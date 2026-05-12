Pune Crime: कार चालकाचा ताबा सुटला आणि महिला आली थेट चाकाखाली चिरडली; CCTV मध्ये कैद थरार

पुण्यातील बिबवेवाडीत अनियंत्रित कारने एका महिलेला धडक देत तिच्या अंगावरून गेल्याने ती गंभीर जखमी झाली. संपूर्ण घटना CCTV मध्ये कैद झाली असून पोलिसांकडून चालकाचा शोध सुरू आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 03:21 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • बिबवेवाडी परिसरात भीषण कार अपघात झाला.
  • कारच्या धडकेत महिला गंभीर जखमी झाली असून उपचार सुरू आहेत.
  • अपघाताची संपूर्ण घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
पुणे: पुणे शहरात सातत्याने अपघाताचे सतरा सुरूच आहे. नवले पुलाजवळ नेहमी अपघात घडत असतात. मात्र आता तुम्ही हा वीडियो पाहिल्यावर तुमच्या पण काळजाचा ठोका चुकेल. पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरात भीषण अपघात पाहायला मिळाला. अपघाताची घटना ही CCTV मध्ये कैद झाली आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की या मध्ये एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू केले आहेत. मात्र अपघात एवढा भीषण होता की महिला गंभीर जखमी झाली आहे.

कसा झाला अपघात? 

प्रत्यक्षदर्शीनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला सोसायटी परिसरातील गिरणीत दळण टाकण्यासाठी आली होती. काम आटोपून ती परत जात असताना पार्किंगमधून बाहेर येणाऱ्या कारने तिला धडक दिली. सुरुवातीला चालकाने गाडी मागे घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा गाडी पुढे घेताना अचानक नियंत्रण सुटले आणि कार थेट महिलेला धडकली. धडकेनंतर महिला खाली पडली, मात्र अनियंत्रित कार तिच्या अंगावरून पुढे गेल्याने ती गंभीर जखमी झाली. हा थरार पाहताच परिसरातील नागरिक मदतीसाठी धावले.

आता या सगळ्या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत. यामध्ये गाडी अनियंत्रित झाल्याने महिला चाकाखाली आल्याने तिला गंभीर जखम झाली आहे. गाडी मालकाचा शोध घेवून त्याच्यावर रीतसर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. सीसीटीव्हीच्या मदतीने आता चालकाचा शोध घेतला जात आहे. पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरात अपघाताची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र यातील अपघाताचा वीडियो पाहिल्यावर अंगावर मात्र काटा येईल. सध्या महिलेची प्रकृती स्थिर आहे. तिच्यावर सर्वतोपरी उपचार केले जात आहेत.

धक्कादायक! पुण्यात पार पडला बालविवाह; १५ वर्षीय मुलीचे लग्न, ३५ जण आले गोत्यात

महाराष्ट्र राज्यात सध्या बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. पूर्वीच्या काळात अनेक बालविवाह पार पडले आहेत. त्यावर प्रतिबंध म्हणून कायदा आणला आहे. मात्र राज्यात अजूनही त्याची जागृती झालेली नाहीये. १८ वर्ष पूर्ण असल्याशिवाय लग्नाला सध्या मान्यता नाहीये. मात्र पुण्यात चक्क असा बालविवाह पार पडला आहे. मात्र या बाल विवाहाने सगळेच गोत्यात आले आहेत. बाणेर पोलीस ठाण्यात या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जवळपास ३५ जणांवर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात पुण्यातील कोणत्या परिसरात घडला?

    Ans: हा अपघात बिबवेवाडी परिसरात घडला.

  • Que: अपघातात महिला कशी जखमी झाली?

    Ans: अनियंत्रित कारने धडक दिल्यानंतर महिला कारच्या चाकाखाली आली.

  • Que: पोलिस सध्या काय तपास करत आहेत?

    Ans: पोलिस CCTV च्या मदतीने कार चालकाचा शोध घेत आहेत.

Published On: May 12, 2026 | 03:21 PM

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

