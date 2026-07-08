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अतुल कुलकर्णी भडकले! पोस्ट करत सरकारला लगावला टोला; Missing Link दरड कोसळीवर संताप, म्हणाले ‘ऱ्हास अटळ…’

Updated On: Jul 08, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक परिसरात दरड कोसळून वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला. या घटनेनंतर अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर सलग दोन पोस्ट शेअर करत शासनाच्या कार्यपद्धतीवर अप्रत्यक्ष टीका केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • काही कलाकारांनी त्यांचा अनुभव सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केला आहे.
  • अतुल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत शासनाला चांगलाच टोला लगावला आहे.
  • धनश्री काडगावकरने ही या पावसात घडलेल्या दुर्घटनेबद्दल तिचे मत व्यक्त केले आहे.
सध्या राज्यात पावसाचा जोर पाहायला मिळत आहे. पावसाने राज्यभरात थमासान घातले आहे. अशामध्ये सोमवारी मुंबई पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक येथे दरड कोसळली त्यामुळे वाहतूक मार्गावर मोठा परिणाम झाला. अशामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या महामार्गावरील बोगद्या संदर्भात काही जुने महत्वाचे विधाने चर्चेत आले आहेत. पावसाच्या सुरुवातीलाच या नव्या मार्गावर दुर्घटना घडली त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत. अशामध्ये मनोरंजनसृष्टीतून काही कलाकारांनी त्यांचा अनुभव सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केला आहे.

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अभिनेते अतुल कुलकर्णी नेहमीच सामाजिक मुद्द्यांवर त्यांचे परखड मत मांडताना दिसतात. अतुल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत शासनाला चांगलाच टोला लगावला आहे. त्यांनी एक नाही तर या संदर्भात दोन पोस्ट केले आहेत. एका पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, “‘बिनशर्त पाठिंबा’ हा लोकशाही मधला सगळ्यात धोकादायक प्रकार असतो. माझ्या कुठल्यातरी एका ‘अजेंडा’ ला पाठिंबा असणारं, तो राबवणारं सरकार आहे म्हणून त्या सरकारच्या बाकी सगळ्या चुकांना मी पाठीशी घालेन; हा विचार संपूर्ण समाजा बरोबर अंतिमतः स्वतःचा आणि मुख्य म्हणजे पुढच्या पिढ्यांचा घात करणारा असतो हे लक्षात घेतलं पाहिजे. सदसदविवेक बुद्धी प्रत्येकाला असतेच. ती गहाण टाकून सगळं ‘कोसळू’ द्यायचं का हा निर्णय मात्र ज्याचा त्याचा…”

तर पुढील पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, “कुठल्याही शासन, प्रशासना मधे, ‘आमचं कधीही काहीही चुकतच नाही’ ही भावना कुठून येत असेल? श्रेष्ठत्वाच्या ह्या खात्रीचं मूळ कशात आहे? आपण नागरिक देखील आपापसात असेच वागू लागलो आहोत काय? तथाकथित ‘नं चुकणाऱ्या’ समूहांचं शिकणं बंद होत आणि ऱ्हास अटळ असतो.”

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या दोन्ही पोस्टमुळे अतुल कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. अतुल कुलकरणींसह धनश्री काडगावकरने ही या पावसात घडलेल्या दुर्घटनेबद्दल तिचे मत व्यक्त केले आहे. तिने सोशल मीडिया पोस्ट करत ती 9 तासांसाठी मुंबई-पुणे महामार्गावर अडकलेली असल्याची बातमी चाहत्यांशी शेअर केली. तसेच सांगितले की मासिक पाळी असताना साधं वॉशरूमला जाणंही यात शक्य नव्हतं.

Web Title: Atul kulkarni criticized the government following the landslide incident in the missing link section of the mumbai pune expressway

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Published On: Jul 08, 2026 | 03:00 PM

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