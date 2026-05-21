Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

मात्र आता मालिकेत नवं वळण येत आहे. तन्वी असल्याचं नाटक करता करता आता सायलीला तिच्या लहानपणीच्या काही घटना आठवू लागल्या आहेत. सायलीला बागेत लहानपणीच्या तन्वीबाबत काही भास व्हायला सुरुवात होते. सायलीने तिच्याही नकळत अन्नपुर्णा आजीची काळजी घेताना अशा काही घटना घडल्या आहेत ज्यामुळे तीच तन्वी असल्याचं वारंवार दिसून येत आहे. मात्र सुभेदार कुटुंब आणि अर्जुन यासगळ्याकडे योगायोग म्हणून पाहत आहेत. याच बाबतचा एक प्रोमो व्हिडीओ शुटींग दरम्यानचा व्हिडीओ अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला आहे. सायलीला तिच्या लहानपणीच्या काही घटना आठवायला लागतात. याबाबत जुईने 25 सेकंदाचा BTS व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये संपूर्ण टीमची मेहनत दिसत आहे. यावर नेटकऱ्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
“हा सगळ्यात बेस्ट प्रोमो आहे”, “मस्त Hardworking टीम”, “सायलीला जेव्हा त्या मुलीचा चेहरा दिसायला सुरुवात होईल… तेव्हा मजा येईल”, “मस्त प्रोमो… Outstanding परफॉर्मन्स”, “याला म्हणतात प्रोमो मस्त”, “यांची सगळीच टीम मेहनत घेतेय” अशा प्रतिक्रिया या व्हिडीओवर आल्या आहेत.मालिकेतील हे नवं वळण आता कुठे जाणार ? सायलीत खरी तन्वी असल्याचं सत्य आता तरी किल्लेदार आणि सुभेदार कुटुंबियांसमोर येणार का हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
