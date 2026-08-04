Bosch Appliances: भारतीय ग्राहकांसाठी ‘बॉश’चा मोठा प्लॅन! प्रीमियम स्मॉल अप्लायन्सेस पोर्टफोलिओचा विस्तार

US H-1B Visa : अमेरिकेचा नवा प्लॅन अन् IT कर्मचाऱ्यांचं वाढलं टेन्शन! H-1B व्हिसा रिन्यू करणे महागणार; जाणून घ्या कारण
2026 मध्ये BSH च्या जागतिक रचनेत भारताला एका स्वतंत्र क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यानंतर, कंपनी भारतीय स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी, उत्पादन, प्रीमियम रिटेल आणि ग्राहकांच्या अनुभवातील सततच्या गुंतवणुकीद्वारे आपल्या सर्वात महत्त्वपूर्ण बाजारपेठांपैकी एकावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
भारतातील लहान घरगुती उपकरणांची बाजारपेठ अंदाजे ₹40,000 कोटींची असून ती दरवर्षी 8–9% दराने वाढत आहे, जी एक मोठी दीर्घकालीन संधी देते. जास्त क्षमतेची वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आणि अंगभूत स्वयंपाक उपकरणांसारख्या प्रीमियम श्रेणींमध्ये मजबूत स्थान निर्माण केल्यानंतर, BSH आता लहान घरगुती उपकरणांच्या विभागात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी आपल्या वाढत्या रिटेल नेटवर्कचा, विश्वासाचा आणि प्रीमियम ग्राहकांच्या चांगल्या समजेचा फायदा घेत आहे. स्वयंपाकघरातील उपकरणांची श्रेणी वाढवून, कंपनी भारतीय ग्राहकांना एक उत्तम आणि वेगळा अनुभव देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
ग्राहकांची जीवनशैली जसजशी बदलत आहे, तसतशी आरोग्यदायी स्वयंपाक, स्मार्ट पद्धतीने अन्न तयार करणे, प्रीमियम कॉफीचा अनुभव आणि कनेक्टेड होम सोल्यूशन्सकडे मागणी वेगाने वाढत आहे. BSH या बदलत्या पसंतींना प्रतिसाद देत अन्न तयार करणे, स्वयंपाक कॉफी आणि होम केअर या श्रेणींमध्ये आपल्या लहान घरगुती उपकरणांच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहे. याद्वारे कंपनीने पुढील पाच वर्षांत आपल्या SDA व्यवसायात अंदाजे 20% CAGR वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. उत्पादन नावीन्यता, स्थानिक उत्पादन, रिटेल विस्तार आणि ग्राहक अनुभवामधील सततच्या गुंतवणुकीद्वारे, कंपनी भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या प्रीमियम SDA विभागात आपले स्थान मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
यावेळी बोलताना, Saif Khan, Managing Director & CEO, BSH Home Appliances India म्हणाले, “या श्रेणीत फक्त आमचा विस्तार करणे हाच आमचा उद्देश नसून, भारतीय ग्राहकांसाठी प्रीमियम ‘स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायन्सेस’चा (लहान उपकरणांचा) खरा अर्थ काय असू शकतो, हे नव्याने परिभाषित करणे हा आहे. आम्ही सादर करत असलेली प्रत्येक नावीन्यता ग्राहकांच्या खऱ्या गरजा व अनुभवांवर आधारित आहे. भारतीय स्वयंपाकाची खरी आणि मूळ चव टिकवून ठेवण्यापासून आणि आरोग्यदायी जेवण अधिक सोपे करण्यापासून ते सुरक्षा, सोय आणि रोजचे अनुभव सुधारण्यापर्यंत. Bosch होम इकोसिस्टमचा विस्तार करून, आम्ही ग्राहकांच्या खऱ्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या उपयुक्त नवकल्पना आणत उत्तम गृह-अनुभव देण्यासाठी आमच्या उत्पादन क्षमता, प्रीमियम रिटेल नेटवर्क आणि उत्कृष्ट सेवेचा पुरेपूर वापर करत आहोत.”
ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून नवकल्पना आणण्याच्या आपल्या तत्त्वाला प्रत्यक्ष रूप देत, BSH ने Bosch Small Domestic Appliances चा एकत्र पोर्टफोलिओ प्रदर्शित केला, ज्यामध्ये अन्न तयार करणे, आरोग्यदायी स्वयंपाक आणि रोजची सोय या गोष्टींचा समावेश आहे:
Bosch PureMixx Plus Mixer Grinder with Food Processor
एकाच उपकरणात 40+ अन्न तयार करण्याची कार्ये (food preparation functions) उपलब्ध करून देते.
वेगाने काम करण्यासाठी डिझाइन केलेले: हे फक्त 10 मिनिटांत 100 पोळ्यांसाठी कणिक मळू शकते, एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात 2 किलो भाज्या चिरू शकते आणि एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात 1 किलो सॅलड प्लेट तयार करू शकते.
मुख्य वैशिष्ट्य (USP): एकाच कॉम्पॅक्ट उपकरणात अनेक किचन फंक्शन्सचे एकत्रीकरण
Bosch TrueMixx Pro Mixer Grinder
Bosch च्या पेटंटेड Stone Pounding Technology आणि Active Flow Breaker ने सज्ज.
पदार्थांची खरी चव आणि टेक्सचर टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
मजबूत 1000W डबल बॉल-बेअरिंग कॉपर मोटरद्वारे समर्थित, जी 24,000 RPM पर्यंतचा वेग देते. यामुळे कडक वाटणापासून ते रोजच्या स्वयंपाकाची तयारी सहज होते.
टिकाऊ मेटल कप्लर्स, वापरण्यास सोपे रोटरी कंट्रोल्स आणि 60-मिनिटांच्या मोटर रेटिंगसह, हे दीर्घकाळ टिकणारी कामगिरी, विश्वासार्हता आणि सोय सुनिश्चित करते.
मुख्य वैशिष्ट्य (USP): आधुनिक सोयीसह पारंपरिक पाटा-वरवंट्यासारखे वाटण देते.
Bosch Crispmaxx Air Fryer Range
95% पर्यंत कमी तेल, ज्यामुळे परफेक्ट कुरकुरीतपणासह आरोग्यदायी स्वयंपाक करणे शक्य होते.
मुख्य वैशिष्ट्य (USP): चव आणि टेक्सचरशी तडजोड न करता आरोग्यदायी स्वयंपाक.
Bosch TrueSafe Indi Induction Cooktop(लवकरच येत आहे)
प्रगत सर्ज प्रोटेक्शन वैशिष्ट्य समाविष्ट.
कार्यक्षम स्वयंपाकासाठी जलद गरम होणारे तंत्रज्ञान प्रदान करते.
मुख्य वैशिष्ट्य (USP): भारतीय स्वयंपाकांच्या गरजांसाठी वाढवलेली सुरक्षा आणि सर्वोत्तम कामगिरी
Bosch TrueSafe Gas Stove(लवकरच येत आहे)
भारतातील पहिली Safe Lock Mechanism (पेटंट दाखल) समाविष्ट.
मुख्य वैशिष्ट्य (USP): ग्राहकांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणारी या क्षेत्रातील पहिली सुरक्षा नावीन्यता.
स्वयंचलित कॉफी तंत्रज्ञानातील आपल्या शतकाहून अधिक काळाच्या परंपरेला अधिक मजबूत करत, BSH ने Siemens EQ700 iAroma Fully Automatic Coffee Machine प्रदर्शित केले. अन्न अचूक इंजिनिअरिंग आणि स्मार्ट पर्सनलायझेशनचे मिश्रण करून, हे मशीन वैयक्तिक पसंतीनुसार कॅफे-क्वालिटी कॉफीचा अनुभव देते.
एकत्रितपणे, Bosch आणि Siemens चे पोर्टफोलिओ भारतीय ग्राहकांसाठी एक संपूर्ण प्रीमियम Small Domestic Appliances इकोसिस्टम तयार करण्याची BSH ची दृष्टी दर्शवतात. उत्पादन नावीन्यता, उत्पादन, रिटेल विस्तार आणि विक्रीनंतरच्या सेवा यामधील सततच्या गुंतवणुकीद्वारे, कंपनी लहान घरगुती उपकरणांच्या क्षेत्राचे भविष्य घडवत भारतातील प्रीमियम घरगुती उपकरणांच्या बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
US H-1B Visa : अमेरिकेचा नवा प्लॅन अन् IT कर्मचाऱ्यांचं वाढलं टेन्शन! H-1B व्हिसा रिन्यू करणे महागणार; जाणून घ्या कारण