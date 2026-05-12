Pune Crime: कार चालकाचा ताबा सुटला आणि महिला आली थेट चाकाखाली चिरडली; CCTV मध्ये कैद थरार

Bhandara Crime: प्रेमविवाह करून पळाली मुलगी, “मुलगी परत आणतो” म्हणत स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी; भोंदूबाबाकडून लाखोंची फसवणूक
कसा झाला अपघात?
प्रत्यक्षदर्शीनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला सोसायटी परिसरातील गिरणीत दळण टाकण्यासाठी आली होती. काम आटोपून ती परत जात असताना पार्किंगमधून बाहेर येणाऱ्या कारने तिला धडक दिली. सुरुवातीला चालकाने गाडी मागे घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा गाडी पुढे घेताना अचानक नियंत्रण सुटले आणि कार थेट महिलेला धडकली. धडकेनंतर महिला खाली पडली, मात्र अनियंत्रित कार तिच्या अंगावरून पुढे गेल्याने ती गंभीर जखमी झाली. हा थरार पाहताच परिसरातील नागरिक मदतीसाठी धावले.
आता या सगळ्या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत. यामध्ये गाडी अनियंत्रित झाल्याने महिला चाकाखाली आल्याने तिला गंभीर जखम झाली आहे. गाडी मालकाचा शोध घेवून त्याच्यावर रीतसर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. सीसीटीव्हीच्या मदतीने आता चालकाचा शोध घेतला जात आहे. पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरात अपघाताची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र यातील अपघाताचा वीडियो पाहिल्यावर अंगावर मात्र काटा येईल. सध्या महिलेची प्रकृती स्थिर आहे. तिच्यावर सर्वतोपरी उपचार केले जात आहेत.
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! वडिलांना व्हिडीओ कॉल करून तरुणीने संपवलं जीवन; मृत्यूनंतर बापानं वाजवल्या टाळ्या; नेमकं प्रकरण काय?
धक्कादायक! पुण्यात पार पडला बालविवाह; १५ वर्षीय मुलीचे लग्न, ३५ जण आले गोत्यात
महाराष्ट्र राज्यात सध्या बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. पूर्वीच्या काळात अनेक बालविवाह पार पडले आहेत. त्यावर प्रतिबंध म्हणून कायदा आणला आहे. मात्र राज्यात अजूनही त्याची जागृती झालेली नाहीये. १८ वर्ष पूर्ण असल्याशिवाय लग्नाला सध्या मान्यता नाहीये. मात्र पुण्यात चक्क असा बालविवाह पार पडला आहे. मात्र या बाल विवाहाने सगळेच गोत्यात आले आहेत. बाणेर पोलीस ठाण्यात या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जवळपास ३५ जणांवर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Ans: हा अपघात बिबवेवाडी परिसरात घडला.
Ans: अनियंत्रित कारने धडक दिल्यानंतर महिला कारच्या चाकाखाली आली.
Ans: पोलिस CCTV च्या मदतीने कार चालकाचा शोध घेत आहेत.