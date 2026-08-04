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Gaza News : युद्धानंतरचा सर्वात मोठा सामूहिक अंत्यसंस्कार; गाझामध्ये ११२ जणांना अखेर मिळणार अंतिम निरोप

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:56 PM IST
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सारांश

Gaza News : गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासूनच्या सर्वात मोठ्या सामूहिक अंत्यसंस्कारांपैकी एक होणार असून, ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढलेल्या ११२ जणांच्या अवशेषांवर अंतिम संस्कार केले जाणार आहेत. अनेक कुटुंबांना जवळपास तीन वर्षांनंतर आपल्या प्रियजनांना अखेरचा निरोप देण्याची संधी मिळत आहे.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • ११२ जणांवर अंतिम संस्कार
  • ३ वर्षानंतर मिळणार अंतिम निरोप
  • मानवी संकट पुन्हा ऐरणीवर
Gaza News : हमास ने इस्रायल वर हल्ला केला हे कारण घेऊन इस्रायलने तेव्हा पासून हल्ले करून पूर्ण गाझा पट्टी बेचिराख करून टाकली . अर्थात हा हल्ला हमास ने केला कि तशी संधी नेतन्याहू यांनी हमास ला दिली यावर दुमत असल्याचे बोलले जाते . इस्रायल ने केलेल्या हल्ल्यात जास्त महिला आणि लहान मुलं मारली गेली आहेत . माहितीनुसार अबू शारीया आणि अल हस्सायना या दोन परिवारातील मृत व्यक्तींचे अवशेष अनेक ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आलेत .

३ वर्षानंतर मिळणार अंतिम निरोप

हे लोक नोव्हेंबर २०२३ मधील एका हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले होते . पण त्याच वेळी इस्रायल कडून हल्ले सुरु असताना बचाव कार्य करणाऱ्या टीमला तिथपर्यंत पोहोचणे कठीण झाल्यामुळे त्यांच्या बॉड्या तिथेच राहिल्या . नंतर हल्ले थांबल्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये तिथे उत्खनन सुरु झाले आणि त्यांचे मृतदेह एक एक करून बाहेर काढण्यात यश आले . आणि ऑगस्टच्या सुरवातीला हे उत्खनन पूर्ण झाले . आणि आज त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात येत आहे .

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मिळालेल्या अहवालानुसार त्या इस्रायलच्या हल्ल्यात एकूण ३०८ जणांचा मृत्यू झाला असा दावा करण्यात आला आहे . आणि त्या मृतदेहांपैकी फक्त ११२ मृतदेहांचे अवशेष आता सापडले आहेत . उर्वरित अजून अनेक जण बेपत्ता किंवा त्यांचे अवशेष सापडले नसल्याचे बोलले जात आहे .यामुळे गाझा मध्ये आज युद्ध सुरु झाल्यानंतरचा सर्वात मोठा सामूहिक अंत्यसंस्कार होणार आहे . यासाठी गाझा मध्ये युद्धात बचावलेले लोकं आपली सद्भावना आणि श्रद्धांजली द्यायला जमली आहेत . असे मिळेळलेल्या रिपोर्टवरून समजते .

मानवी संकट पुन्हा ऐरणीवर

या घटनेमुळे गाझामधील मानवी संकट पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले आहे. युद्धामुळे हजारो नागरिकांचा मृत्यू, विस्थापन आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या विध्वंसामुळे मानवी हक्क संघटनांनी सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. या सामूहिक अंत्यसंस्कारामुळे युद्धाच्या मानवी किंमतीची पुन्हा एकदा जाणीव जगाला होणार असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.

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दरम्यान, या घटनेनंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि मदत संघटनांनी युद्धग्रस्त भागात मदत वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. गाझातील नागरिक अजूनही अन्न, औषधे आणि सुरक्षित निवाऱ्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहेत. अशा परिस्थितीत होणारा हा सामूहिक अंत्यसंस्कार युद्धाच्या जखमा किती खोल आहेत, याची वेदनादायी आठवण करून देणारा ठरत आहे.

 

 

Web Title: Gaza news largest mass funeral since the start of the war

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Published On: Aug 04, 2026 | 04:56 PM

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