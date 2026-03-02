Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

Iran Bank Pasargad: अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आता इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या खाजगी बँकेच्या मुंबई शाखेच्या मान्यतेवर RBI कडून निर्णय लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बँक पसारगडने अनेक वर्षांपूर्वी भारतात शाखा उघडण्याची योजना आखली होती आणि त्यासाठी त्यांनी मुंबईची निवड केली होती. बँकेने २०१८ मध्ये पहिल्यांदा मुंबई शाखेचा प्रस्ताव दिला होता. आता युद्धामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
सरकारी सूत्रांचा हवाला देत मनीकंट्रोलच्या अहवालात असे सांगितले आहे की मध्य पूर्वेतील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे, या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. भारतात शाखा उघडण्याच्या बँक पसारगडच्या प्रस्तावावर २०१८ मध्ये पहिल्यांदा चर्चा झाली होती. तथापि, अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्ट मंजुरी मिळाल्यानंतरच RBI अंतिम निर्णय घेऊ शकते. सध्या, वित्तीय सेवा विभाग आणि महसूल विभाग RBI च्या तांत्रिक टिप्पण्यांचे बारकाईने विश्लेषण करत आहेत. अलिकडच्याच एका अंतर्गत सरकारी कागदपत्रात या विषयावर संबंधित विभागांकडून “त्वरित” अभिप्राय मागितला गेला होता, परंतु सध्याच्या युद्ध परिस्थितीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे.
२०१८ च्या भारत-इराण संयुक्त घोषणापत्रात व्यापार व्यवहारांसाठी प्रभावी बँकिंग चॅनेलची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. निवेदनात म्हटले आहे की बँक पसारगडला भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी देण्याबाबत आगाऊ विचार सुरू आहे. ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने या बँकेसह इतर १७ प्रमुख इराणी बँकांवर निर्बंध लादले.
या निर्बंधांअंतर्गत, बँकेसोबत आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला “दुय्यम निर्बंध” लागण्याचा धोका आहे. याव्यतिरिक्त, ऑगस्ट २०२५ मध्ये, अमेरिकेने बँकेच्या तंत्रज्ञान भागीदार, FANAP वर निर्बंध वाढवले, ज्यावर पाळत ठेवण्याची तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा आरोप आहे. या जागतिक निर्बंधांदरम्यान बँकेला परवानगी देणे हा भारतासाठी एक गुंतागुंतीचा मुद्दा बनला आहे.