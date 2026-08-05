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Fatty Liver: शरीर देतंय ‘हे’ संकेत? फॅटी लिव्हरची सुरुवात तर नाही ना; अजिबात दुर्लक्षित करू नका

Updated On: Aug 05, 2026 | 07:22 PM IST
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सारांश

Fatty Liver Early Signs: फॅटी लिव्हरचा त्रास असल्यास शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • फॅटी लिव्हरची लक्षणे
  • कोणाला अधिक धोका?
  • फॅटी लिव्हरपासून बचाव कसा कराल?
बदलती जीवनशैली, अयोग्य आहार, लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या झपाट्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे या आजाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक रुग्णांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत. त्यामुळे याला अनेकदा ‘सायलेंट’ आजार असेही म्हटले जाते. मात्र काही असे संकेत शरीर वेळोवेळी देत असते. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर आजार होण्याचा धोका वाढतो. फॅटी लिव्हरची सुरुवातीची लक्षणे कोणती, जाणून घ्या.

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सतत थकवा आणि अशक्तपणा

फॅटी लिव्हरचे सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे सततचा थकवा. पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही, शरीरात ऊर्जा कमी झाल्यासारखे वाटू शकते आणि अगदी साधी दैनंदिन कामे करतानाही अशक्तपणा जाणवू शकतो. लिव्हरचे कार्य प्रभावित झाल्यास शरीराच्या ऊर्जा निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा यकृतामध्ये अतिरिक्त चरबी जमा होते, तेव्हा त्याच्या कार्यावर परिणाम होतो, ज्यामुळे सतत थकवा जाणवू शकतो.

पोटाच्या उजव्या वरच्या भागात जडपणा किंवा वेदना

लिव्हर पोटाच्या वरच्या उजव्या बाजूला असते. फॅटी लिव्हरच्या सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये सौम्य वेदना, दाब किंवा जडपणा जाणवतो.बऱ्याच लोकांना पोट भरल्यासारखे किंवा अस्वस्थता जाणवते. जरी ही वेदना तीव्र नसली तरी, ती सतत होत राहिल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

पोट फुगणे आणि अपचन

जेवणानंतर वारंवार पोट फुगणे, अपचन होणे किंवा अस्वस्थ वाटणे ही लक्षणे काही रुग्णांमध्ये दिसू शकतात. जास्त न खाताही पोट फुगणे, गॅस किंवा वारंवार अपचन होत असेल, तर हे फॅटी लिव्हरचे लक्षण असू शकते. जेव्हा लिव्हरच्या कार्यावर परिणाम होतो, तेव्हा अन्न व्यवस्थित पचत नाही, ज्यामुळे पोटात जडपणा जाणवणे, गॅस आणि अपचन यांसारख्या समस्या उद्भवतात.

भूक न लागणे आणि मळमळणे

फॅटी लिव्हर असलेल्या अनेक लोकांना भूक लागत नाही. त्यांना खाण्याची इच्छा होत नाही किंवा थोडेसे खाल्ल्यावर पोट भरल्यासारखे वाटते. काही लोकांना मळमळ किंवा उलटीचा त्रास देखील होतो.

कोणाला अधिक धोका?

लठ्ठपणा, टाइप-2 मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरॉल, ट्रायग्लिसराइड्सचे वाढलेले प्रमाण, उच्च रक्तदाब आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोम असलेल्या व्यक्तींमध्ये फॅटी लिव्हरचा धोका अधिक असतो. तसेच अयोग्य आहार आणि निष्क्रिय जीवनशैलीही जोखीम वाढवतात.

फॅटी लिव्हरपासून बचाव कसा कराल?

संतुलित आणि कमी तेलकट आहार घ्या.

नियमित व्यायाम करून वजन नियंत्रणात ठेवा.

साखर आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे सेवन मर्यादित ठेवा.

मधुमेह, कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवा.

डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक तपासण्या करून घ्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Fatty liver symptoms early warning signs causes prevention tips

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Published On: Aug 05, 2026 | 07:22 PM

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