“हे बदलत चाललंय…” कोकणातील मोठ्या बदलांवर ‘हा’ मराठी अभिनेता झाला भावूक, नेमकं कारण काय?

कोकणातील जमीन व्यवहार, पर्यटन व्यवसाय आणि स्थानिक रोजगाराचे बदलते स्वरूप पाहून त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पोस्टनंतर अनेकांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर काहींनी या विषयाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.
इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये वैभव मांगले यांनी कोकणातील किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील लोकांकडून जमीन खरेदी होत असल्याचा उल्लेख केला. पर्यटनाशी संबंधित उद्योग आणि आंबा व्यवसायातही परराज्यातील लोकांची वाढती उपस्थिती दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्याचबरोबर विविध राज्यांतून आलेले कामगार वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर स्थानिकांना इतर भाषांमध्ये संवाद साधण्याची वेळ येऊ शकते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मराठी चित्रपट, मालिका आणि रंगभूमीवरील लोकप्रिय अभिनेता वैभव मांगले हे अभिनयाइतकेच त्यांच्या स्पष्ट मतांसाठीही ओळखले जातात. सामाजिक घडामोडींवर ते अनेकदा सोशलमीडियाच्या माध्यमातून आपले विचार मांडत असतात. यावेळी त्यांनी कोकणातील बदलत्या परिस्थितीवर भाष्य करणारी एक पोस्ट शेअर केली असून, त्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाली आहे.
कोकणातील जमीन व्यवहार, पर्यटन व्यवसाय आणि स्थानिक रोजगाराचे बदलते स्वरुप पाहून त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पोस्टनंतर अनेकांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर काहींनी या विषयाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.
इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये वैभव मांगले यांनी कोकणातील किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील लोकांकडून जमीन खरेदी होत असल्याचा उल्लेख केला. पर्यटनाशी संबंधित उद्योग आणि आंबा व्यवसायातही परराज्यातील लोकांची वाढती उपस्थिती दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
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त्याचबरोबर विविध राज्यांतून आलेले कामगार वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर स्थानिकांना इतर भाषांमध्ये संवाद साधण्याची वेळ येऊ शकते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
वैभव मांगले यांच्या पोस्टमुळे स्थानिक रोजगाराचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कोकणातील अनेक भागांमध्ये पर्यटन, बांधकाम, शेती आणि इतर व्यवसायांमध्ये बाहेरील कामगार मोठ्या संख्येने काम करत असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी पारंपरिक व्यवसाय आणि रोजगाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे काहींचे मत आहे.
दुसरीकडे, बदलत्या अर्थव्यवस्थेमुळे कामगारांचे स्थलांतर ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याचे मतही काहींनी व्यक्त केले. त्यामुळे या विषयावर सोशल मीडियावर दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन पाहायला मिळत आहेत.
ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी कमेंट करून आपली भूमिका मांडली. काहींनी कोकणातील स्थानिक लोकांनी स्वतः व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींचा अधिक फायदा घ्यायला हवा, असे मत व्यक्त केले. स्थानिकांनी काही कामांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बाहेरील कामगारांना संधी मिळत असल्याचेही काहींनी लिहिले.
तर दुसऱ्या गटाने कोकणातील जमीन आणि नैसर्गिक सौंदर्य जपण्यासाठी स्थानिकांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. कोकणाची ओळख, संस्कृती आणि स्थानिक उद्योग टिकवण्यासाठी जागरूक राहण्याचे आवाहनही अनेकांनी केले.
कोकण हा महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध भाग मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत येथे पर्यटन झपाट्याने वाढले आहे. त्यासोबतच गुंतवणूक, नवीन व्यवसाय आणि बाहेरील लोकांचे आगमनही वाढले आहे. एका बाजूला यामुळे आर्थिक संधी निर्माण होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक ओळख आणि रोजगाराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
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याच पार्श्वभूमीवर वैभव मांगले यांनी मांडलेले विचार चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्यांच्या पोस्टने अनेकांना विचार करण्यास भाग पाडले असून, कोकणाच्या भविष्यासंदर्भात वेगवेगळ्या मतप्रवाहांना पुन्हा चालना मिळाली आहे.
कोणताही प्रदेश विकसित होत असताना स्थानिक नागरिक, उद्योग, संस्कृती आणि बाहेरील गुंतवणूक यामध्ये योग्य समतोल राखणे महत्त्वाचे मानले जाते. सध्या सोशल मीडियावर सुरू असलेली ही चर्चा त्याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधणारी ठरत आहे.