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Sanchita Ugale Death: संचिता उगले एक्स बॉयफ्रेंडमुळे होती त्रस्त? ज्या सहकलाकाराशी नाव जोडले गेले, त्यानेच केला खुलासा!

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:22 AM IST
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सारांश

अभिनेत्री संचिता उगलेच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे. ज्या सहकलाकाराशी तिचं नाव जोडलं गेलं, त्यानेच एक्स बॉयफ्रेंड आणि रिलेशनशिपच्या चर्चांवर भाष्य केलं आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. इंडस्ट्रीतील तिचे मित्रदेखील या बातमीने हादरले आहेत. वयाच्या २२ व्या वर्षी संचिता उगलेचे निधन हा तिच्या कुटुंबीयांसाठी आणि चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का आहे. संचिताच्या मृत्यूचा तपास सुरू असतानाच, अभिनेत्रीचे वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत आले आहे. आता संचिताच्या एका सह-अभिनेत्याने तिच्या मृत्यूबाबत एक धक्कादायक दावा केला आहे.

संचिता उगले हिचे नाव तिचा सह-अभिनेता उज्ज्वल शर्मासोबत जोडले जात होते. आता, टेलीचक्करला दिलेल्या एका मुलाखतीत उज्ज्वलने खुलासा केला आहे की, त्याच्या आणि संचितामध्ये कोणतेही नाते नव्हते. उज्ज्वल म्हणाला, “आम्ही एकमेकांना डेट करत आहोत, या केवळ अफवा होत्या. आम्ही जवळपास दोन महिने बोललो नव्हतो.” या अभिनेत्याने असाही दावा केला की, संचिता तिच्या पूर्वीच्या प्रियकरामुळे नाराज होती.

उज्ज्वलने पुढे सांगितले की, ती इतकी व्यथित होती की उपचारासाठी प्रोडक्शन हाऊसकडूनही मदत मागत होती. उज्ज्वल शर्माचे हे वक्तव्य आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. संचिताची जवळची मैत्रीण आणि सह-अभिनेत्री, मेघा शर्मा हिनेही खुलासा केला की, संचिता बऱ्याच काळापासून नैराश्याने ग्रस्त होती आणि तिच्यावर उपचार सुरू होते. मेघाने असेही सांगितले की, ती अनेकदा आत्महत्येचा विचार करत असे.

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संचिता उगले एक सुप्रसिद्ध दूरदर्शन अभिनेत्री होती तिने ‘कुमकुम भाग्य’ आणि ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएंगे’ यांसारख्या अनेक टीव्ही मालिकांमध्ये काम केले होते. तिने विकी कौशलच्या ‘छावा’ या चित्रपटात ताराबाईंची भूमिकाही साकारली होती. अभिनेत्रीच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर पसरताच, सर्वजण तिचे फोटो शेअर करून तिला श्रद्धांजली वाहत आहेत.

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Web Title: Was sanchita ugale troubled because of her ex boyfriend the co actor linked to her name finally makes a big revelation

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:22 AM

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