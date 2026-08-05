MG Hector Hawk: २८ ऑगस्टला भारतात लाँच होणार नवीन लक्झरी SUV; ईव्ही आणि हायब्रिड अवतारात मिळणार नवीन पर्याय!

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया भारतीय बाजारात आपली बहुप्रतिक्षित एसयूव्ही ‘हेक्टर हॉक्स’ २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या गाडीला ‘हेक्टर’ नाव दिलेले असले, तरी ही एक संपूर्ण नवीन प्रॉडक्ट आहे. ही कार वूलिंग स्टारलाइट ५६० वर आधारित असून, कंपनीच्या नवीन ‘ADAPT’ आर्किटेक्चरचा वापर करणारी ही पहिलीच एमजी कार ठरणार आहे. ही एसयूव्ही सध्याच्या एमजी हेक्टरच्या वरच्या सेगमेंटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाईल.
भारतात जेएसडब्ल्यू एमजी हेक्टर हॉक्स फक्त इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड या दोन इलेक्ट्रीफाइड पावरट्रेन पर्यायांमध्ये सादर केली जाईल. कंपनीचे ADAPT प्लॅटफॉर्म हे रेंज-एक्स्टेंडर आणि स्ट्रॉंग हायब्रिड सिस्टीमलाही सपोर्ट करते, परंतु भारतासाठी इलेक्ट्रिक आणि पीएचईव्ही या मॉडेल्सना प्राधान्य दिले जात आहे.
आकार आणि डिझाइन
एमजी हेक्टर हॉक्सची लांबी ४.७ मीटर, रुंदी १.८५ मीटर आणि उंची १.७ मीटर आहे. या गाडीचे डिझाइन वूलिंग ५६० सारखेच आहे.
केबिन आणि आधुनिक फीचर्स
गाडीचे केबिन ग्लोबल मॉडेलप्रमाणेच अलिशान आणि अद्ययावत असेल.
पावरट्रेन आणि परफॉर्मन्स