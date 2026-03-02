Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आता इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या खाजगी बँकेच्या मुंबई शाखेच्या मान्यतेवर RBI कडून निर्णय लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 01:45 PM
Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? (फोटो-सोशल मीडिया)

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

Follow Us:
Follow Us:

Iran Bank Pasargad: अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आता इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या खाजगी बँकेच्या मुंबई शाखेच्या मान्यतेवर RBI कडून निर्णय लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बँक पसारगडने अनेक वर्षांपूर्वी भारतात शाखा उघडण्याची योजना आखली होती आणि त्यासाठी त्यांनी मुंबईची निवड केली होती. बँकेने २०१८ मध्ये पहिल्यांदा मुंबई शाखेचा प्रस्ताव दिला होता. आता युद्धामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.

Share Market Opening: इराण-इस्रायल युद्धाच्या धक्क्याने बाजार कोसळला; सेन्सेक्स २,७४३ अंकांनी घसरला

सरकारी सूत्रांचा हवाला देत मनीकंट्रोलच्या अहवालात  असे सांगितले आहे की मध्य पूर्वेतील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे, या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. भारतात शाखा उघडण्याच्या बँक पसारगडच्या प्रस्तावावर २०१८ मध्ये पहिल्यांदा चर्चा झाली होती. तथापि, अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्ट मंजुरी मिळाल्यानंतरच RBI अंतिम निर्णय घेऊ शकते. सध्या, वित्तीय सेवा विभाग आणि महसूल विभाग RBI च्या तांत्रिक टिप्पण्यांचे बारकाईने विश्लेषण करत आहेत. अलिकडच्याच एका अंतर्गत सरकारी कागदपत्रात या विषयावर संबंधित विभागांकडून “त्वरित” अभिप्राय मागितला गेला होता, परंतु सध्याच्या युद्ध परिस्थितीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे.

२०१८ च्या भारत-इराण संयुक्त घोषणापत्रात व्यापार व्यवहारांसाठी प्रभावी बँकिंग चॅनेलची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. निवेदनात म्हटले आहे की बँक पसारगडला भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी देण्याबाबत आगाऊ विचार सुरू आहे. ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने या बँकेसह इतर १७ प्रमुख इराणी बँकांवर निर्बंध लादले.

Gujarat Semicon Conference 2026: केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांच्याकडून ‘सेमीकॉन 2.0’ची घोषणा; सेमीकॉन मिशनचा दुसरा टप्पा सुरू

या निर्बंधांअंतर्गत, बँकेसोबत आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला “दुय्यम निर्बंध” लागण्याचा धोका आहे. याव्यतिरिक्त, ऑगस्ट २०२५ मध्ये, अमेरिकेने बँकेच्या तंत्रज्ञान भागीदार, FANAP वर निर्बंध वाढवले, ज्यावर पाळत ठेवण्याची तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा आरोप आहे. या जागतिक निर्बंधांदरम्यान बँकेला परवानगी देणे हा भारतासाठी एक गुंतागुंतीचा मुद्दा बनला आहे.

Web Title: Bank pasargads mumbai branch proposal stalled

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित
1

Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित

Iran-Israel war Impact on India: इराण युद्धाचा भारतावर परिणाम; ऊर्जा आणि निर्यात क्षेत्रावर दबाव वाढण्याची शक्यता
2

Iran-Israel war Impact on India: इराण युद्धाचा भारतावर परिणाम; ऊर्जा आणि निर्यात क्षेत्रावर दबाव वाढण्याची शक्यता

Iran-Israel War: होमुझची सामुद्रधुनी बंद तरी भारत सुरक्षित! संघर्ष सुरू राहिल्यास रशियाकडून तेल खरेदी करणार?
3

Iran-Israel War: होमुझची सामुद्रधुनी बंद तरी भारत सुरक्षित! संघर्ष सुरू राहिल्यास रशियाकडून तेल खरेदी करणार?

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर
4

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

Mar 02, 2026 | 01:45 PM
Khamenei Assassination: दूतावासाला घेराव, गाड्यांची जाळपोळ! पाकिस्तानातील अमेरिका विरोधी उद्रेकाने जग हादरलं; 35 जणांचा मृत्यू

Khamenei Assassination: दूतावासाला घेराव, गाड्यांची जाळपोळ! पाकिस्तानातील अमेरिका विरोधी उद्रेकाने जग हादरलं; 35 जणांचा मृत्यू

Mar 02, 2026 | 01:43 PM
खासदार विशाल पाटलांना भाजपची ऑफर; विखे पाटील नेमकं काय बोलले?

खासदार विशाल पाटलांना भाजपची ऑफर; विखे पाटील नेमकं काय बोलले?

Mar 02, 2026 | 01:29 PM
12,000 विद्यार्थ्यांसमोर ‘भूत बंगला’चे दणदणीत प्रमोशन; अक्षय कुमार-वामिका गब्बीची धमाकेदार एन्ट्री

12,000 विद्यार्थ्यांसमोर ‘भूत बंगला’चे दणदणीत प्रमोशन; अक्षय कुमार-वामिका गब्बीची धमाकेदार एन्ट्री

Mar 02, 2026 | 01:28 PM
Maharashtra Politics : “दादा जीवनातील रंगच घेऊन गेले…”; होळीच्या दिवशी अमोल मिटकरींची भावनिक पोस्ट

Maharashtra Politics : “दादा जीवनातील रंगच घेऊन गेले…”; होळीच्या दिवशी अमोल मिटकरींची भावनिक पोस्ट

Mar 02, 2026 | 01:16 PM
धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन

Mar 02, 2026 | 01:14 PM
Bigg Boss Marathi 6: हाय-बीट डान्ससह संकेत पाठकची बिग बॉसच्या घरात दमदार एन्ट्री, वाइल्डकार्ड एन्ट्रीनंतर घरातील समीकरणे बदलणार?

Bigg Boss Marathi 6: हाय-बीट डान्ससह संकेत पाठकची बिग बॉसच्या घरात दमदार एन्ट्री, वाइल्डकार्ड एन्ट्रीनंतर घरातील समीकरणे बदलणार?

Mar 02, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM