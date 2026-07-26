Ukraine-Russia War: रशियाने कीव्हवर डागली क्षेपणास्त्रे, 18 मजली इमारत झाली उद्ध्वस्त; झेलेन्स्कींचा 48 तासांचा इशारा ठरला खरा

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) यांच्यातील विनाशकारी युद्धाचा वणवा आता आणखीच पेटला असून, रविवारी पहाटे युक्रेनची राजधानी कीव्ह पुन्हा एकदा शक्तिशाली स्फोटांनी हादरली. रशियन सैन्याने कीव्हमधील गर्दीच्या आणि निवासी भागांना लक्ष्य करत अत्यंत विनाशकारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. क्षेपणास्त्राचा एक मोठा आणि पेटता मलबा शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शेवचेनकोव्स्की जिल्ह्यातील एका १८ मजली टोलेजंग निवासी इमारतीवर आदळल्याने तेथे भीषण आग लागली. राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने पुढील ४८ तासांत रशिया मोठा हल्ला करणार असल्याचा गंभीर इशारा दिला होता, तो इशारा या भीषण कारवाईमुळे अगदी खरा ठरला आहे.
स्थानिक वेळेनुसार मध्यरात्री १२:२३ च्या सुमारास कीव्हचे शांत आकाश अचानक प्रचंड स्फोटांच्या आवाजाने आणि आगीच्या लोटांनी लाल झाले. शहरात तातडीने हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजू लागले आणि लोक सुरक्षित स्थळांकडे पळू लागले. कीव्हचे महापौर विटाली क्लिचको यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हवेतच नष्ट केलेल्या क्षेपणास्त्राचे अवशेष शेवचेनकोव्स्की जिल्ह्यातील इमारतीवर पडल्याने सातव्या आणि आठव्या मजल्याच्या दरम्यान भीषण आग पसरली. याशिवाय सोलोमियांस्की आणि देस्नियांस्की या इतर जिल्ह्यांमधील अनेक निवासी-अनिवासी इमारती तसेच उभ्या असलेल्या गाड्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या.
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युक्रेनच्या राज्य आपत्कालीन सेवेच्या (State Emergency Service) शेकडो अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आणि मदत पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर इमारतीला लागलेली आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात यश आले. या भीषण हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, ही सर्वात दिलासादायक बाब मानली जात आहे. मात्र, क्षेपणास्त्राच्या थेट धडकेने आणि आगीमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
यापूर्वी, २४ जुलै रोजी कीव्हमध्ये संरक्षण उद्योगाशी संबंधित एका प्रदर्शनावर झालेल्या रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात १० लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता आणि १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. त्या घटनेची जखम ताजी असतानाच रशियाने पुन्हा एकदा कीव्हच्या छातीवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागून राजधानीच्या सुरक्षेला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
🇺🇦 🇷🇺 #UPDATE New details have emerged following the overnight ballistic missile attack on Kyiv. Emergency services are working non stop to fully extinguish fires in the 18 story residential tower and commercial sites hit by falling missile wreckage. Ukrainian forces and rescue… pic.twitter.com/jkeanP5Zl0 — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) July 26, 2026
credit – social media and Twitter
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी शनिवारी संध्याकाळी देशाला संबोधित करताना अत्यंत महत्त्वाचा गुप्तचर अहवाल जाहीर केला होता. भागीदार देश आणि स्वतःच्या लष्करी गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या पक्क्या माहितीच्या आधारे त्यांनी स्पष्ट केले होते की, रशियाने मोठ्या संख्येने प्रगत क्षेपणास्त्रे तयार ठेवली असून ते पुढील ४८ तासांत युक्रेनवर व्यापक आणि विनाशकारी हल्ला करू शकतात. झेलेन्स्की यांच्या या इशाऱ्याला अवघा एक दिवस उलटत नाही तोच रशियाने कीव्हवर क्षेपणास्त्रे डागल्याने त्यांची भीती तंतोतंत खरी ठरली आहे. झेलेन्स्की यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे पुन्हा एकदा मागणी केली आहे की, रशियन क्षेपणास्त्रांना हवेतच रोखण्यासाठी युक्रेनला तातडीने अधिक प्रमाणात ‘पेट्रियॉट’ (Patriot) हवाई संरक्षण प्रणालींची गरज आहे.
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या ताज्या हल्ल्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाची व्याप्ती आता केवळ सीमेपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रदेशात पसरत असल्याचे चित्र आहे. नुकतेच युक्रेनच्या ड्रोन्सनी कॅस्पियन समुद्रात इराणच्या एका लष्करी मालवाहू जहाजाला यशस्वीपणे लक्ष्य केले होते, ज्यावर तेहरानने तीव्र आक्षेप घेत युक्रेनचे हे पाऊल युद्धाला भडकावणारे असल्याचे म्हटले होते.
त्याचबरोबर झेलेन्स्की यांनी आणखी एक मोठा दावा केला आहे की, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन युद्धभूमीवरील आपले सैन्य मजबूत करण्यासाठी आणि आघाडीवर वाढणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुमारे ३०,००० उत्तर कोरियन सैनिकांना तैनात करण्याची तयारी करत आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे कीव्ह आणि संपूर्ण युक्रेनमध्ये सध्या ‘हाय अलर्ट’ घोषित करण्यात आला असून प्रशासनाने सर्व नागरिकांना हवाई सायरन वाजताच तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये (Bunkers) जाण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.