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‘पत्नीने बेड शेअर करणे केले बंद… ’; खलनायकाची भूमिका पडली महागात, अभिनेत्याने सांगितली नात्यातील दुराव्याची कहाणी

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:53 PM IST
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सारांश

अभिनेता अक्षय ओबेरॉय याने खलनायकाची भूमिका साकारल्यानंतर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर झालेल्या परिणामाचा खुलासा केला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अभिनेते साकारत असलेल्या भूमिका त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर किती प्रभाव टाकू शकतात, याचे एक अनोखे उदाहरण अभिनेता अक्षय ओबेरॉयने नुकतेच सांगितले आहे. एका मुलाखतीत त्याने खुलासा केला की, खलनायकाची भूमिका साकारल्यानंतर त्याची पत्नी इतकी घाबरली होती की तिने त्याच्यासोबत एकाच बेडवर झोपण्यासही नकार दिला होता.

अक्षय ओबेरॉयने 2020 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘फ्लेश’ या वेब सीरिजमध्ये ताज नावाच्या क्रूर ट्रान्सजेंडर आणि मानवी तस्करीच्या सूत्रधाराची भूमिका साकारली होती. ही भूमिका प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड गाजली होती. मात्र, या भूमिकेचा परिणाम त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही झाला.

एका मुलाखतीत बोलताना अक्षयने सांगितले की, त्याच्या पत्नी ज्योतीने जेव्हा त्याला या भीतीदायक अवतारात पाहिले, तेव्हा ती खूप अस्वस्थ झाली होती. इतकेच नव्हे तर तिने त्याच्यापासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली आणि काही काळ त्याच्यासोबत झोपण्यासही नकार दिला होता.

अक्षयने आणखी एक धक्कादायक खुलासा करत सांगितले की, ‘फ्लेश’चा ट्रेलर पाहिल्यानंतर त्याच्या आईनेही काही काळ त्याच्या मेसेजला उत्तर देणे बंद केले होते. त्याचा अभिनय इतका वास्तववादी वाटला की कुटुंबीयांनाही त्या भूमिकेचा प्रभाव पडला.

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दरम्यान, या दमदार अभिनयामुळेच दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी अक्षयची निवड ‘फायटर’ चित्रपटातील बशीर खान या देशभक्त हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेसाठी केली. आता तो लवकरच शाहरुख खानच्या आगामी ‘किंग’ चित्रपटातही महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहे.

अक्षय ओबेरॉयचा हा खुलासा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून, एखादी भूमिका अभिनेता किती समरसून जगू शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे.

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Web Title: Akshay oberoi villain role wife refused share bed

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Published On: Jun 16, 2026 | 01:53 PM

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