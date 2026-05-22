Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष

दक्षिण पुण्यातील कात्रज, सुखसागर नगर, आंबेगाव, दत्तनगर, संतोषनगर, अंजनीनगर तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांसह व्यावसायिक हैराण झाले आहेत.

Updated On: May 22, 2026 | 02:57 PM
संग्रहित फोटो

पुणे : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. दक्षिण पुण्यातील कात्रज, सुखसागर नगर, आंबेगाव, दत्तनगर, संतोषनगर, अंजनीनगर तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांसह व्यावसायिक हैराण झाले आहेत. भर उन्हाळ्यात तासन् तास वीज गायब राहत असल्याने महावितरणच्या कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

 

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही पूर्वसूचना न देता दिवसातून अनेकदा वीजपुरवठा बंद केला जात आहे. सुखसागरनगर परिसरात मागील दोन दिवस रात्री तब्बल सात ते आठ तास वीजपुरवठा खंडित राहिल्याने नागरिकांना उकाड्यात रात्र काढावी लागली. वीज नसल्यामुळे सोसायट्यांतील पाण्याचे पंप बंद पडून पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. महावितरणकडून बुधवारी रात्री ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे सांगण्यात आले.

“महावितरणकडून कोणतीही पूर्वकल्पना न देता रात्री-अपरात्री वीज खंडित केली जात आहे. भर उन्हाळ्यात लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. ही समस्या तातडीने सोडवावी.” – दत्तात्रय धनकवडे, नगरसेवक.

धानोरी-लोहगाव परिसरातही भारनियमनाचा फटका

धानोरी आणि लोहगाव परिसरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे वीजपुरवठा यंत्रणेवर ताण वाढला असून, वारंवार भारनियमनाचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून बोपखेल व्हीएसएनएल एसटीएन ते पोरवाल एसटीएन आणि बोपखेल व्हीएसएनएल एसटीएन ते संतनगर एसटीएन, लोहगाव या दोन डबल रन इन्कमर केबल टाकण्याच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी धानोरी परिसरात इन्कमर लाईनमध्ये बिघाड झाल्याने जवळपास पाच तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.

“धानोरी-लोहगाव परिसरातील नागरिकांना सातत्याने भारनियमनाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही कामे रखडली आहेत. दोन्ही केबल प्रकल्प तातडीने सुरू करून वीजपुरवठा सुरळीत करावा.” – आमदार बापूसाहेब पठारे.

Published On: May 22, 2026 | 02:57 PM

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा 'शिव-शक्ती' प्रेरित लूक चर्चेत

Apurva Nemlekar : 'प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…' अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

