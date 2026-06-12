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सूरज चव्हाणच्या पत्नीचे डोहाळेजेवण, सूरज चव्हाणच्या पत्नीचे डोहाळेजेवण; ‘त्या’ खास मेहंदीने वेधलं लक्ष

Updated On: Jun 12, 2026 | 12:23 PM IST
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सारांश

सूरज चव्हाणची पत्नी संजनाच्या डोहाळेजेवणातील खास मेहंदी सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. शिव-पार्वती, गणपती बाप्पा, बाळाचं पहिलं पाऊल आणि ‘Baby Loading... Please Wait’ या डिझाइनने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

बिग बॉस मराठी’च्या पाचव्या पर्वाचा विजेता सूरज चव्हाण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सूरज चव्हाणने नुकतीच त्याच्या चाहत्यांबरोबर एक आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. तो लवकरच बाबा होणार असल्याचे त्याने सांगितले आहे. सूरजच्या घरी सध्या बायकोच्या डोहाळेजेवणाची तयारी सुरू आहे.

संजनाच्या मेहंदीमध्ये शिव-पार्वती, गणपती बाप्पा, भगवान शंकराची पिंड, चिमुकल्या बाळाचं पहिलं पाऊल आणि बाळाची गाडी अशा अनेक सुंदर आणि भावनिक चित्रांची झलक पाहायला मिळाली. मातृत्वाचा आनंद आणि नव्या पाहुण्याच्या आगमनाची चाहूल या मेहंदी डिझाइनमधून खास पद्धतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, सूरज चव्हाणनेही आपल्या हातावर मेहंदी काढली आहे. त्याने एका हातावर चिमुकल्या बाळाचं चित्र रेखाटून ‘मी बाबा होणार…’ असे लिहून घेतले आहे. तर दुसऱ्या हाताच्या तळहातावर ‘Baby Loading… Please Wait’ असा मजेशीर संदेश लिहिलेला दिसत आहे. सूरजच्या या अनोख्या मेहंदी डिझाइनने चाहत्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे.

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दरम्यान, संजनाच्या डोहाळेजेवणातील मेहंदीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून या जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला जात आहे. नव्या पाहुण्याच्या आगमनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सूरज आणि संजनाच्या आनंदात त्यांचे चाहतेही सहभागी झाले आहेत.

 

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सूरज चव्हाण आणि संजना हे २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विवाहबंधनात अडकले. बारामती येथे त्यांचा विवाहसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. लग्नावेळी चाहत्यांनी मोठी गर्दी करत नवदाम्पत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला होता. नुकतेच त्यांच्या लग्नाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. डोहाळेजेवणासाठी सूरज आणि संजनाने हातावर सुंदर मेहंदी काढली आहे. संजनाच्या हातावरील मेहंदीने सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Web Title: Suraj chavans wife celebrates baby shower that special mehendi design steals the spotlight

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Published On: Jun 12, 2026 | 12:23 PM

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