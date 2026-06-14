Pranit More Controversy : FIR नंतर डॉ. सेजलच्या अडचणी वाढल्या, मेडिकल कॉलेजचाही मोठा निर्णय

प्रणित मोरे सध्या चर्चेत आहे, पण सकारात्मक कारणांमुळे नाही, तर नकारात्मक कारणांमुळे. प्रणित त्याच्या स्टँड-अप कॉमेडी शोवरून निर्माण झालेल्या वादात अडकला आहे. त्याच्या शोमधील दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. एका व्हिडिओमध्ये, हिमांशू जांगरा ‘३७० रुपयांची बिर्याणी’ असे अपमानजनक विधान करताना आणि महिलांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करताना दिसला. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, सेजल पवार नावाच्या वैद्यकीय विद्यार्थिनीने मृतदेहांबद्दल काही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. हे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, हिमांशू जांगराला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले, तर डॉ. सेजल पवार आता १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.
वाद प्रकरणानंतर एमबीबीएसची विद्यार्थिनी सेजल पवार हिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. तिला वसतिगृह किंवा कॉलेज कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. एका पाच सदस्यीय समितीने सेजलवर ही कारवाई केली असून, या प्रकरणाची चौकशी करून सात दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. केईएम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेजची विद्यार्थिनी असलेली सेजल पवार, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे वादात सापडली आहे.
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खरं तर, सेजल पवारचा एक व्हिडिओ नुकताच समोर आला आहे, ज्यामध्ये ती बिग बॉस १८ फेम स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरेच्या शोमध्ये ‘क्राउड वर्क’ करत असताना मृत पुरुषांच्या खाजगी अवयवांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करताना दिसली. प्रणीत मोरेच्या शोमधील एका संवाद सत्रादरम्यान, सेजलने सांगितले की ती आणि तिचे सहकारी अनेकदा मृतदेहांच्या खाजगी अवयवांवर चर्चा आणि तुलना करत असत. हा व्हिडिओ समोर येताच, सेजलला ट्रोलर्सनी घेरले आणि तिच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली.
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सेजल पवारच्या व्हायरल व्हिडिओची चौकशी
सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, वैद्यकीय महाविद्यालयाने चौकशी सुरू केली आणि प्राथमिक तपासात असे समोर आले की व्हायरल व्हिडिओमधील मुलगी ही सेजल पवारच होती. तिची वक्तव्ये अनुचित आणि अस्वीकार्य मानून, संस्थेने तिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, ती या १५ दिवसांमध्ये कोणत्याही शैक्षणिक किंवा इतर महाविद्यालयीन उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सविस्तर समितीही स्थापन करण्यात आली असून, त्यात एक निवृत्त ज्येष्ठ प्राध्यापक, एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील तीन प्राध्यापकांचा समावेश असेल.