Kriti Sanon ची लंडन फॅशन वीकमध्ये दिमाखदार एन्ट्री; Burberry लूकने वेधले लोकांचे लक्ष

लंडन फॅशन वीक 2026 मध्ये क्रिती सेनन देखील उपस्थित राहिली होती. तसेच आता अभिनेत्रीचे काही सुंदर फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:58 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • Kriti Sanon ची लंडन फॅशन वीक एन्ट्री
  • Burberry लूकने वेधले लोकांचे लक्ष
  • क्रितीचे आगामी चित्रपट
 

बॉलिवूडमधील आघाडीची स्टाइल आयकॉन क्रिती सेनन हिने पुन्हा एकदा लंडन फॅशन वीकमध्ये आपल्या शानदार उपस्थितीने जागतिक मंचावर ठसठशीत छाप पाडली. आंतरराष्ट्रीय फॅशन विश्वातील या प्रतिष्ठित सोहळ्यात तिची उपस्थिती हा सिझनमधील प्रमुख आकर्षण ठरली. हाय-कॉन्सेप्ट कुट्यूरला सहज आणि परिधान करण्यायोग्य एलिगन्ससह सादर करण्याच्या तिच्या क्षमतेने जगभरातील फॅशन तज्ज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री म्हणून तिची कारकीर्द आधीच यशाच्या शिखरावर असताना, अशा जागतिक व्यासपीठांवरील उपस्थिती तिच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय ओळखीची साक्ष देते.

“संजय लीला भन्साळींना हृदयविकाराचा झटका?” अफवांवर टीमने सोडले मौन; चाहत्यांना केले आवाहन!

या विशेष प्रसंगी क्रितीने ब्रिटिश लक्झरी फॅशन हाऊस बर्बेरी चा आकर्षक पोशाख परिधान केला होता. चॉकलेट-तपकिरी रंगाचा क्लासिक ट्रेंच कोट तिच्या लूकचा मुख्य आधार ठरला. संरचित सिल्हूट, परफेक्ट टेलरिंग आणि कंबरेवर बांधलेली बेल्ट यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वात कालातीत मोहकता आणि आत्मविश्वास झळकला. पारंपरिक ट्रेंच डिझाइनला आधुनिक ट्विस्ट देत तिने हा लूक अत्यंत सहजतेने कॅरी केला.

मोनोक्रोम रंगसंगतीला ब्रेक देण्यासाठी तिने स्कार्फ परिधान केला, ज्यामुळे संपूर्ण लूकमध्ये ताजेपणा आणि आकर्षित विविधता आली. गुडघ्यांपर्यंतचे स्लीक लेदर बूट्स आणि क्लासिक स्ट्रक्चर्ड हँडबॅगने तिच्या स्टाइलमध्ये परिपूर्णता आणली. तिचे केस हाय-फॅशन टॉप-नॉटमध्ये स्टाइल करण्यात आले होते, ज्यामुळे तिचा निखळ चेहरा आणि साधा मेकअप अधिक उठून दिसत होता. हा लूक केवळ ट्रेंडी नव्हता, तर परिधान करण्यायोग्य आणि प्रभावी फॅशनचा उत्कृष्ट नमुना होता.

क्रितीची ही उपस्थिती केवळ एक रेड-कार्पेट अपीअरन्स नव्हती, तर जागतिक स्तरावर भारतीय अभिनेत्रींच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक होती. भारतीय सिनेसृष्टीपासून लंडनच्या प्रतिष्ठित रनवेच्या फ्रंट रोपर्यंतचा तिचा प्रवास आधुनिक “इट-गर्ल” प्रतिमेला एक वेगळा आंतरराष्ट्रीय ओळख दिली आहे. ऑन-स्क्रीन तिच्या प्रभावी अभिनयाने आणि ऑफ-स्क्रीन तिच्या स्टाइल सेन्सने ती सतत ट्रेंडसेटर ठरत आहे.

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र

दरम्यान, तिच्या आगामी चित्रपटांबाबतही चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. क्रिती सेनन लवकरच ‘कॉकटेल 2’मध्ये शाहिद कपुर आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्यासोबत झळकणार आहे. या प्रोजेक्टमुळे तिच्या कारकिर्दीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. फॅशन आणि सिनेमा या दोन्ही क्षेत्रांत आपली छाप पाडत क्रिती सेनन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रतिभेचे प्रतिनिधित्व करत आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 03:58 PM

