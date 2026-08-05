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Abhijeet Dipke: ‘आम्ही ‘प्रेशर ग्रुप’ म्हणून…’; सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली पुढील रणनीती; म्हणाले…

Updated On: Aug 05, 2026 | 07:32 PM IST
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सारांश

Abhijeet Dipke News: जंतर मंतरवरील आंदोलनानंतर, आज छत्रपती संभाजीनगर येथील अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानी सीजेपीच्या कोअर कमिटीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत संघटनेचा विस्तार आणि भविष्यातील आंदोलनाच्या रणनीतीवर चर्चा झाली.

Abhijeet Dipke: 'आम्ही 'प्रेशर ग्रुप' म्हणून...'; सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली पुढील रणनीती (Photo Credit- X)

Abhijeet Dipke: 'आम्ही 'प्रेशर ग्रुप' म्हणून...'; सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली पुढील रणनीती (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘आम्ही ‘प्रेशर ग्रुप’ म्हणून…’
  • सीजपी अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली पुढील रणनीती
  • म्हणाले…
Cockroach Janata Party Future Plan: नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ जंतर मंतरवर ३६ दिवसांचे आंदोलन करणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) पक्षांतर राजकारणाविरोधात एक मोठी मोहीम सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. जंतर मंतरवरील आंदोलनानंतर, आज छत्रपती संभाजीनगर येथील अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानी सीजेपीच्या कोअर कमिटीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत संघटनेचा विस्तार आणि भविष्यातील आंदोलनाच्या रणनीतीवर चर्चा झाली. अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला सीजेपीचे नेते सौरभ दास, यतीन गोयल, वैष्णवी गौर, रत्ना सिंग, अक्षय मराठे, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रांका यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. ही बैठक उद्यापर्यंत सुरू राहणार आहे. दीपके यांनी सांगितले की, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ उद्या दुपारी २ वाजता पत्रकार परिषदेद्वारे आपला पुढील आराखडा जाहीर करेल.

लोकशाही संस्थांवरील घटता विश्वास

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अभिजित दीपके म्हणाले की, देशातील अनेक घटनात्मक आणि लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. राजकीय व्यवस्था, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, वाढता जनआंदोलन आता सामाजिक चळवळीचे रूप घेत आहे. दीपके म्हणाले की, आज मतदाराने निवडलेला उमेदवार किंवा पक्ष अनेकदा त्याच प्रतिनिधीद्वारे बदलला जातो. हा जनतेच्या जनादेशाचा अनादर आहे. लोक विचारधारेच्या पलीकडे जाऊन राजकीय अस्थिरता, निवडणूक प्रक्रियेवर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कथित गैरवापर यांसारख्या मुद्द्यांवर एकत्र येत आहेत.

निवडणूक राजकारणाबद्दल अभिजित दीपक यांचे मत

अभिजित दीपक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सध्या निवडणूक राजकारणात प्रवेश करणार नाही. ही संघटना राजकीय पक्षाऐवजी एक दबाव गट म्हणून काम करेल. ते म्हणाले की, सध्या देशाला सार्वजनिक मुद्द्यांवर सरकार आणि व्यवस्थेवर प्रभावीपणे दबाव आणण्यासाठी नवीन राजकीय पक्षांपेक्षा एका सशक्त जनआंदोलनाची अधिक गरज आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत देशभरात संघटना मजबूत करणे, आंदोलनाचा विस्तार करणे आणि भविष्यातील रणनीती तयार करण्यावर चर्चा होत आहे. ई-२० इंधन, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट यांसारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे.

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आंदोलनात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मदत सुरूच

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा निषेध केला. ज्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला किंवा जे जखमी झाले, त्यांच्या पाठीशी संघटना उभी आहे, असे त्यांनी सांगितले. जखमी आंदोलकांना सुरुवातीपासूनच वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत पुरवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दास म्हणाले की, सरकारशी चर्चा केल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर विद्यार्थिनींविरुद्धच्या कथित मोहिमेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आत्महत्या केलेल्या नीट विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांची भेट

हिंगोली येथील एका कुटुंबीयांनी अभिजीत दीपके यांची भेट घेतली. कुटुंबीयांनी आपल्या मुलाच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला आणि न्यायाची मागणी केली. विद्यार्थ्याच्या आईने सांगितले की, तिचा मुलगा नीट परीक्षेसाठी दररोज १६-१७ तास अभ्यास करत असे. परीक्षेनंतर, त्याने पेपरफुटीची कबुली दिली, ज्यामुळे त्याला मानसिक ताण आला आणि त्यातूनच त्याने आत्महत्या केली.

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Web Title: Cjp president abhijit deepke outlined the future strategy

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Published On: Aug 05, 2026 | 07:29 PM

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