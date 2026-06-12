Welcome To The Jungle: स्टार्सची फौज, पण जुनेच विनोद! ‘वेलकम टू द जंगल’ प्रेक्षकांना हसवण्यात यशस्वी ठरणार का?

अक्षय कुमारच्या ‘वेलकम टू द जंगल’ या मल्टीस्टारर चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, ही चर्चा केवळ चित्रपटापुरतीच मर्यादित नाही, तर ट्रेलरमधील अनेक दृश्ये आणि विनोदी घटकांवरही लोक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
केवळ ४ मिनिटे आणि १० सेकंदांत जवळपास संपूर्ण कथा सांगणारा हा ट्रेलर, ‘२००० कोटींची कमाई करणारा पहिला बनावट चित्रपट’ असे वर्णन करणाऱ्या एका क्लिपने सुरू होतो. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील हा कदाचित पहिलाच असा ट्रेलर आहे, जो कधी संपेल या विचारात तुम्हाला ठेवतो. कोणतेही दृश्य दुसऱ्या दृश्याशी जोडलेले दिसत नाही. हा एका चित्रपटातील दुसरा चित्रपट आहे, आणि हीच त्याची कथा आहे.
ट्रेलरमध्ये, बहुतेक कलाकार एखाद्या विनोदी नाटिकेप्रमाणे एकमेकांवर वैयक्तिक टीका करताना दिसतात. सुनील शेट्टी अक्षयच्या फ्लॉप चित्रपटांची खिल्ली उडवतो, तर जॅकलिन फर्नांडिसला अभिनेत्री म्हणण्याऐवजी सरळसरळ एक ग्लॅमरस चेहरा म्हणून संबोधले जाते. इतकेच नाही, तर दिशा केवळ चित्रपटाची दिशा भरकटवताना दिसते. मात्र, अक्षयची नक्कल करत सुनील स्वतः हेलिकॉप्टरला लटकून स्वतःलाच शिव्या देताना दिसतो. दरम्यान, दलेर मेहंदीला प्रभावी दाखवण्यासाठी इतका मोठा संवाद दिला आहे की तो समजणे जवळजवळ अशक्य आहे.
याव्यतिरिक्त, चित्रपटात ‘घिस घिस घिस’ नावाचे एक भोजपुरी गाणे समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अक्षय कुमार अक्षरासोबत खोडकरपणा करताना दिसतो. या गाण्यात खिलाडी एका पूर्णपणे नवीन अवतारात दिसतो, जे चाहत्यांना पचवणे कठीण गेले. हे गाणे आधीच प्रचंड हिट झाले आहे. तर, भोजपुरी प्रेक्षक आणि अक्षराच्या चाहत्यांना चित्रपटगृहांकडे आकर्षित करण्याची निर्मात्यांची योजना यशस्वी होईल का? या प्रश्नाचे उत्तर चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच मिळेल.
प्रेक्षकांचा एक वर्ग याला कथेचा भाग कमी आणि केवळ एक प्रसिद्धीचा शब्द जास्त मानत आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की ट्रेलर चित्रपटाची खरी कथा स्पष्टपणे उघड करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. क्लायमॅक्सबद्दल थोडे अधिक उघड करता आले असते.
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चित्रपटात कलाकरांची फौज
ट्रेलर आपला बहुतेक वेळ स्टारकास्ट दाखवण्यात घालवत असल्याचे दिसते. या चित्रपटात सुनील शेट्टी, रविना टंडन, जॅकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, परेश रावल, जॉनी लिव्हर, अर्शद वारसी, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा आणि दलेर मेहंदी यांच्यासह २० हून अधिक कलाकारांचा समावेश आहे. इतकेच नाही तर एका गोरिलाचाही स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आला आहे. पण प्रश्न असा आहे की, या प्रचंड गर्दीत कोण चमकणार? कोणाला पडद्यावर पुरेसा वेळ देऊन न्याय दिला जाईल?
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कॉमेडीच्या नावाखाली, ट्रेलरमध्ये कर्कश आवाज आणि किंचाळण्याची दृश्ये, अतिरंजित प्रतिक्रिया, युनिकॉर्न, बेडूक, बस-रिक्षा यांसारख्या विनोदांनी २०२६ मध्येही हास्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न आणि अनेक कलाकारांची उपस्थिती दिसून येते.पण अनेक प्रेक्षकांना ‘वेलकम’ फ्रँचायझीची ओळख असलेला स्मार्ट विनोद आणि अविस्मरणीय पात्रे यात दिसली नाहीत. हा मूळ चित्रपट नसून, टॉम क्रूझच्या २००८ च्या ‘ट्रॉपिक थंडर’ चित्रपटाची पुनरावृत्ती आहे, असे म्हटले जात असले तरी, १८ वर्षांपूर्वीच्या सुपरहिट चित्रपटाची कथा त्याच जुन्या शैलीत सादर करण्याचा निर्मात्यांचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल?