Subedaar मधील ‘बलम सुबेदार’ हे धमाकेदार गाणं रिलीज; अनिल कपूर-खुशबू सुंदर यांची रोमँटिक केमिस्ट्रीची दिसली झलक

प्राइम व्हिडिओ इंडिया आणि टी-सिरीज यांनी त्यांच्या बहुप्रतिक्षित प्राइम ओरिजिनल चित्रपट’ सुबेदार’ मधील नवे अधिकृत गाणे ‘बलम सुबेदार’ प्रदर्शित केले आहे. हे गाणं रिलीज होताच सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या गाण्यात अनिल कपूर ‘सुबेदार अर्जुन मौर्य’ यांच्या दमदार भूमिकेत झळकत आहेत, तर खुशबू सुंदर ‘सुधा’च्या भूमिकेत दिसत आहेत. आयकॉनिक ट्रॅकचा नव्या शैलीतील हे नवे गाणे प्रेक्षकांच्या मनात नक्कीच घर करणारं आहे.
‘या निर्दयी दुनियेत तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभारी…’; Arijit Singh ची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट, म्हणाला, ‘पुढे काय होईल कोण जाणे!’
रीइमॅजिन केलेले ‘बलम सुबेदार’ हे गाणे अर्जुन मौर्य आणि त्यांच्या पत्नी सुधा यांच्या नात्यातील ऊब, विश्वास आणि अभिमान अधोरेखित करत आहे. वर्दीत देशाची सेवा करणारा अर्जुन आणि घरात प्रेमाला जपणारी पत्नी या दोन पैलूंना गाण्यातून सुंदरपणे मांडण्यात आले आहे. सुधाचा आपल्या सुबेदारवरील अभिमान आणि तिचे निखळ प्रेम अर्जुनला वर्दीच्या बाहेरही बळ देत असल्याचे दृश्यांमधून प्रभावीपणे दाखवले आहे. या गाण्यातील नॉस्टॅल्जिक टोन आणि भावनिक क्षणांची सांगड चित्रपटाच्या कथानकाला अधिक मनोरंजक करत आहे.
View this post on Instagram
संगीतकार रुत्विक तलाशिलकर यांनी या गाण्याला नवा ताल दिला असून जीडी कौर यांच्या आवाजाने त्यात वेगळीच जादू निर्माण केली आहे. मूळ गाणे राज मावर यांनी रियल म्युझिक प्रॉडक्शनसाठी तयार केले होते. नव्या आवृत्तीचे बोल यंगवीर यांनी लिहिले असून संगीत पर्यवेक्षण आकाशदीप सेनगुप्ता यांनी केले आहे. पारंपरिक भावनांना आधुनिक संगीतशैलीची जोड देत हे गाणे प्रेक्षकांच्या ओठांवर दीर्घकाळ राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
Bigg Boss Marathi 6: सचिन कुमावतने घराबाहेर पडताच केली ‘बिग बॉस’ची नक्कल; तर, ‘या’ स्पर्धकाला म्हटले दुतोंडी!
चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुरेश त्रिवेणी यांनी केले असून निर्मिती विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर आणि सुरेश त्रिवेणी यांनी केली आहे. अनिल कपूरसोबत राधिका मदन मुख्य भूमिकेत झळकणार असून सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मल्लिक, मोना सिंग आणि खुशबू सुंदर यांसारखी दमदार स्टारकास्ट चित्रपटाला अधिक भक्कम बनवते. तसेच ‘सुबेदार’ हा चित्रपट येत्या ५ मार्च रोजी हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये भारतासह २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे हा चित्रपट फक्त Prime Video India वर प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे.