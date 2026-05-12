  • Bhandara Crime Girl Elopes After A Love Marriage I Will Bring Her Back Claims A Fake Godman Providing A Written Guarantee On Stamp Paperdefrauding The Family Of Lakhs

Bhandara Crime: प्रेमविवाह करून पळाली मुलगी, “मुलगी परत आणतो” म्हणत स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी; भोंदूबाबाकडून लाखोंची फसवणूक

भंडाऱ्यात एका भोंदूबाबाने प्रेमविवाह करून पळून गेलेल्या मुलीला परत आणण्याचे आमिष दाखवत तिच्या वडिलांकडून १.०८ लाख रुपये उकळले. पोलिसांनी जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

Updated On: May 12, 2026 | 03:03 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • भोंदूबाबाने स्टॅम्प पेपरवर मुलगी परत आणण्याची लेखी हमी दिली.
  • पूजा आणि करणी उतरवण्याच्या नावाखाली १.०८ लाख रुपये उकळले.
  • अड्याळ पोलिसांनी जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
भंडारा: भंडारा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेमविवाहासाठी घरातून तरुणी पळून गेली होती. एका भोंदूबाबाने मुलीला परत आणण्यासाठी तिच्या वडिलांकडून तब्बल १ लाख रुपये लुटल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील भोंदूबाबाने १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मुलगी परत आणण्याची लेखी हमी देखील दिली होती. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील पीडित व्यक्तीचे नाव शिवशंकर डोरले असे आहे. ते भंडारा तालुक्यातील बोरगाव येथील ते रहिवासी आहे. त्यांच्या मुलीने शेजारच्या तरुणासोबत पळून प्रेमविवाह केला. मुलगी परत मिळावी या विवंचनेत असतांना त्यांची भेट भोंदूबाबा हेमदास बावणे याच्याशी झाली. मुलीवर करणी आणि भानामती झाली आहे, ती उतरवण्यासाठी पूजा करावी लागेल, असा दावा या भोंदू बाबानं केला. सुरुवातीला पूजा करण्याच्या नावाखाली बाबानं ८ हजार रुपये उकळले. पूजा करूनही मुलगी परतली नाही, तेव्हा बाबानं भीती घातली की, मुलीच्या जीवाला धोका आहे.

स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी

त्याने यानंतर १ लाख रुपयांची पुन्हा मागणी केली. विश्वास संपादन करण्यासाठी त्याने १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मुलगी परत आणण्याची लेखी हमी दिली होती. ‘मुलगी परत येईल, अन्यथा पैसे परत करू’. असे त्याने स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिले. वडिलांनी १ लाख रुपये दिले मात्र मुलगी घरी परत आली नाही. तेव्हा हा प्रकार फसवणुकीचा असल्याचे त्यांना समजले. त्यांनी थेट अड्याळ पोलीस ठाणे गाठलं. पोलिसांनी या भोंदू बाबावर ‘जादूटोणा विरोधी कायद्या’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली अंधश्रद्धेचा बाजार मांडणाऱ्या अशा भोंदू बाबांपासून सावध राहण्याची गरज पुन्हा एकदा या घटनेनं अधोरेखित केली आहे. पोलीस आता या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत की या बाबानं आणखी किती जणांना अशा प्रकारे गंडा घातला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: भोंदूबाबाने किती रुपयांची फसवणूक केली?

    Ans: भोंदूबाबाने १ लाख ८ हजार रुपयांची फसवणूक केली.

  • Que: हा प्रकार कोणत्या जिल्ह्यात घडला?

    Ans: हा प्रकार भंडारा जिल्ह्यात घडला.

  • Que: पोलिसांनी कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पोलिसांनी जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

May 16, 2026 | 07:35 AM
May 16, 2026 | 07:30 AM
May 16, 2026 | 07:05 AM
May 16, 2026 | 04:15 AM
May 16, 2026 | 02:35 AM
May 16, 2026 | 12:30 AM
May 15, 2026 | 11:16 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM