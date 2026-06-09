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Aishwarya Khare : ‘स्वप्न पाहिलं आणि सत्यातही आणलं’ भोपाळच्या राणीचा मुंबईप्रवास! मराठमोळ्या अभिनेत्रीने मुंबईत घेतले हक्काचे घर

Updated On: Jun 09, 2026 | 06:29 PM IST
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सारांश

मराठमोळी अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे हिने वयाच्या 31 व्या वर्षी मुंबईत स्वतःचे नवे घर खरेदी करून स्वप्न पूर्ण केले आहे. तिच्या कुटुंबीयांनी गृहप्रवेश सोहळ्याची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली असून चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • विशेष कौतुक करण्यात आले आहे.
  • ऐश्वर्याला भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत.
  • ऐश्वर्याच्या चेहऱ्यावर थोडी बैचैनी जाणवते.
Aishwarya Khare : हिंदी मालिका क्षेत्रामध्ये सगळ्यांच्याच परिचयाचा चेहरा असणारी मराठमोळी अभिनेत्री ऐश्वर्या खरेने मायभूमी मुंबईत स्वतःचे हक्काचे घर घेतले आहे. वयाच्या अवघ्या 31 व्या वर्षी तिने तिचे स्वप्न सत्यात उतरवले आहे. ही आनंदाची बातमी ऐश्वर्याच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँड्लच्या माध्यमातून शेअर केली आहे. त्या पोस्टखाली अभिनेत्रीच्या चाहत्यांनी त्यांचा आनंद व्यक्त केला आहे. ऐश्वर्याला भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत तसेच तिचे अभिनंदनही केले आहे. या यशासाठी तिचे विशेष कौतुक करण्यात आले आहे.

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ऐश्वर्याच्या कुटुंबीयांनी नव्या घराची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. त्याचबरोबर घराच्या गृहप्रवेशाची झलक ऐश्वर्याच्या चाहत्यांकडून विशेष पाहिली जात आहे. शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने गुलाबी रंगाचा सुंदर असा ड्रेस परिधान केला आहे. मुळात, नव्या घरात पहिले पाऊल ठेवतानाच क्षण शेअर करण्यात आले आहेत. ऐश्वर्या स्वतःच्या हाताने दारावर असलेली रिबीन कापते आणि गृहप्रवेश करते. या दरम्यान, ऐश्वर्याच्या चेहऱ्यावर थोडी बैचैनी जाणवते परंतु तिच्या कुटुंबीयांनी तिला प्रोत्साहित करण्यामध्ये कोणतीही कमी ठेवली नाही.

आडनावाने मराठी भासणारी ऐश्वर्या खरे मूळची मराठी जरी असली तरी तिचे मूळ हे भोपाळचे आहे. भोपाळ सारख्या लहान शहरातून मुंबईकडे येणे आणि येथे येऊन मोठे नाव कमावणे, असा संघर्षाचा तिचा प्रवास आहे. तिच्या या आनंदाच्या क्षणी तिच्या सहकलाकारांनीदेखील तिचा उत्साह वाढवला आहे.

अभिनेत्री सध्या ‘डॉ. आरंभी’ या हिंदी भाषी मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. Life Ok या वाहिनेवर झळकणाऱ्या ‘जाने क्या होगा रामा रे’ या मालिकेतून अभिनेत्रीने अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. पुढे ती ‘लाल इष्क’, ‘ये है चाहते’ तसेच ‘यह शादी है या सौदा?’ या मालिकांमध्ये झळकून आली.

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भोपाळसारख्या महाराष्ट्रा बाहेरच्या शहरामध्ये मराठी मूळ कशी?

 

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A post shared by Ravi Khare (@ravikhare0063)

मराठा साम्राज्याच्या काळात अटक (अफगाणिस्तान) ते कटक (ओडिशा), तसेच पेशावर (पाकिस्तान) ते तंजावर (तामिळनाडू) या भागात मराठा शासकांचे वर्चस्व होते. त्याकाळात मराठी प्रदेशाच्या बाहेरच्या वतनदाऱ्या तसेच संस्थानदेखील मराठा शासकांच्या अधिपत्याखाली होते. त्याकाळी अनेक मराठी मावळ्यांना मराठा शासकांनी त्यांच्या संस्थानात सैनिक म्हणून नेले. त्या मावळ्यांचे वंशज आजही त्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे भोपाळसारख्या शहरात आजही मराठी बांधव मोठ्या संख्येने आढळतात.

Web Title: Aishwarya khare bought new house in mumbai

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Published On: Jun 09, 2026 | 06:29 PM

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