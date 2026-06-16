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Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:29 PM IST
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सारांश

अभिनेता कुणाल खेमू पहिल्यांदाच रिअॅलिटी शो होस्ट करताना दिसणार आहे. 16 स्पर्धक, 42 भाग आणि अनपेक्षित ट्विस्टने भरलेला अलायन्स 26 जूनपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

प्राइम व्हिडिओने आपल्या बहुप्रतीक्षित रिअॅलिटी सीरिज **‘अलायन्स’**च्या जागतिक प्रीमियरची घोषणा केली आहे. 26 जूनपासून सुरू होणारा हा शो प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो ठरणार असून भारतासह जगभरातील 240 देश आणि प्रदेशांमध्ये स्ट्रीम केला जाणार आहे. एकूण 42 भागांचा हा शो सहा आठवडे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार आहे. विशेष म्हणजे, या शोचा नवा भाग दररोज दुपारी 12 वाजता प्रदर्शित केला जाईल.

बानिजय एशिया निर्मित आणि अभिनेता कुणाल खेमू होस्ट करत असलेल्या या शोमध्ये 16 स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. स्पर्धक सहयोगी म्हणून खेळात प्रवेश करतील, मात्र बदलती समीकरणे, विश्वासघात आणि रणनीतीपूर्ण डावपेच त्यांच्या प्रत्येक युतीची परीक्षा घेणार आहेत. अखेरीस सर्व आव्हाने पार करून केवळ एकच स्पर्धक अंतिम विजेता ठरणार आहे.

‘अलायन्स’ हे टाल्पा स्टुडिओजच्या जागतिक स्तरावर लोकप्रिय डच फॉरमॅटचे पहिले आंतरराष्ट्रीय रूपांतर आहे. जॉन डी मोल यांनी तयार केलेल्या या फॉरमॅटची भारतीय आवृत्ती बानिजय एशियाने साकारली आहे. हिंदी भाषेतील ही अनस्क्रिप्टेड रिअॅलिटी सीरिज प्राइम व्हिडिओच्या प्राइम डे स्पेशल लाइनअपचाही भाग असणार आहे.

या शोच्या निमित्ताने कुणाल खेमू पहिल्यांदाच एखाद्या रिअॅलिटी शोचे सूत्रसंचालन करताना दिसणार आहेत. आपल्या विनोदी शैली, हजरजबाबीपणा आणि अभिनय कौशल्यासाठी ओळखला जाणारा कुणाल आता एका वेगळ्याच भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.

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प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे ओरिजिनल्स प्रमुख आणि संचालक निखिल माधोक यांनी सांगितले की, “अलायन्स हा भारतासाठी या प्रकारातील पहिलाच फॉरमॅट आहे. यात रणनीती, बदलती नाती आणि सतत बदलणारा गेमप्ले पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत खिळवून ठेवण्याची क्षमता या शोमध्ये आहे.”

तर बानिजय एशियाचे संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ दीपक धर यांनी म्हटले की, “अलायन्सची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्याचा भव्य स्केल आणि स्पर्धकांसमोर उभ्या राहणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आव्हानांचा संगम. हा शो वेगवान, अनपेक्षित आणि अत्यंत रोमांचक आहे.”

दररोज नवे ट्विस्ट, नव्या युती, विश्वासघात आणि भरपूर ड्रामाने भरलेला ‘अलायन्स’ 26 जूनपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून रिअॅलिटी शोप्रेमींसाठी हा एक नवा आणि वेगळा अनुभव ठरणार आहे.

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Web Title: Alliance to premiere on june 26 with kunal kemmu prime videos first daily reality show announced

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Published On: Jun 16, 2026 | 01:29 PM

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