Census 2026 Maharashtra: शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनो सावधान! जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार

Census 2026 Maharashtra: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जनगणनेचे काम टाळणाऱ्या शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिले आहेत. कामावर हजर न राहणाऱ्यांचे निलंबन आणि पगार कपात होणार.

Updated On: May 12, 2026 | 03:04 PM
जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार (Photo Credit- X)

  • शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनो सावधान!
  • जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार
  • मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांचा कडक कारवाईचा इशारा
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): देशभर सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत कसूर करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा देत महानगरपालिकेचे आयुक्त अमोल येडगे यांनी प्रशासनाला सतर्क केले आहे. जनगणनेच्या कामासाठी आदेश मिळूनही काही शिक्षक ड्युटीवर हजर राहत नसल्याचे समोर आल्याने त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली.
सोमवारी सकाळी झालेल्या आढावा बैठकीत आयुक्त येडगे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जनगणनेचे काम टाळणाऱ्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच महानगरपालिका शाळांतील अनुपस्थित शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

जनगणना ही राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाची प्रक्रिया असून त्यात कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. आदेश मिळालेल्या सर्व शिक्षकांनी कर्तव्यावर रुजू होऊन संबंधित अहवाल सादर करावेत, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जनगणनेसाठी नियुक्ती आदेश मिळूनही ड्युटीवर अनुपस्थित राहणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

आता मनपा शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई

महानगरपालिका शाळांमध्ये कार्यरत असलेले आणि जनगणनेच्या आदेशानंतरही कामावर हजर न राहणाऱ्या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. शिक्षण विभागालाही याबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गंडांतर येणार

मनपा आस्थापनेवरील जे कर्मचारी अद्याप स्वगणना प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत, त्यांची माहिती संकलित करून त्यांच्या पगारातून कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाकडून यावर स्वतंत्र लक्ष ठेवले जाणार आहे.

कामावर रुजू व्हा

ज्या शिक्षकांना जनगणनेचे आदेश प्राप्त झाले आहेत त्यांनी विलंब न करता कर्तव्यावर रुजू व्हावे व संबंधित अहवाल वेळेत सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई अटळ असल्याचा इशारा प्रशासनाने सर्वांचे लक्ष लागल्याचे दिसत आहे. दिला आहे. त्यामुळे आता काय कारवाई होते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 12, 2026 | 03:04 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज
May 18, 2026 | 09:28 PM

