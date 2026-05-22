Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Updated On: May 22, 2026 | 03:02 PM
apurva nemalelkar

फोटो सौजन्य: अपुर्वा नेमळेकर इन्स्टाग्राम

Apurva Nemlekar Post: दिल्लीतील ट्वीशा शर्मा प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरुन गेला आहे. ट्वीशाचं डिसेंबर 2025 मध्ये लग्न झालं मात्र सहा महिन्यातच तिला सासरी छळ व्हायला लागला आणि यासगळ्यात तिचा मृत्यू हा संशयास्पद असल्याचं देखील तिच्या घरच्यांनी आरोप केला. यासगळ्या प्रकरणावर आता कलाकरांनी देखील मौन सोडलं आहे. अभिनेत्री अपुर्वा नेमळेकर हिने देखील या प्रकरणावर मुलींसाठी आणि पालकांसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे.

अभिनेत्री म्हणते की, काही मुली लग्नानंतर कोणत्याही ऐशोआरामाची अपेक्षा करत नाहीत. त्या फक्त अशा घरासाठी प्रार्थना करतात जिथे त्यांना आदर मिळेल, त्यांच्या भावना समजून घेतल्या जातील आणि त्या भावनिकदृष्ट्या सुरक्षित असतील. आणि कदाचित, आता याबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. मुलींना हे शिकवा की तडजोड कधीही स्वतःची मनःशांती, स्वाभिमान किंवा स्वतःचा जीव पणाला लावून नसावी. त्यांना हे शिकवा की घरी परत येणं म्हणजे अपयश नाही. उलट, सगळं मुकाट्याने सहन करणं आणि त्यातच स्वतःला गमावणं हे खरं अपयश आहे.

 

मी नशीबवान होते की माझ्या कठीण काळात माझे आई-वडील,माझा भाऊ आणि बहीण माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. आज मला त्यांची खूप आठवण येतेय, पण त्यांच्या या पाठिंब्याने मला एक गोष्ट शिकवली – एक सुरक्षित जागा एखाद्याचा जीव वाचवू शकते.समाज नेहमीच काही ना काही बोलत राहील. जे लोक आज तुमच्या निर्णयांवरून तुम्हाला जज करत आहेत, तेच लोक जेव्हा तुम्ही आतून तुटत असता तेव्हा मौन बाळगून असतात. म्हणूनच प्रत्येक स्त्रीला हे ठाऊक असायला हवं: स्वतःची निवड करणं हा कधीही स्वार्थीपणा नसतो. कधीकधी वाळलेल्या झाडाला पाणी देणं थांबवून नव्याने सुरुवात करणं, हेच सगळ्यात धाडसाचं पाऊल असतं. जर या पोस्टमुळे शांतपणे सगळं सहन करणाऱ्या एका जरी स्त्रीला स्वतःची निवड करण्याची, स्वतःला सावरण्याची किंवा कोणाकडे मदत मागण्याची प्रेरणा मिळाली… तर या पोस्टचा उद्देश यशस्वी झाला, असं अभिनेत्रीने सांगितलं आहे. अपुर्वा नेमळेकरने देखील पहिल्या लग्नानंतर घटस्फोट घेतला आणि आता तिने पुन्हा एकदा नव्याने तिचं आयुष्य सुरु केलं. अपुर्वाच्या फ्रंटवर्कबाबत सांगायचं झालं तर, नुकतंच पद्मिनी ही तिची सिरिज प्रेक्षकांच्या भेटीस आली असून या सिरिजच्या निमित्ताने अपुर्वा निर्माती म्हणून देखील पुढे आली आहे.

Published On: May 22, 2026 | 03:02 PM

