Pooja Sawant Car Accident : मोठी दुर्घटना टळली! “कपबशी” चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान मोठा अपघात, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही

चित्रपट ‘कपबशी’च्या प्रमोशन कार्यक्रमादरम्यान आज एक मोठा अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार,चित्रपटाच्या प्रमोशननिमित्त पुणे येथून सांगलीकडे जात असताना सातारा जिल्ह्यातील काशीळ परिसरात अपघाताची घटना घडली. प्रवासादरम्यान तीन वाहने एकमेकांवर आदळल्याने हा अपघात झाला आहे.
या वाहनांमध्ये अभिनेत्री पूजा सावंत, अभिनेता ऋषी मनोहर आणि चित्रपटाचे प्रसिद्धी प्रमुख दर्शन मुसळे यांचा समावेश होता. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. काहींना किरकोळ मुका मार लागल्याची माहिती मिळत आहे.अपघातामुळे वाहनांचे नुकसान झाले असून घटनास्थळी काही काळासाठी वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र सर्व प्रवासी सुरक्षित असल्याने मोठा अनर्थ टळला.अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. स्थानिक प्रशासनाकडून पुढील तपास सुरू आहे.
सुकल्प चित्र निर्मिती संस्थेच्या बॅनरखाली “कप बशी” या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या चित्रपटाचे निर्माते कल्पक सदानंद जोशी असून बिग ब्रेन प्रॉडक्शन्सचे निलेश रामगोपाल राठी यांनी या चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे.चित्रपटाची पटकथा आणि संवाद चेतन सैंदाणे यांनी लिहिले असून दिग्दर्शनाची धुरा वैभव रामकृष्ण चिंचाळकर यांनी सांभाळली आहे.या चित्रपटाचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे मराठी चित्रपटसृष्टीला पहिल्यांदाच सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ संगीतकार उत्तम सिंग यांचे सुमधुर संगीत लाभले आहे. गीतलेखनाची जबाबदारी गुरु ठाकूर यांनी पार पाडली आहे.
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तांत्रिक बाजूला देखील तितकाच भक्कम संघ दिसून येतो. बाळू दहिफळे यांनी छायांकन (कॅमेरामन) केले असून संकलनाची जबाबदारी आशिष म्हात्रे यांनी सांभाळली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते मंदार कमलापूरकर यांनी ध्वनी संयोजन केले असून, श्रीकांत देसाई यांनी लूक डिझाइन केले आहे.नृत्यदिग्दर्शन दीपाली विचारे, कला दिग्दर्शन महेश कुडाळकर तर प्रोजेक्ट हेड म्हणून चिन्मय शिंत्रे यांनी काम पाहिले आहे.
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चित्रपटातील कोणते कोणते कलाकार?
चित्रपटात निर्मिती सावंत, पूजा सावंत, नवोदित अभिनेता ऋषी मनोहर, नयना आपटे, अनंत जोग, राहुल रानडे, आनंद इंगळे, आनंद काळे, चिन्मय शिंत्रे आणि उमा सरदेशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.‘कप बशी’ हा चित्रपट दमदार कलाकार, अनुभवी तंत्रज्ञ आणि दर्जेदार संगीत यांचा संगम असून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करत आहे.