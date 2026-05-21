Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा चा ट्रेलर रिलीज! रहस्य, भीती आणि भन्नाट कॉमेडीचा तडका

Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा या रहस्य आणि कॉमेडीचा अनोखा संगम असलेल्या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला असून त्याची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 05:05 PM
Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा चा ट्रेलर रिलीज! रहस्य, भीती आणि भन्नाट कॉमेडीचा तडका

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा या रहस्य आणि कॉमेडीचा अनोखा संगम असलेल्या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. पोस्टर, टिझर आणि गाण्यांमधून आधीच उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या या चित्रपटाच्या ट्रेलरने आता प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. रहस्य, भीती, गुढता आणि त्यात मिसळलेली गावकऱ्यांची भन्नाट कॉमेडी यामुळे सोशल मीडियावर या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक प्रेक्षक हा चित्रपट एक परिपूर्ण मनोरंजनाची मेजवानी ठरणार असल्याचं म्हणताना दिसत आहेत.

Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

मुंबईत पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च करण्यात आला. ट्रेलरमध्ये उषा नाडकर्णी यांच्या आवाजातील निवेदनातून प्रेक्षकांना एका रहस्यमय गावात नेलं जातं. गावातील विचित्र व्यक्तिरेखा, त्यांच्यावर आलेलं अदृश्य संकट आणि त्यातून घडणाऱ्या अतरंगी घटना यामुळे ट्रेलर अधिकच रंगतदार बनला आहे. भयपटाची पार्श्वभूमी असली तरी विनोदाचा जोरदार तडका या चित्रपटाला वेगळेपण देताना दिसतो.

चित्रपटात मकरंद अनासपुरे, जितेंद्र जोशी, ओम भुतकर, अंशुमन विचारे, योगेश शिरसाट, गणेश पंडीत आणि शार्दूल सराफ यांची दमदार उपस्थिती पाहायला मिळते. कलाकारांचा सहज अभिनय, भन्नाट संवाद आणि अचूक कॉमिक टायमिंग यामुळे ट्रेलरमध्ये मनोरंजनाची जबरदस्त झलक दिसते. मात्र ट्रेलरच्या उत्तरार्धात एका गूढ रूपात दिसणारी सई ताम्हणकर सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. तिचं पात्र नेमकं काय आहे आणि तिच्यामागचं रहस्य काय, याची उत्सुकता ट्रेलर पाहिल्यानंतर अधिकच वाढते.

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

दिग्दर्शक विविध कोरेगांवकर यांनी सांगितलं की, करिअरच्या सुरुवातीलाच एवढ्या मोठ्या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करण्याची संधी मिळणं ही मोठी गोष्ट आहे. प्रत्येक पात्र आणि प्रसंग वेगळ्या पद्धतीने उभा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून प्रेक्षकांना हा चित्रपट नक्की आवडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच [Zee Studios] चे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर यांनीही हा चित्रपट प्रेक्षकांना रहस्य, विनोद आणि ताजेपणाचा अनोखा अनुभव देईल, असं सांगितलं.

रहस्य, विनोद आणि थरार यांचा भन्नाट संगम असलेला तुंबाडची मंजुळा हा चित्रपट ५ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: The trailer for tumbbadchi manjula has been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 05:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड
1

Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

‘Bapya’ मधील Rajashri चा लुक! ‘शैलजापासून ते शैलेश’ एक अनोखा प्रवास, प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती
2

‘Bapya’ मधील Rajashri चा लुक! ‘शैलजापासून ते शैलेश’ एक अनोखा प्रवास, प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती

Devdatta Nage यांचा ‘घबाडकुंड’मधील रांगडा अवतार चर्चेत; नव्या लूकने वाढवली उत्सुकता
3

Devdatta Nage यांचा ‘घबाडकुंड’मधील रांगडा अवतार चर्चेत; नव्या लूकने वाढवली उत्सुकता

Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना
4

Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा; दोन वर्षांत 4.39 लाख वाहन परवाने वितरित

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा; दोन वर्षांत 4.39 लाख वाहन परवाने वितरित

May 21, 2026 | 05:05 PM
Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा चा ट्रेलर रिलीज! रहस्य, भीती आणि भन्नाट कॉमेडीचा तडका

Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा चा ट्रेलर रिलीज! रहस्य, भीती आणि भन्नाट कॉमेडीचा तडका

May 21, 2026 | 05:05 PM
Ebola व्हायरसबाबत केंद्र सरकार सतर्क! देशातील सर्व विमानतळ आणि बंदरांवर ‘स्क्रीनिंग’ सुरू; कडक निर्देश जारी

Ebola व्हायरसबाबत केंद्र सरकार सतर्क! देशातील सर्व विमानतळ आणि बंदरांवर ‘स्क्रीनिंग’ सुरू; कडक निर्देश जारी

May 21, 2026 | 05:01 PM
IPL 2026: याला म्हणतात थरार! जागा 1 अन् सामने 5; कोणाला मिळणार IPL 2026 च्या प्लेऑफचे तिकीट?

IPL 2026: याला म्हणतात थरार! जागा 1 अन् सामने 5; कोणाला मिळणार IPL 2026 च्या प्लेऑफचे तिकीट?

May 21, 2026 | 05:00 PM
IMF Warns India: तेल बिघडवणार भारताचं सगळं आर्थिक गणित, IMF ने सांगितलं, आता नेमकं काय करायचं…

IMF Warns India: तेल बिघडवणार भारताचं सगळं आर्थिक गणित, IMF ने सांगितलं, आता नेमकं काय करायचं…

May 21, 2026 | 04:50 PM
मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

May 21, 2026 | 04:49 PM
Largest District in India: हा जिल्हा आहे की राज्य? गोव्यापेक्षा तब्बल १२ पटीने मोठ्या ‘या’ जिल्ह्याबद्द्ल एकदा वाचाचं सविस्तर

Largest District in India: हा जिल्हा आहे की राज्य? गोव्यापेक्षा तब्बल १२ पटीने मोठ्या ‘या’ जिल्ह्याबद्द्ल एकदा वाचाचं सविस्तर

May 21, 2026 | 04:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM