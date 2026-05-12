Car Care Tips : नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का? काय सांगते विज्ञान?

Car Care Tips : नायट्रोजन भरुन घेताना तुमच्या गाडीच्या टायरला खरोखरच त्याची गरज आहे की तुमच्या खिशाला कात्री लागतेय? काय आहे नायट्रोजन भरण्यामागचे विज्ञान हे जाणून घेऊयात.

Updated On: May 12, 2026 | 03:27 PM
Do Nitrogen-Filled Tyres Really Stay Cooler Here’s What Science Says

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का?
  • काय सांगते विज्ञान?
  • कधी भरावे नायट्रोजन?
Car Care Tips in Marathi : उन्हाळा सुरु झाला की, वाहनचालकांमध्ये  एका विषयाची मोठी चर्चा असते. ती म्हणजे टायरमध्ये नायट्रोजन भरणे. उन्हाळ्यात टायर गरम होऊन फुटण्याच्या घटना घडतात. अशा वेळी अनेकजण २० रुपये प्रति टायर खर्च करुन नायट्रोजन भरण्याला पसंती देतात. पेट्रोल पंपावर किंवा टायरच्या दुकानांमध्ये येथे नायट्रोजन उपलब्ध आहे, असे बोर्डही पाहायला मिळतात. पण, प्रत्येक यामगे नेमकं काय विज्ञान आहे? खरेच यामुळे टायर थंड राहतात का? यासाठी पैसे खर्च करणे खरचे गरजेचे आहे का? की हे केवळ एक मार्केटिंग आहे, याचा आढावा घेऊन आहे.

काय आहे नायट्रोजन?

विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, नायट्रोजन हा एक निष्क्रिय वायू आहे. हा वायू सामान्य तापमानात सहजासहजी मिसळत नाही. याचा वापर चिप्सच्या पाकिटांमध्ये अन्न ताजे ठेवण्यासाठी, वैद्यकीय क्षेत्रात लिक्किड नायट्रोजन म्हणून केला जातो.

पैशांचे गणित

सर्वात महत्त्वाची गोष्टी म्हणून, आपल्या पृथ्वीच्या वातावरण कक्षेत आधीच ७८.०८% नायट्रोजन आधीच उपलब्ध आहे. ज्यावेळी टायरमध्ये साधी हवा असते, तेव्हा त्यात आधीच ७८% नायट्रोजन असतो. यामुळे उरलेल्या २० ते २२% शुद्धतेसाठी पैसे आपण १०० रुपये मोजत असतो. यामुळे प्रश्न पडतो की या जास्तीच्या नायट्रोजनमुळे रोजच्या ड्रायव्हिंगमध्ये काही फरक पडतो का?

नायट्रोजनमुळे टायर थंड राहतो का?

विज्ञानानुसार, नायट्रोजन निष्क्रिय वायू आहे. ज्यामध्ये आर्द्रता(Moisture) नसते. यामुळे टायरच्या आतील तापमान स्थिर राहण्यास मदत होते. परंतु हा फरक गाडी ताशी २०० ते ३०० किमी वेगाने धावत असतानाच जाणवतो.

रोजच्या प्रवासात किंवा हायवेवर ८० ते १०० किमी प्रति तास वेगाने गाडी चालवताना साधी हवा आणि नायट्रोजनमधील तापमानातील फरक नगण्य असतो.

अलीकडच्या आधुनिक टायरची रचना प्रगत असल्याने उन्हाळ्यात सामान्य उष्णतेमुळे टायर फुटण्याची शक्यता कमी असते. यामुळे टायर थंड राहतील यासाठी पैसे खर्च करणे केवळ एक मानसिक समाधान आहे.

नायट्रोजन कोणत्या गाड्यांसाठी आवश्यक?

नायट्रोजनचा वापर मुख्यता विमाने आणि फॉर्मुला वन रेसिंग कारच्या टायरसाठी केला जातो. जेव्हा एखादे विमान जमिनीवर उतरत असते किंवा रेसिंक कार ३०० ते ३५० किमी प्रति तास वेगाने धावते, त्यावेळी नायट्रोजन अत्यंत आवश्यक असते कारण यावेळी टायरवर दबाव जास्त पडतो आणि उष्णता प्रचंड असते.

यामुळे तुमच्याकडे विमान नसेल, किंवा रेसिंग कार नसेल, तर रोजच्या प्रवासासाठी नायट्रोजनवर खर्च करणे अनावश्यक आहे. याऐवजी दर १५ दिवसांनी टायरमधील हवेचा दाब तपासून घ्या. तुमच्या गाडीत टायक प्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम नसेल तर ही सिस्टम बसवून घेणे फायदेशीर ठरेल.

Published On: May 12, 2026 | 03:27 PM

May 12, 2026 | 03:27 PM
