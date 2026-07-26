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Kargil Vijay Diwas: आज कारगिल विजय दिवस; जाणून घ्या 26 जुलैचा इतिहास..

Updated On: Jul 26, 2026 | 12:02 PM IST
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सारांश

Kargil Vijay Diwas History: २६ जुलैचा संपूर्ण इतिहास, कारगिल विजय दिसाची गाथा आणि या दिवशी घडलेल्या राजकीय, ऐतिहासिक घटना तसेच थोर व्यक्तींचे जन्म आणि मृत्यू जाणून घ्या.

kargil

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

 

Kargil Vijay Diwas History: दरवर्षी २६ जुलै हा दिवस संपूर्ण भारतात अत्यंत अभिमानाने, उत्साहाने आणि आदराने ‘कारगिल विजय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. १९९९ मध्ये लडाखमधील कारगिलच्या उंच आणि अत्यंत प्रतिकूल बर्फाच्छादित शिखरांवर लढल्या गेलेल्या युद्धात भारतीय लष्कराने मिळवलेल्या ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व विजयाचे हे प्रतीक आहे. पाक सैन्याने आणि घुसखोरांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून चोरट्या मार्गाने कब्जा केलेल्या मोक्याच्या जागा भारतीय जवानांनी प्राणाची बाजी लावून पुन्हा ताब्यात घेतल्या आणि शत्रूचा दारुण पराभव केला. हा दिवस केवळ एका लष्करी विजयाचा उत्सव नाही, तर देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांना नमन करण्याचा एक पवित्र सोहळा आहे.

26 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1509 : सम्राट कृष्णदेवरायाने विजयनगर साम्राज्याचे पुनरुज्जीवन सुरू केले.
  • 1788 : न्यूयॉर्क हे अमेरिकेचे 11 वे राज्य बनले.
  • 1745 : गिल्डफोर्ड येथे इंग्लंडमधील पहिला महिला क्रिकेट सामना खेळला गेला.
  • 1847 : लायबेरिया स्वतंत्र झाला.
  • 1891 : फ्रान्सने ताहिती बेटे काबीज केली.
  • 1892 : दादाभाई नौरोजी ब्रिटनमधील पहिले भारतीय संसद सदस्य म्हणून निवडून आले.
  • 1953 : फिडेल कॅस्ट्रोच्या मोनकाडा बॅरेक्सवरील अयशस्वी हल्ल्याने क्यूबन क्रांती सुरू झाली, ही चळवळ 26 जुलै क्रांती म्हणून ओळखली जाते.
  • 1956 : जागतिक बँकेने अस्वान धरणाच्या बांधकामासाठी वित्तपुरवठा करण्यास नकार दिल्यानंतर इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष गमाल नासर यांनी सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केले.
  • 1963 : सिन्कोमा, पहिला भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपित झाला.
  • 1965 : युनायटेड किंगडमपासून मालदीवचे स्वातंत्र्य.
  • 1971 : अपोलो 15 चे प्रक्षेपण करण्यात आले.
  • 1994 : सनईवादक उस्ताद बिस्मिला खान यांना राजीव गांधी सदिच्छा पुरस्कार जाहीर.
  • 1998 : विश्वनाथन आनंदला बुद्धिबळातील कामगिरीबद्दल प्रतिष्ठित बुद्धिबळ ऑस्करने सन्मानित करण्यात आले.
  • 1999 : भारताचा कारगिल युद्धात विजय झाला.
  • 2005 : मुंबई परिसरात 24 तासात सुमारे 995 मिमी पाऊस, ज्यामुळे पूर आला आणि शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला.
  • 2008 : अहमदाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात 56 ठार आणि 200 जखमी.
  • 2016 : सोलार इम्पल्स 2 – पृथ्वीभोवती फिरणारे पहिले सौर उर्जेवर चालणारे विमान ठरले.
  • 2024 : 33 व्या उन्हाळी ऑलिंपिक आवृत्तीचे फ्रांस देशाची राजधानी पॅरिस शहरामध्ये सुरुवात.

26 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष 

  • 1856 : ‘जॉर्ज बर्नार्ड शॉ’ – नोबेल पारितोषिक विजेते आयरिश लेखक आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 2 नोव्हेंबर 1950)
  • 1865 : ‘रजनीकांत सेन’ – भारतीय कवी आणि संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 सप्टेंबर 1910)
  • 1875 : ‘कार्ल युंग’ – मानसशास्त्रज्ञ व मानसोपचारतज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 जून 1961)
  • 1893 : ‘पं. कृष्णराव शंकर पंडित’ – ग्वाल्हेर घराण्याचे शास्त्रीय गायक यांचा जन्म. (मृत्यू : 22 ऑगस्ट 1989)
  • 1894 : ‘वासुदेव गोविंद मायदेव’ – कवी समाजसेवक यांचा जन्म. (मृत्यू : 30 ऑगस्ट 1969)
  • 1894 : ‘अल्डस हक्सले’ – इंग्लिश लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 22 नोव्हेंबर 1963)
  • 1094 : ‘एडविन अल्बर्ट लिंक’ – फ्लाइट सिम्युलेटर चे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू : 7 सप्टेंबर 1981)
  • 1927 : ‘जी. एस. रामचंद’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1928 : ‘इब्न-ए-सफ़ी’ – भारतीय-पाकिस्तानी लेखक आणि कवी यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 जुलै 1980)
  • 1939 : ‘जॉन हॉवर्ड’ – ऑस्ट्रेलियाचे 25वे पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1942 : ‘व्लादिमिर मेसियर’ – स्लोव्हेकियाचे पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1949 : ‘थाकसिन शिनावात्रा’ – थायलंडचे पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1954 : ‘व्हिटास गेरुलायटिस’ – अमेरिकन लॉन टेनिसपटू यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 सप्टेंबर 1994)
  • 1955 : ‘असिफ अली झरदारी’ – पाकिस्तानचे 11वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1971 : ‘खलिद महमूद’ – बांगलादेशी क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1986 : ‘मुग्धा गोडसे’ – अभिनेत्री मॉडेल यांचा जन्म.
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26 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 811 : 811ई.पुर्व  : ‘निसेफोरस’ – बायझेन्टाईन सम्राट यांचे निधन.
  • 1380 : ‘कोम्यो’ – जपानी सम्राट यांचे निधन.
  • 1843 : ‘सॅम ह्युस्टन’ – टेक्सासच्या प्रजासत्ताकचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन.
  • 1867 : ‘ओट्टो’ – ग्रीसचा राजा यांचे निधन.
  • 1952 : ‘एव्हा पेरोन’ – अर्जेन्टिनाचे अध्यक्ष जॉन पेरोन यांची पत्नी यांचे निधन.
  • 1891 : ‘राजेन्द्रलाल मित्रा’ – बंगालमधील प्राच्यविद्या संशोधक, एशियाटिक सोसायटीचे पहिले अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 15 फेब्रुवारी 1824)
  • 2009 : ‘भास्कर चंदावरकर’ – मराठी नाट्य चित्रपट संगीतकार यांचे निधन. (जन्म : 16 मार्च 1936)
  • 2010 : ‘शिवकांत तिवारी’ – भारतीय राजकारणी यांचे निधन. (जन्म : 20 डिसेंबर 1945)
  • 2015 : ‘बिजॉय कृष्णा हांडिक’ – भारतीय वकील आणि राजकारणी यांचे निधन. (जन्म : 1 डिसेंबर 1934)
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Web Title: Kargil vijay diwas history july 26 historical events birth anniversary

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Published On: Jul 26, 2026 | 12:01 PM

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