शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन

Updated On: Jul 10, 2026 | 09:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

'लॉक अप २'च्या आगामी एपिसोडमध्ये गोविंदाची विशेष एन्ट्री पाहायला मिळणार आहे. पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावर त्याने मौन सोडत 'गोळी' प्रकरणावरही मिश्कील प्रतिक्रिया दिली. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो ‘लॉक अप २’ सध्या प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. शोमध्ये दररोज नवे ट्विस्ट पाहायला मिळत असून, आता आगामी ‘जजमेंट डे’ एपिसोडमध्ये अभिनेता गोविंदाची एन्ट्री होणार आहे. निर्मात्यांनी याचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर केला असून, त्यामध्ये गोविंदा पत्नी सुनीता आहुजाला भेटण्यासाठी शोमध्ये आल्याचे दिसत आहे.

याआधी शोमध्ये सुनीता आहुजाने गोविंदासोबतच्या वैवाहिक आयुष्यातील चढ-उतार, त्याच्या विवाहबाह्य संबंधांच्या चर्चांबाबत आणि त्यांच्या नात्यातील अडचणींबाबत स्पष्टपणे भाष्य केले होते. अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने या विषयावर टिप्पणी केल्यानंतर सुनीताने गोविंदाची बाजू घेतल्याचाही प्रसंग शोमध्ये पाहायला मिळाला होता.

आता गोविंदा स्वतः शोमध्ये येत पत्नीला पाठिंबा देताना दिसणार आहे. मात्र, त्याच्या एन्ट्रीवेळी  केलेल्या एका विधानाने सर्वांचेच लक्ष वेधले. प्रोमोमध्ये फराह खान आणि रितेश देशमुख यांच्याशी संवाद साधताना गोविंदा म्हणतो, “जी कोठडी दिसते ती ही आहे, पण जी दिसत नाही ती खरी कोठडी आहे. मी तिथूनच आलो आहे.”

यानंतर फराह खान त्याला विचारते, “तिला गोळी घालण्याची सुपारी तू का दिलीस?” त्यावर गोविंदा मिश्कील अंदाजात उत्तर देतो, “मी गोळी घेऊन आलोय. तिला माझ्या छातीत गोळी घालायची होती.” हे ऐकून सर्वजण क्षणभर चकित होतात. मात्र, त्यानंतर तो हातातील गोळी (बुलेट) दाखवत विनोद करत असल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान, सुनीता आहुजाने यापूर्वी अनेक मुलाखतींमध्ये आणि रिअॅलिटी शोमध्ये गोविंदाच्या अपघाती गोळीबाराच्या घटनेवर मिश्कील भाष्य केले होते. ‘लाफ्टर शेफ्स’ कार्यक्रमात तिने, “जर गोळी झाडायचीच होती तर छातीत झाडायला हवी होती, पायात नाही,” असे विनोदी स्वरूपात म्हटले होते. तिचे हे वक्तव्य त्यावेळी सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरले होते.

 

Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग

उल्लेखनीय म्हणजे, २०२४ मध्ये गोविंदाच्या परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरमधून चुकून गोळी सुटून त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांत त्याला डिस्चार्जही देण्यात आला होता.

आता ‘लॉक अप २’मध्ये गोविंदा आणि सुनीता आहुजा समोरासमोर आल्यानंतर त्यांच्या संवादात आणखी कोणते खुलासे होणार आणि दोघांतील मतभेदांवर काय चर्चा होणार, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

Arbaz Shaikh : मुंढेंनी सैराट फेम सल्याची हाक ऐकली! अभिनेत्याने रडत शेअर केला व्हिडीओ, FDA ने रुग्णालयात टाकली धाड अन्…

Web Title: Govinda makes a powerful entry in lock upp 2 breaks his silence on wife sunita ahujas remarks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 09:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग
1

Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा
2

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूरच्या खास मेहंदीने वेधलं लक्ष; हातावर लिहिलं ‘या’ खास व्यक्तीचं नाव, फोटो व्हायरल
3

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूरच्या खास मेहंदीने वेधलं लक्ष; हातावर लिहिलं ‘या’ खास व्यक्तीचं नाव, फोटो व्हायरल

Ranveer Singh–Arjun Kapoor Dance: अंशुला कपूरच्या रिसेप्शनमध्ये रणवीर-अर्जुनची जुगलबंदी; ‘तूने मारी एंट्रियां’वर केला भन्नाट डान्स
4

Ranveer Singh–Arjun Kapoor Dance: अंशुला कपूरच्या रिसेप्शनमध्ये रणवीर-अर्जुनची जुगलबंदी; ‘तूने मारी एंट्रियां’वर केला भन्नाट डान्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Global Energy Independence Day: प्रदूषणमुक्त भविष्याची गुरुकिल्ली, हरित ऊर्जेचा महामार्ग; जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व

Global Energy Independence Day: प्रदूषणमुक्त भविष्याची गुरुकिल्ली, हरित ऊर्जेचा महामार्ग; जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व

Jul 10, 2026 | 09:47 AM
Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन

Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन

Jul 10, 2026 | 09:39 AM
मुंढेंचा दणका ! दूध संकलनात तब्बल 20 लाख लिटरची घट; भेसळीविरोधातील कारवाईचा फटका

मुंढेंचा दणका ! दूध संकलनात तब्बल 20 लाख लिटरची घट; भेसळीविरोधातील कारवाईचा फटका

Jul 10, 2026 | 09:38 AM
प्रेम असावं तर असं! पावसाने मंडप बुडाला, तरी वराने फिल्मी स्टाईलमध्ये वधूला कडेवर घेत पूर्ण केले सात फेरे; Video Viral

प्रेम असावं तर असं! पावसाने मंडप बुडाला, तरी वराने फिल्मी स्टाईलमध्ये वधूला कडेवर घेत पूर्ण केले सात फेरे; Video Viral

Jul 10, 2026 | 09:37 AM
US Attacks Iran : इराणमध्ये स्फोटांची मालिका सुरुच! बुशहेरसह अनेक शहरांमध्ये स्फोट; ट्रम्प-नेतन्याहू चर्चेमुळे वाढली युद्धाची भीती

US Attacks Iran : इराणमध्ये स्फोटांची मालिका सुरुच! बुशहेरसह अनेक शहरांमध्ये स्फोट; ट्रम्प-नेतन्याहू चर्चेमुळे वाढली युद्धाची भीती

Jul 10, 2026 | 09:31 AM
Tripurasundari Devi: त्रिपुरसुंदरी देवीचा महिमा आणि काय आहे तिची कथा, जाणून घ्या

Tripurasundari Devi: त्रिपुरसुंदरी देवीचा महिमा आणि काय आहे तिची कथा, जाणून घ्या

Jul 10, 2026 | 09:25 AM
BGMI 4.5 Update: गेममध्ये होणार Ferrari च्या स्पोर्ट्स कार्सची एंट्री! नव्या ईव्हेंटने बदलणार प्लेअर्सचा अनुभव; जाणून घ्या सविस्तर

BGMI 4.5 Update: गेममध्ये होणार Ferrari च्या स्पोर्ट्स कार्सची एंट्री! नव्या ईव्हेंटने बदलणार प्लेअर्सचा अनुभव; जाणून घ्या सविस्तर

Jul 10, 2026 | 08:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा