Car Care Tips : नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का? काय सांगते विज्ञान?

Electric Car Tips : EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे? बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी?
विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, नायट्रोजन हा एक निष्क्रिय वायू आहे. हा वायू सामान्य तापमानात सहजासहजी मिसळत नाही. याचा वापर चिप्सच्या पाकिटांमध्ये अन्न ताजे ठेवण्यासाठी, वैद्यकीय क्षेत्रात लिक्किड नायट्रोजन म्हणून केला जातो.
सर्वात महत्त्वाची गोष्टी म्हणून, आपल्या पृथ्वीच्या वातावरण कक्षेत आधीच ७८.०८% नायट्रोजन आधीच उपलब्ध आहे. ज्यावेळी टायरमध्ये साधी हवा असते, तेव्हा त्यात आधीच ७८% नायट्रोजन असतो. यामुळे उरलेल्या २० ते २२% शुद्धतेसाठी पैसे आपण १०० रुपये मोजत असतो. यामुळे प्रश्न पडतो की या जास्तीच्या नायट्रोजनमुळे रोजच्या ड्रायव्हिंगमध्ये काही फरक पडतो का?
विज्ञानानुसार, नायट्रोजन निष्क्रिय वायू आहे. ज्यामध्ये आर्द्रता(Moisture) नसते. यामुळे टायरच्या आतील तापमान स्थिर राहण्यास मदत होते. परंतु हा फरक गाडी ताशी २०० ते ३०० किमी वेगाने धावत असतानाच जाणवतो.
रोजच्या प्रवासात किंवा हायवेवर ८० ते १०० किमी प्रति तास वेगाने गाडी चालवताना साधी हवा आणि नायट्रोजनमधील तापमानातील फरक नगण्य असतो.
अलीकडच्या आधुनिक टायरची रचना प्रगत असल्याने उन्हाळ्यात सामान्य उष्णतेमुळे टायर फुटण्याची शक्यता कमी असते. यामुळे टायर थंड राहतील यासाठी पैसे खर्च करणे केवळ एक मानसिक समाधान आहे.
नायट्रोजनचा वापर मुख्यता विमाने आणि फॉर्मुला वन रेसिंग कारच्या टायरसाठी केला जातो. जेव्हा एखादे विमान जमिनीवर उतरत असते किंवा रेसिंक कार ३०० ते ३५० किमी प्रति तास वेगाने धावते, त्यावेळी नायट्रोजन अत्यंत आवश्यक असते कारण यावेळी टायरवर दबाव जास्त पडतो आणि उष्णता प्रचंड असते.
यामुळे तुमच्याकडे विमान नसेल, किंवा रेसिंग कार नसेल, तर रोजच्या प्रवासासाठी नायट्रोजनवर खर्च करणे अनावश्यक आहे. याऐवजी दर १५ दिवसांनी टायरमधील हवेचा दाब तपासून घ्या. तुमच्या गाडीत टायक प्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम नसेल तर ही सिस्टम बसवून घेणे फायदेशीर ठरेल.
EV Car Features : इलेक्ट्रिक कार चालवताना बॅटरी आपोआप होणार चार्ज? काय आहे ‘हे’ जादुई फिचर?