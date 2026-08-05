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MG Hector Hawk: २८ ऑगस्टला भारतात लाँच होणार नवीन लक्झरी SUV; ईव्ही आणि हायब्रिड अवतारात मिळणार नवीन पर्याय!

Updated On: Aug 05, 2026 | 07:16 PM IST
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सारांश

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवीन 'हेक्टर हॉक्स' एसयूव्ही लाँच करणार आहे. वूलिंग स्टारलाइट ५६० वर आधारित ही कार फक्त इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.

MG Hector Hawk: २८ ऑगस्टला भारतात लाँच होणार नवीन लक्झरी SUV; ईव्ही आणि हायब्रिड अवतारात मिळणार नवीन पर्याय!
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विस्तार
  • एमजी हेक्टर हॉक्स एसयूव्ही २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ADAPT आर्किटेक्चर प्लॅटफॉर्मवर लाँच होण्यासाठी सज्ज आहे.
  • यात १२.८ इंचाची टचस्क्रीन, पॅनोरॅमिक सनरूफ, पॉवर्ड सीट्स आणि लेव्हल-२ ADAS सारखे प्रीमियम फीचर्स मिळतील.
  • इलेक्ट्रिक व्हेरियंट ५३० किमी रेंज देईल, तर प्लग-इन हायब्रिड व्हेरियंट १,००० किमीपेक्षा जास्त रेंज देईल.

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया भारतीय बाजारात आपली बहुप्रतिक्षित एसयूव्ही ‘हेक्टर हॉक्स’ २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या गाडीला ‘हेक्टर’ नाव दिलेले असले, तरी ही एक संपूर्ण नवीन प्रॉडक्ट आहे. ही कार वूलिंग स्टारलाइट ५६० वर आधारित असून, कंपनीच्या नवीन ‘ADAPT’ आर्किटेक्चरचा वापर करणारी ही पहिलीच एमजी कार ठरणार आहे. ही एसयूव्ही सध्याच्या एमजी हेक्टरच्या वरच्या सेगमेंटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाईल.

भारतात जेएसडब्ल्यू एमजी हेक्टर हॉक्स फक्त इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड  या दोन इलेक्ट्रीफाइड पावरट्रेन पर्यायांमध्ये सादर केली जाईल. कंपनीचे ADAPT प्लॅटफॉर्म हे रेंज-एक्स्टेंडर आणि स्ट्रॉंग हायब्रिड सिस्टीमलाही सपोर्ट करते, परंतु भारतासाठी इलेक्ट्रिक आणि पीएचईव्ही या मॉडेल्सना प्राधान्य दिले जात आहे.

आकार आणि डिझाइन 

एमजी हेक्टर हॉक्सची लांबी ४.७ मीटर, रुंदी १.८५ मीटर आणि उंची १.७ मीटर आहे. या गाडीचे डिझाइन वूलिंग ५६० सारखेच आहे.

  • फ्रंट आणि रिअर डिझाइन: यात आयताकृती एलईडी हेडलॅम्प्स, स्प्लिट एलईडी डीआरएल, ईव्ही व्हर्जनसाठी बंद असलेला  फ्रंट ग्रिल, रॅप-अराउंड एलईडी टेललॅम्प्स आणि रूफ स्पॉयलर मिळेल.
  • चार्जिंग पोर्ट: गाडीच्या डाव्या बाजूला मागच्या फेंडरवर चार्जिंग पोर्ट देण्यात आला आहे.
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केबिन आणि आधुनिक फीचर्स 

गाडीचे केबिन ग्लोबल मॉडेलप्रमाणेच अलिशान आणि अद्ययावत असेल.

  • इन्फोटेनमेंट आणि डिस्प्ले: ८.८-इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, १२.८-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जी वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोला सपोर्ट करते.
  • आरामदायी सुविधा: पॅनोरॅमिक सनरूफ, पॉवर्ड आणि व्हेन्टीलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, रिअर एसी व्हेंट्स, ५०W वायरलेस फोन चार्जर, ६-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आणि कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान.
  • सुरक्षा: ६ एअरबॅग्स, लेव्हल-२ ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम , इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिअर कॅमेरा, पार्किंग सेन्सर्स आणि हिल होल्ड असिस्ट यांसारखे महत्त्वाचे सेफ्टी फीचर्स मिळतील.
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पावरट्रेन आणि परफॉर्मन्स

  • इलेक्ट्रिक व्हेरियंट:
    • बॅटरी आणि इंजिन: ६९.२ kWh बॅटरी पॅक आणि फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर.
    • पॉवर आणि टॉर्क: २०१ hp पॉवर आणि ३१० Nm टॉर्क.
    • रेंज: CLTC सायकलनुसार एका फुल चार्जवर ५३० किमी पर्यंतची रेंज.
  • प्लग-इन हायब्रिड व्हेरियंट:
    • इंजिन आणि बॅटरी: १.५-लीटर पेट्रोल इंजिन, इलेक्ट्रिक मोटर आणि २०.५ kWh बॅटरी पॅक.
    • पॉवर आणि टॉर्क: १९५ hp पॉवर आणि २३० Nm टॉर्क.
    • रेंज: फक्त इलेक्ट्रिक मोडवर १२५ किमी चा प्रवास; तर इंधन आणि बॅटरी दोन्ही मिळून १,००० किमीपेक्षा जास्त ड्रायव्हिंग रेंज.
भारतीय बाजारात लाँच झाल्यानंतर एमजी हेक्टर हॉक्सच्या इलेक्ट्रिक व्हेरियंटची थेट स्पर्धा महिंद्रा XEV 9S आणि टाटा हॅरियर EV  शी असेल. तर दुसरीकडे, तिचे प्लग-इन हायब्रिड व्हेरियंट महिंद्रा XUV 7XO सारख्या गाड्यांना आव्हान देईल.

 

Web Title: Jsw mg hector hawk electric phev suv india launch august 28

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Published On: Aug 05, 2026 | 07:16 PM

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