बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अभिजित दीपके म्हणाले की, देशातील अनेक घटनात्मक आणि लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. राजकीय व्यवस्था, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, वाढता जनआंदोलन आता सामाजिक चळवळीचे रूप घेत आहे. दीपके म्हणाले की, आज मतदाराने निवडलेला उमेदवार किंवा पक्ष अनेकदा त्याच प्रतिनिधीद्वारे बदलला जातो. हा जनतेच्या जनादेशाचा अनादर आहे. लोक विचारधारेच्या पलीकडे जाऊन राजकीय अस्थिरता, निवडणूक प्रक्रियेवर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कथित गैरवापर यांसारख्या मुद्द्यांवर एकत्र येत आहेत.
अभिजित दीपक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सध्या निवडणूक राजकारणात प्रवेश करणार नाही. ही संघटना राजकीय पक्षाऐवजी एक दबाव गट म्हणून काम करेल. ते म्हणाले की, सध्या देशाला सार्वजनिक मुद्द्यांवर सरकार आणि व्यवस्थेवर प्रभावीपणे दबाव आणण्यासाठी नवीन राजकीय पक्षांपेक्षा एका सशक्त जनआंदोलनाची अधिक गरज आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत देशभरात संघटना मजबूत करणे, आंदोलनाचा विस्तार करणे आणि भविष्यातील रणनीती तयार करण्यावर चर्चा होत आहे. ई-२० इंधन, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट यांसारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे.
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सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा निषेध केला. ज्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला किंवा जे जखमी झाले, त्यांच्या पाठीशी संघटना उभी आहे, असे त्यांनी सांगितले. जखमी आंदोलकांना सुरुवातीपासूनच वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत पुरवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दास म्हणाले की, सरकारशी चर्चा केल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर विद्यार्थिनींविरुद्धच्या कथित मोहिमेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हिंगोली येथील एका कुटुंबीयांनी अभिजीत दीपके यांची भेट घेतली. कुटुंबीयांनी आपल्या मुलाच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला आणि न्यायाची मागणी केली. विद्यार्थ्याच्या आईने सांगितले की, तिचा मुलगा नीट परीक्षेसाठी दररोज १६-१७ तास अभ्यास करत असे. परीक्षेनंतर, त्याने पेपरफुटीची कबुली दिली, ज्यामुळे त्याला मानसिक ताण आला आणि त्यातूनच त्याने आत्महत्या केली.
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