वप्ने, जिव्हाळ्याची नाती आणि माणुसकीचे भावस्पर्शी दर्शन घडणार आहे.

Welcome To The Jungle: स्टार्सची फौज, पण जुनेच विनोद! ‘वेलकम टू द जंगल’ प्रेक्षकांना हसवण्यात यशस्वी ठरणार का?

चित्रपटाचे लेखन, संवाद आणि दिग्दर्शन दत्ता गायकर व राजू राणे यांनी केले असून, संतोष जे. म्हात्रे यांनी निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. चित्रपटात कोणत्या स्तरावर VFX तसेच Visual वापरण्यात येतील तसेच Disaster Movie असल्याने कशाप्रकारचे संगीत ऐकायला मिळेल आणि या कठीण कामासाठी संगीतकार कोण असेल? या सगळ्या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सिनेमा 24 जुलै 2024 रोजी, संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील सिनेमा गृहात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

Web Title: New marathi movie based on ek hota malin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 02:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

JioHotstar वरील TADKA ने गाठला 100 दशलक्ष वापरकर्त्यांचा टप्पा; मायक्रो-कंटेंट मनोरंजनाची लोकप्रियता वाढली
1

JioHotstar वरील TADKA ने गाठला 100 दशलक्ष वापरकर्त्यांचा टप्पा; मायक्रो-कंटेंट मनोरंजनाची लोकप्रियता वाढली

Ramayana, King ते Mirzapur मूव्ही! 2026 च्या उत्तरार्धात मनोरंजनाची मेजवानी; पाहा सर्वात मोठ्या चित्रपटांची यादी
2

Ramayana, King ते Mirzapur मूव्ही! 2026 च्या उत्तरार्धात मनोरंजनाची मेजवानी; पाहा सर्वात मोठ्या चित्रपटांची यादी

बंपर Weekend! ‘तुंबाडची मंजुळा’ची बॉक्स ऑफिसवर मुसंडी; दुसऱ्या दिवशी ओपनिंगपेक्षा जवळपास दुप्पट कमाई
3

बंपर Weekend! ‘तुंबाडची मंजुळा’ची बॉक्स ऑफिसवर मुसंडी; दुसऱ्या दिवशी ओपनिंगपेक्षा जवळपास दुप्पट कमाई

Bharat Bhagya Vidhata Controversy : ‘भारत भाग्य विधाता’ चित्रपटावरून वाद; परिचारिका संघटनांची आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची मागणी
4

Bharat Bhagya Vidhata Controversy : ‘भारत भाग्य विधाता’ चित्रपटावरून वाद; परिचारिका संघटनांची आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ek Hota Malin : मातीखाली गाडली गेलेली स्वप्न! ‘एक होतं माळीण’, सत्य घटनेवर आधारित Marathi Disaster Movie

Ek Hota Malin : मातीखाली गाडली गेलेली स्वप्न! ‘एक होतं माळीण’, सत्य घटनेवर आधारित Marathi Disaster Movie

Jun 12, 2026 | 02:56 PM
‘पेड्डी’साठी राम चरणच्या मेहनतीचे श्याम कौशल यांनी केले कौतुक; आमिर खानशी तुलना करत काय म्हणाले?

‘पेड्डी’साठी राम चरणच्या मेहनतीचे श्याम कौशल यांनी केले कौतुक; आमिर खानशी तुलना करत काय म्हणाले?

Jun 12, 2026 | 02:54 PM
Dalia Vs Oats: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काय ठरेल अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

Dalia Vs Oats: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काय ठरेल अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

Jun 12, 2026 | 02:50 PM
शेतकरी कर्जमाफीत फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…

शेतकरी कर्जमाफीत फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…

Jun 12, 2026 | 02:44 PM
Rahu Ketu Impact at Home: जेव्हा घरावर पडते ‘काळ्या जादू’ची सावली, राहू – केतूचा प्रभाव कसा समजावा, काय आहे तथ्य

Rahu Ketu Impact at Home: जेव्हा घरावर पडते ‘काळ्या जादू’ची सावली, राहू – केतूचा प्रभाव कसा समजावा, काय आहे तथ्य

Jun 12, 2026 | 02:44 PM
Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप ‘Fittr’ मध्ये केली मोठी गुंतवणूक; बनला इक्विटी पार्टनर

Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप ‘Fittr’ मध्ये केली मोठी गुंतवणूक; बनला इक्विटी पार्टनर

Jun 12, 2026 | 02:42 PM
लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

Jun 12, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें