Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: चंद्रपूर-ब्रह्मपुरीत उष्णतेचा कहर; तापमान 47 अंशांच्या पार, नागरिक हैराण

चंद्रपूर आणि ब्रह्मपुरी येथे वाढत्या उष्णतेने नागरिकांचे जनजीवन अक्षरशः विस्कळीत झाले आहे. सलग दोन दिवस 46 ते 47 अंशांदरम्यान तापमान नोंदवले गेल्याने विदर्भात उष्णतेचा कहर पाहायला मिळत आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 02:45 PM
Chandrapur News: चंद्रपूर-ब्रह्मपुरीत उष्णतेचा कहर; तापमान 47 अंशांच्या पार, नागरिक हैराण

Chandrapur News: चंद्रपूर-ब्रह्मपुरीत उष्णतेचा कहर; तापमान 47 अंशांच्या पार, नागरिक हैराण

Follow Us:
Follow Us:
  • ब्रह्मपुरी येथे 47.1 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद होत विदर्भातील सर्वात उष्ण शहर ठरले.
  • वाढत्या उष्णतेमुळे एसी आणि कूलरही प्रभावी ठरत नसल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.
  • सिमेंट रस्ते आणि वृक्षांच्या अभावामुळे उष्णतेची तीव्रता वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
चंद्रपूर जिल्हा हा तापमानाच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध आहे. याचा परिचय बुधवारी व गुरुवारी नोंदविलेल्या उच्च तापमानाने हे पुन्हा सिद्ध झाले. बुधवारी चंद्रपूरमध्ये तापमान ४६.२ अंश सेल्सिअस तर ब्रह्मपुरीत ४६.६ अंश नोंदवले. दुसऱ्या दिवशी तापमानाची लाट कायम राहिल्याने ब्रह्मपुरीत ४७.१ अंश तर चंद्रपूरमध्ये ४६.८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले. त्यामुळे ब्रह्मपुरी गुरुवारी विदर्भातील सर्वात उष्णतेचे शहर होते.

Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर

भारतीय हवामान विभागाने गुरुवारी जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जारी केला होता. हवामान विभागाने २० ते २४ मेपर्यंत जिल्ह्यात उष्णतेची लाट येईल असा इशारा आधीच दिला होता. बुधवारी आणि गुरुवारी चंद्रपूर व ब्रह्मपुरी या दोन्ही हवामान केंद्रांवर ४६ अंशांपेक्षा जास्त तापमान नोंदवले गेले. या काळात नागरिकांना बाहेर पडताना मोठा त्रास सहन करावा लागला, तर शहरातील रस्ते दुपारी दिवसांपासून पूर्णपणे सुनसान राहिले. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

वाढत्या उष्णतेमुळे जनजीवनावर आणि आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. पुढील दोन दिवस उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. तसेच जिल्ह्यातील नगारिक त्रस्त झाले आहे. तामपान वाढल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. वीजपुरवठा खंडीत होत असल्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन कारावे लागत आहे.

एसी, कूलर झाले निकामी

मागील महिनाभरापासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील उष्णतेने नागरिकांचे जीवन कठीण केले आहे. गेल्या दोन दिवसात तापमान ४६ अंश सेल्सिअसच्या पातळीवर पोहोचल्यामुळे एसी आणि कूलरही प्रभावी काम करीत नाही. परिणामी नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिवसभर थंड पेये घेणे, घरातच राहणे आणि आरोग्याची विशेष काळजी घेणे यासारख्या उपाययोजना नागरिकांसाठी आवश्यक ठरल्या आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होत आहे.

Maharashtra Weather: उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक

शाश्वत उपाययोजनांची गरज

दिवसेंदिवस वाढत चाललेले तापमान हे चंद्रपूरकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शासन प्रशासनाने वाढत्या तापमानासाठी शासनाकडून शाश्वत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांकडून बोलेले जात आहे. शहरात व जिल्ह्यातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या सिमेंट क्राँक्रेटच्या रस्त्याच्याकडेला वृक्षांचा अभाव आहे. त्यामुळे प्रवास करताना अनेकांना उष्णतेच्या झळा सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने या बाबींकडे लक्ष देऊन सिमेंट क्राँक्रेट रस्त्यांच्याकडेला झाडे लावण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू अशी लागलेली आहे.

Web Title: Heatwave grips chandrapur and brahmapuri as temperature crosses 47 degrees in vidarbha chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट
1

RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट

बापरे…एकाच दिवसात 45 अब्ज डॉलर कमावले; Elon Musk ची जगातील पहिला ‘ट्रिलियनेअर’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल, आणखी संपत्ती…
2

बापरे…एकाच दिवसात 45 अब्ज डॉलर कमावले; Elon Musk ची जगातील पहिला ‘ट्रिलियनेअर’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल, आणखी संपत्ती…

Rubio India Visit : भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका? परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या दौऱ्यात होणार मोठा करार?
3

Rubio India Visit : भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका? परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या दौऱ्यात होणार मोठा करार?

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!
4

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

May 22, 2026 | 03:14 PM
अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

May 22, 2026 | 03:12 PM
Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

May 22, 2026 | 03:07 PM
Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

May 22, 2026 | 03:04 PM
Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

May 22, 2026 | 03:02 PM
Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या

Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या

May 22, 2026 | 02:59 PM
वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

May 22, 2026 | 02:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM