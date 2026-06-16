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Munawar Faruqui On Pranit More: ‘कोणाचा तरी मृतदेह सापडल्यावरच..’, प्रणितच्या समर्थनार्थ मुन्नवर मैदानात; व्हिडिओने वेधलं लक्ष

Updated On: Jun 16, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

प्रणित मोरेभोवती सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुन्नवर फारुकी त्याच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत त्याने ट्रोलिंग थांबवण्याचे आवाहन केले.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि कंटेंट क्रिएटर प्रणित मोरे सध्या एका वादाच्या केंद्रस्थानी आला असून, या प्रकरणात आता प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन आणि बिग बॉस विजेता मुन्नवर फारुकी याने त्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. मुन्नवरने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत प्रणितला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्याने लोकांना या प्रकरणात सामील असलेल्यांना लक्ष्य करणे थांबवण्याचे आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना हे प्रकरण सोडून पुढे जाण्याचे आवाहन केले.

प्रणीत मोरेच्या अलीकडील स्टँड-अप शोचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि त्यावर ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. त्या क्लिपमध्ये, २३ वर्षीय हिमांशू जांगरा म्हणाला की, त्याने एका डेटदरम्यान चिकन बिर्याणीच्या एका प्लेटवर ₹३७० खर्च केले होते आणि त्यामुळे तो त्या खर्चाचा ‘परतावा’ अपेक्षित करत होता.

त्याच्या वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि लोकांनी प्रणीत व हिमांशू दोघांवरही टीका केली. या व्यापक टीकेनंतर, हिमांशू आणि प्रणीत दोघांनीही व्हिडिओद्वारे माफी मागितली आणि त्यांची सोशल मीडिया खाती तात्पुरती निष्क्रिय केली. आता मुनवरने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना हा वाद आणखी वाढवण्यापासून परावृत्त होण्याचे आवाहन केले आहे.

आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ शेअर करत, त्या विनोदी कलाकाराने कबूल केले की त्या घटनेदरम्यान केलेल्या काही वक्तव्य अनुचित होते. पण त्याचबरोबर असेही म्हटले की त्यात सामील असलेल्यांना आधीच पुरेशी शिक्षा झाली आहे.

मला वाटतं आपण सगळ्यांनी आता थांबावं. त्या विनोदकाराने खूपच चुकीचं काहीतरी म्हटलं, आणि प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याची पद्धतही खूप चुकीची होती. ती मुलगी जे म्हणाली त्याच्याशी मी सहमत नाही. तिने जे म्हटलं ते ऐकायला मला आवडत नाही, पण प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते.

मुनवरने पुढे सांगितले की, या वादात सामील असलेल्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. तो म्हणाला, “एफआयआर दाखल झाला आहे, नोकऱ्या गेल्या आहेत, करिअर उद्ध्वस्त झाले आहे, सामाजिक प्रतिष्ठा गमावली आहे, सर्व काही घडले आहे. त्यांना त्यांच्या शब्दांमुळे खूप त्रास सहन करावा लागला आहे, पण आता थांबा. कंटेंटच्या नावाखाली त्यांचे शोषण होत आहे, भावा.”

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बिग बॉस १६ च्या विजेत्याने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना ऑनलाइन अधिक जबाबदार राहण्याचे आणि सततच्या टीकेच्या वैयक्तिक परिणामाचा विचार करण्याचे आवाहन केले. त्याने म्हटले, “त्या लोकांनी त्यांच्या बोलण्याचे परिणाम भोगले आहेत. जेव्हा कोणाचा मृतदेह सापडेल, तेव्हा तुम्हाला समजेल. आता हे थांबवा. प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते. जे काही कायदेशीररित्या करायचे आहे ते केले जाईल, पण तुम्ही आता फक्त गप्प बसा.”

 

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या वादामुळे हिमांशूला नोकरी गमवावी लागली आणि त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागले. तो स्टारविक डिझाइनमध्ये काम करत होता आणि कंपनीचे संस्थापक विवेक विश्वकर्मा यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून हा निर्णय जाहीर केला. इतकेच नाही तर, महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी प्रणीत मोरेच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) वादग्रस्त वक्तव्यांच्या संदर्भात प्रणीत आणि हिमांशूला समन्स बजावले.

Web Title: Munawar faruqui supports pranit more video viral marathi news

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Published On: Jun 16, 2026 | 10:03 AM

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