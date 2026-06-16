अखेर वर्षभरानंतर ‘झी मराठी’ने उलगडलं ‘इच्छाधारी नागीण’चं रहस्य; हिंदी मालिकांमधून गाजलेली गौरी साकारणार प्रमुख भूमिका

काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाहने मी कात टाकली या मालिकेची घोषणा केली होती. या मालिकेच्या घोषणनेंतर झी मराठीने साधारण वर्षभरापूर्वी घोषणा केलेल्या इच्छाधारी नागीण मालिकेचा मुहूर्त नुकताच पार पडला असून, मालिकेचा नवा प्रोमोही प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. दोन्ही मालिकांच्या टीझर्सवरून कथानकात ‘नागीण’ हा समान धागा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये या दोन मालिकांबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
झी मराठीने सर्वप्रथम नोव्हेंबर २०२४ मध्ये इच्छाधारी नागीण – सूडाची प्रेमगाथा या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टची घोषणा केली होती. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये मालिकेचा एक वेगळा आणि रहस्यमय प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. मात्र, त्यानंतर बराच काळ या मालिकेबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आली नव्हती.
दरम्यानच्या काळात वाहिनीवर अनेक नव्या मालिका सुरू झाल्याने ‘इच्छाधारी नागीण’ हा प्रोजेक्ट प्रत्यक्षात साकार होणार की नाही, अशी शंका अनेक प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झाली होती. सोशल मीडियावरही मालिकेबाबत विविध चर्चा रंगत होत्या.
अखेर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत गेल्याच आठवड्यात मालिकेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला. मालिकेच्या सेटवर मुहूर्त पूजा पार पडल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, त्यामुळे ‘इच्छाधारी नागीण’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बहुचर्चित मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्री गौरी शेळगांवकर प्रमुख भूमिका साकारणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या प्रोमोमधून गौरीचा नागीण अवतार प्रथमच प्रेक्षकांसमोर आला.
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गौरीने यापूर्वी हिंदी मालिकाविश्वात आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी आणि सफल होगी तेरी आराधना यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील तिच्या भूमिकांना प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळाली होती. आता ती एका पूर्णपणे वेगळ्या आणि आव्हानात्मक भूमिकेत दिसणार आहे.
साध्या आणि सोज्वळ भूमिकांसाठी ओळखली जाणारी गौरी आता इच्छाधारी नागीणच्या रहस्यमय रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. प्रेम, सूड आणि अलौकिक शक्तींनी भरलेल्या या कथेत तिची भूमिका नेमकी कशी असेल, याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, मालिकेचा प्रोमो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून, गौरीच्या नव्या लूकचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. त्यामुळे ‘इच्छाधारी नागीण – सूडाची प्रेमगाथा’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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“नागलोकाची अद्भूत राणी, रूपाने मोहिनी… लवकरच अवतरणार भूतलावर पूर्ण करण्या तिच्या सूडाची प्रेम कहाणी! इच्छाधारी नागीण – सूडाची प्रेमगाथा” असं कॅप्शन या नव्या प्रोमोला देण्यात आलं आहे. या प्रोमोमधून अभिनेत्री गौरी शेळगांवकरचा नागीण अवतार प्रथमच प्रेक्षकांसमोर आला असून, सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
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दरम्यान, प्रोमोला नेटकऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. अनेकांनी गौरीच्या लूकचं कौतुक करत ती इच्छाधारी नागीणच्या भूमिकेसाठी योग्य निवड असल्याचं म्हटलं आहे. तिच्या अभिनयावर विश्वास व्यक्त करत मालिकेबद्दल उत्सुकता वाढल्याच्या प्रतिक्रिया चाहत्यांनी दिल्या आहेत. मात्र, काही नेटकऱ्यांनी वेगळं मत व्यक्त केलं आहे. नागीणसारख्या दमदार आणि रहस्यमय भूमिकेसाठी गौरीचा लूक तितकासा प्रभावी वाटत नसल्याचं काहींचं मत आहे. त्यामुळे मालिकेच्या प्रोमोवरूनच प्रेक्षकांमध्ये दोन मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत.
आता मालिका प्रत्यक्ष प्रसारित झाल्यानंतर गौरी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकण्यात कितपत यशस्वी ठरते, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.