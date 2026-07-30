महागडी क्रीम नको! तांदळाच्या पाण्यापासून घरच्या घरी बनवा नाईट क्रीम; चेहरा दिसेल तजेलदार

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तांदळाचे पाणी त्वचेला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. याशिवाय, नियमित तांदळाच्या पाण्याचा वापर केल्यास त्वचा अधिक मऊ, तजेलदार आणि ताजी दिसण्यास मदत होऊ शकते. तसेच त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यासही याचा उपयोग होऊ शकतो.
रात्री चेहरा फेसवॉशने स्वच्छ धुवून कोरडा करा. त्यानंतर नाईट क्रीम चेहरा आणि मानेवर लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. क्रिम रात्रभर तसेच राहू द्या आणि सकाळी स्वच्छ पाण्याने चेहरा धुवून टाका.
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