Zee Marathi : ‘चिकी चिकी बुबुम बूम’ गाण्यावर थिरकलं मेहेंदळे कुटुंब; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेचे 500 भाग पूर्ण

मालिका विश्वात सध्या झी मराठीवरील सावळ्याची जणू सावली मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस चांगलीच उतरत आहे.नुकतंच या मालिकेने 500 भाग पूर्ण केले. याचकारणाने कोठारे व्हिजन आणि मालिकेतील संपूर्ण कलाकारांनी चांगलंच सेलिब्रेशन केलं

Updated On: May 08, 2026 | 04:09 PM
'चिकी चिकी बुबुम बूम' गाण्यावर थिरकलं मेहेंदळे कुटुंब; 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेचे 500 भाग पूर्ण

Zee Marathi Serial :  मालिका विश्वात सध्या झी मराठीवरील सावळ्याची जणू सावली मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस चांगलीच उतरत आहे. मालिकेतील सारंग आणि सावली सध्या एकमेकांपासून वेगळे राहत आहेत. तिलोत्तमा, भैरवी आणि राजकुमारच्या डावपेचांमुळे सारंग आणि सावली एकमेकांना दुरावले आहेत असं मालिकेत दाखवण्यात येत आहे. नुकतंच या मालिकेने 500 भाग पूर्ण केले. याचकारणाने कोठारे व्हिजन आणि मालिकेतील संपूर्ण कलाकारांनी चांगलंच सेलिब्रेशन केलं आहे.

मालिकेचा 500 भागांचा टप्पा पूर्ण झाल्य़ाबाबत पार्टी करत असताना निर्माते आणि कलाकारांची संपूर्ण टीम धमाल करत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर गाजत आहेत. व्हिडीओमध्ये मालिकेतील कलाकार आणि महेश कोठारे केक कापताना दिसत आहेत. त्यावेळी महेश कोठारे यांचं ‘चिकी चिकी बुबुम बूम’ या गाण्यावर कलाकरांनी चांगलाच ठेका पकडला.

 

दरम्यान सावळ्याची जणू सावली मालिकेत आता नवनवीन वळणं पाहायला मिळत आहे. मालिकेत सारंग आणि सावलीला दोन मुलं झाली पण आई बाबांचं प्रेम यांच्या मुलांना मिळत नाही. सारंग आणि सावलीचा मुलगा अबीर हा सावलीकडे तर मुलगी सारंगकडे राहते. मात्र आपण जिला दत्तक घेतलं ती मुलगी खरंच आपलीच आहे हे सारंगला अजूनही माहित नाही. तर दुसरीकडे सावली आणि अबीर एकत्र राहतात. सावलीने ती कुठे राहते काय करते याला कोणालाही ठाव ठिकाणा लागू दिलेला नाही. याच कारण म्हणजे सावली गरोदर असताना राजकुमारने तिच्या दोन्ही बाळांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केलेला. त्या सगळ्या संकटातून विठ्ठलाच्या कृपेने सावली वाचते. त्यानंतर सावली कोणाला ही न सांगता तिच्या मुलाबरोबर मेहेंदळे कुटुंबापासून दूर राहते.

काही दिवसांपूर्वीच्या भागात असं दाखवण्यात आलं होतं की सावलीला तिचे मानलेले बाबा म्हणजे जगन्नाथ भेटतात. त्यांना पाहून सावलीला खूप आनंद देखील होतो. सारंग आणि सावली एकत्र येणार की, राजकुमार,तिलोत्तमा आणि भेैरवी यांचा डाव यशस्वी होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Published On: May 08, 2026 | 04:00 PM

तुमच्या बालपणीचे 'संपत चंपत' आता टीव्हीवर! 'Warner Bros 'ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर
सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

May 13, 2026 | 12:30 AM
May 12, 2026 | 11:02 PM
May 12, 2026 | 09:23 PM
May 12, 2026 | 09:22 PM
May 12, 2026 | 09:00 PM
May 12, 2026 | 08:38 PM
May 12, 2026 | 08:27 PM

May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM
May 12, 2026 | 04:36 PM
May 12, 2026 | 04:30 PM