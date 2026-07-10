Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन

नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो ‘लॉक अप २’ सध्या प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. शोमध्ये दररोज नवे ट्विस्ट पाहायला मिळत असून, आता आगामी ‘जजमेंट डे’ एपिसोडमध्ये अभिनेता गोविंदाची एन्ट्री होणार आहे. निर्मात्यांनी याचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर केला असून, त्यामध्ये गोविंदा पत्नी सुनीता आहुजाला भेटण्यासाठी शोमध्ये आल्याचे दिसत आहे.
याआधी शोमध्ये सुनीता आहुजाने गोविंदासोबतच्या वैवाहिक आयुष्यातील चढ-उतार, त्याच्या विवाहबाह्य संबंधांच्या चर्चांबाबत आणि त्यांच्या नात्यातील अडचणींबाबत स्पष्टपणे भाष्य केले होते. अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने या विषयावर टिप्पणी केल्यानंतर सुनीताने गोविंदाची बाजू घेतल्याचाही प्रसंग शोमध्ये पाहायला मिळाला होता.
आता गोविंदा स्वतः शोमध्ये येत पत्नीला पाठिंबा देताना दिसणार आहे. मात्र, त्याच्या एन्ट्रीवेळी केलेल्या एका विधानाने सर्वांचेच लक्ष वेधले. प्रोमोमध्ये फराह खान आणि रितेश देशमुख यांच्याशी संवाद साधताना गोविंदा म्हणतो, “जी कोठडी दिसते ती ही आहे, पण जी दिसत नाही ती खरी कोठडी आहे. मी तिथूनच आलो आहे.”
यानंतर फराह खान त्याला विचारते, “तिला गोळी घालण्याची सुपारी तू का दिलीस?” त्यावर गोविंदा मिश्कील अंदाजात उत्तर देतो, “मी गोळी घेऊन आलोय. तिला माझ्या छातीत गोळी घालायची होती.” हे ऐकून सर्वजण क्षणभर चकित होतात. मात्र, त्यानंतर तो हातातील गोळी (बुलेट) दाखवत विनोद करत असल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, सुनीता आहुजाने यापूर्वी अनेक मुलाखतींमध्ये आणि रिअॅलिटी शोमध्ये गोविंदाच्या अपघाती गोळीबाराच्या घटनेवर मिश्कील भाष्य केले होते. ‘लाफ्टर शेफ्स’ कार्यक्रमात तिने, “जर गोळी झाडायचीच होती तर छातीत झाडायला हवी होती, पायात नाही,” असे विनोदी स्वरूपात म्हटले होते. तिचे हे वक्तव्य त्यावेळी सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरले होते.
Hero No. 1 ki entry se lekar inmates ki class lagne tak, iss Judgement Day mein machega kaafi bawaal 💥 pic.twitter.com/k6b3ER9crb — Netflix India (@NetflixIndia) July 9, 2026
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उल्लेखनीय म्हणजे, २०२४ मध्ये गोविंदाच्या परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरमधून चुकून गोळी सुटून त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांत त्याला डिस्चार्जही देण्यात आला होता.
आता ‘लॉक अप २’मध्ये गोविंदा आणि सुनीता आहुजा समोरासमोर आल्यानंतर त्यांच्या संवादात आणखी कोणते खुलासे होणार आणि दोघांतील मतभेदांवर काय चर्चा होणार, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
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