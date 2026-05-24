Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘कोणी काय परिधान करावं…’; प्राजक्ता माळीच्या Cannes लूकवरील ट्रोलिंगवर काय म्हणाली सई ताम्हणकर? जाणून घ्या

Updated On: May 24, 2026 | 03:12 PM IST
सारांश

Sai Tamhankar on Prajakta Mali Cannes look : यंदाच Cannes Film Festival मराठी रसिकांसाठी अत्यंत खास ठरला आहे. या कान्स फेस्टिव्हलसाठी प्राजक्ता माळीने केलेल्या लूकचीही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. यावर मराठी अभिनेत्री सई ताम्हणकरने तिची प्रतिक्रिया दिली आहे. सई नेमकी काय म्हणाली जाणून घेऊयात.

Sae Tamhankar on Prajakta Mali Cannes look

कोणी काय परिधान करावं...; प्राजक्ता माळीच्या Cannes लूकवरील ट्रोलिंगवर काय म्हणाली सई ताम्हणकर? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य: इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्राजक्ता माळीच्या Cannes लूकचे सोशल मीडियावर ट्रोलिंग
  • सई ताम्हणकर दिली प्रतिक्रिया
  • जाणून घ्या काय म्हणाली सई?
सध्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरु आहे. या प्रतिष्ठित चित्रपट महोत्सवासाठी हॉलीवूडसह जगभरातील सेलिब्रिंटीचे फॅशन आणि स्टाईल पाहायला मिळते. यंदा कान्सचा रेड कार्पेटवर मराठी कलाकारांनीही हजेरी लावली होती. जेष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, निवेदिता जोशी, प्राजक्ता माळी असे मराठी कलाकार कान्सच्या रेड कार्पेटवर पोहोचले होते. यावेळी प्राजक्ता माळीने नऊवारी साडीत दिमाखदार एन्ट्रीन केली. सध्या तिच्या कान्स लूकची जोरदार चर्चा सुरु आहे. तिच्या लूकचे कौतुक केले जात आहे, पण ट्रोलिंगचा सामनाही करावा लागला आहे.

Zee Marathi Serial : कामिनीला कळणार का कमळीचं सत्य? ‘कमळी’ मालिकेत नवं वळण, पाहा प्रोमो

सोशल मीडियावर प्राजक्ताच्या लूकची ट्रोलिंग

स्वत:ला सुसंस्कृत म्हणावून घेणाऱ्या काही नेटकऱ्यांनी तिच्या या लूकला अंगप्रदर्शन म्हटले आहे. तिने मराठी संस्कृतीला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. अशा वेळी तिच्या या चर्चित लूकवर सई ताम्हणकरवे देखील आपली रोखठोर भूमिका मांडली आहे.

काय म्हणाली सई ताम्हणकर?

मराठी सिनेसृष्टीतील ग्लॅमर क्वीन म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री सई ताम्हणकरने प्राजक्ता माळीला ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. मुंबई टाईम्सला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सईने प्राजक्ताची बाजू घेत ट्रोलर्सचा समाचार घेतला.

ती म्हणाली, “मला प्राजक्ता माळीचा खूप अभिमान वाटतो. तिने ज्या ग्रेसने कान्सच्या रेड कार्पेटवर स्वत:ला सादर केलं ते मला खूप आवडलं. काही जणांना ते झोंबल असलं तरी ते एका अर्थी चांगलंच आहे. कारण यामुळे सिद्ध होते की, तिथे उपस्थित सर्वांचे लक्ष तिच्यावरच खिळले होते. ”

सई पुढे म्हणाली, कोणी काय कपडे घालावेत आणि काय नाही, हे ज्याचे त्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. आपल्याकडे लोकांचे एक ठरलेल वैशिष्ट्ये म्हणजे तुम्ही काहीही करा, लोक बोलणारच. तुम्ही कान्सला गेलात तरी चर्चा होणार आणि नाही गेलात तरी लोक बोलणार. यामुळे लोकांच्या या नकारात्मकतेवर तक्रारी का करायच्या? या पेक्षा ते क्षण साजरे करा.

कान्स आणि फॅशनवर काय म्हणाली सई?

सई स्वत: तिच्या बोल्ड आणि हटके फॅशनसाठी ओळखली जाते. कान्सबद्दल तिला विचारले असता ती म्हणाली की, मलाही कान्सच्या मंचावर जायला नक्कीच आवडेल. मला माझ्या एखाद्या चित्रपटाचे सादरीकरण कान्सच्या स्क्रीनिंवर अधिकृतपणे जाणे मला जास्त अभिमानास्पद वाटेल. वेगवेगळ्या स्टाईलचे पेहराव आणि नवनवीन फॅशन प्रयोग करणे हा आमच्या अभिनयाचा मुख्य भाग आहे. माझे काम मला जितके आवडेत, तितकाच मी ग्लॅमरस फोटोशूटचाही आनंद घेते असे ती म्हणाली.

Aishwarya Rai Cannes look 2026 : अखेर सौंदर्याची राणी रेड कार्पेटवर अवतरलीच; ऐश्वर्या राय बच्चनच्या अदांवर चाहते फिदा

Web Title: Prajakta mali cannes look trolling sai tamhankar reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘France च्या समुद्रकिनारी, प्राजक्ताची भरारी’ Hotness Overload! भारतातल्या वाढत्या उष्णतेचं कारण ‘Prajakta Mali’
1

‘France च्या समुद्रकिनारी, प्राजक्ताची भरारी’ Hotness Overload! भारतातल्या वाढत्या उष्णतेचं कारण ‘Prajakta Mali’

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा
2

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘कोणी काय परिधान करावं…’; प्राजक्ता माळीच्या Cannes लूकवरील ट्रोलिंगवर काय म्हणाली सई ताम्हणकर? जाणून घ्या

‘कोणी काय परिधान करावं…’; प्राजक्ता माळीच्या Cannes लूकवरील ट्रोलिंगवर काय म्हणाली सई ताम्हणकर? जाणून घ्या

May 24, 2026 | 03:12 PM
किल्ले सिंधुदुर्गवर तूफान राडा; पर्यटकांकडून गाईडला मारहाण, स्थानिक लोकं आले अन्…

किल्ले सिंधुदुर्गवर तूफान राडा; पर्यटकांकडून गाईडला मारहाण, स्थानिक लोकं आले अन्…

May 24, 2026 | 03:05 PM
Jharkhand Crime: मेहुणी सोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून घर जावयाची हत्या; मृतदेह 15 फूट खड्ड्यात पुरला आणि…

Jharkhand Crime: मेहुणी सोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून घर जावयाची हत्या; मृतदेह 15 फूट खड्ड्यात पुरला आणि…

May 24, 2026 | 03:02 PM
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपेमुळे मुख्यमंत्री झाले”; यशोमती ठाकूर यांचा देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार हल्लाबोल

“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपेमुळे मुख्यमंत्री झाले”; यशोमती ठाकूर यांचा देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार हल्लाबोल

May 24, 2026 | 03:01 PM
रेणापूर परिसरात खळबळ! शेतजमिनीच्या वादातून एकाचा खून; 9 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

रेणापूर परिसरात खळबळ! शेतजमिनीच्या वादातून एकाचा खून; 9 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

May 24, 2026 | 03:00 PM
Nepal : मोदींच्या एका विधानाने नेपाळ धास्तावला; भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्ससाठी बालेन शाह सरकारने उचलले महत्वपूर्ण पाऊल

Nepal : मोदींच्या एका विधानाने नेपाळ धास्तावला; भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्ससाठी बालेन शाह सरकारने उचलले महत्वपूर्ण पाऊल

May 24, 2026 | 03:00 PM
Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!

Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!

May 24, 2026 | 02:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM