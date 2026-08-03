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Pranit More Biryani Controversy : बिर्याणी वादानंतर भावुक झाला प्रणित मोरे; पहिल्याच लाइव्ह शोमध्ये अश्रू अनावर

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:40 AM IST
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सारांश

Pranit More Biryani Controversy: '३७० रुपयांच्या बिर्याणी' वादानंतर स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे जॉर्जियातील पहिल्याच लाईव्ह शोमध्ये भावूक झाला. स्टेजवरच अश्रू अनावर झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Pranit More Biryani Controversy: स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेचा एक भावनिक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ‘३७० रुपयांच्या बिर्याणी’ प्रकरणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात (Pranit More Biryani Controversy)सापडलेल्या प्रणितने जॉर्जियामधील आपल्या पहिल्याच लाईव्ह शोदरम्यान स्टेजवरच अश्रू अनावर झाले. या कठीण काळात चाहत्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्याने प्रेक्षकांसमोर कृतज्ञता व्यक्त केली.

व्हायरल व्हिडिओनुसार, १४ जून २०२६ रोजी जॉर्जियामध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात प्रणितने काही वेळासाठी आपला परफॉर्मन्स थांबवला आणि अलीकडील वादाबद्दल मनमोकळेपणाने संवाद साधला. डोळ्यांत अश्रू आणत त्याने सांगितले की, स्टेजवर येताना लोक आपल्याला स्वीकारतील की नाही, अशी भीती त्याच्या मनात होती. मात्र, प्रेक्षकांनी दिलेल्या प्रेमामुळे आणि पाठिंब्यामुळे त्याला नव्याने उभं राहण्याची ताकद मिळाली.

प्रणितने यावेळी स्पष्ट केले की, त्याने कधीही पैसा किंवा प्रसिद्धीसाठी स्टँड-अप कॉमेडीची वाट निवडली नव्हती. आधीची नोकरी सोडल्यानंतर लोकांना हसवणं आणि त्यातून आनंद मिळवणं, हाच त्याचा खरा उद्देश होता.

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आईच्या शिकवणीचा केला उल्लेख

भावूक होत प्रणितने आपल्या आईने दिलेल्या शिकवणीचाही उल्लेख केला. एका वादानंतर तो खचला असताना आईने त्याला, “प्रत्येकाकडून चुका होतात. चूक मान्य करून माफी मागितलीस, आता तुझी पुढची कृतीच लोकांना उत्तर देईल,” असा सल्ला दिल्याचे त्याने सांगितले. आईच्या या शब्दांनीच पुन्हा रंगमंचावर उभं राहण्याचं बळ मिळाल्याचं त्याने नमूद केलं.

‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणांनी दुमदुमलं सभागृह

प्रणित बोलताना भावूक होताच सभागृहातील प्रेक्षकांनी त्याला जोरदार दाद दिली. ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणांसह टाळ्यांचा कडकडाट आणि “We Love You” अशा घोषणांनी संपूर्ण हॉल दुमदुमून गेला. कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रणितने सर्वांचे आभार मानत सांगितले की, आपल्या कारकिर्दीत अनेक शो केले असले तरी जॉर्जियातील हा शो आणि तेथील प्रेक्षक त्याच्या कायम स्मरणात राहतील.

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Web Title: Pranit more biryani controversy emotional live show georgia

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:40 AM

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