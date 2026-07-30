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महागडी क्रीम नको! तांदळाच्या पाण्यापासून घरच्या घरी बनवा नाईट क्रीम; चेहरा दिसेल तजेलदार

Updated On: Jul 30, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

Rice Water Night Cream for Glowing Skin: धूळ आणि प्रदूषण यामुळे त्वचा डल झालीये, मग तांदळाच्या पाण्यापासून घरीच्या घरी बनवा ही नाईट क्रिम नक्की बनवा, जाणून घ्या.

महागडी क्रीम नको! तांदळाच्या पाण्यापासून घरच्या घरी बनवा नाईट क्रीम; चेहरा दिसेल तजेलदार
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विस्तार
  • तांदळाच्या पाण्यापासून घरच्या घरी बनवा नाईट क्रीम
  • तांदळाच्या पाण्याचे त्वचेसाठी फायदे
  • नाईट क्रीम बनवण्याची पद्धत
दिवसभर धूळ, प्रदूषण, ऊन आणि ताण यांचा सर्वाधिक परिणाम आपल्या त्वचेवर होतो. त्यामुळे रात्री झोपण्यापूर्वी त्वचेची योग्य काळजी घेणे गरजेचे असते. अनेकजण मार्केटमधील महागडी नाईट क्रीम वापरतात. मात्र येवढे पैसै खर्च न करता तुम्ही घरच्या घरी उपलब्ध असलेल्या तांदळाच्या पाण्यापासूनही एक नैसर्गिक नाईट क्रीम तयार करु शकता. तांदळाच्या पाण्यात त्वचेसाठी उपयुक्त अँटिऑक्सिडंट्स, अमिनो अॅसिड्स आणि काही जीवनसत्त्वे असतात, जी त्वचेला पोषण देण्यास मदत करतात. नाईट क्रिम कशी तयार करायची, जाणून घ्या.

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तांदळाच्या पाण्याचे त्वचेसाठी फायदे

तांदळाचे पाणी त्वचेला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. याशिवाय, नियमित तांदळाच्या पाण्याचा वापर केल्यास त्वचा अधिक मऊ, तजेलदार आणि ताजी दिसण्यास मदत होऊ शकते. तसेच त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यासही याचा उपयोग होऊ शकतो.

नाईट क्रीम तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • अर्धा कप तांदळाचे पाणी
  • १ चमचा अॅलोवेरा जेल
  • १ व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूल
  • १ चमचा ग्लिसरीन

नाईट क्रीम बनवण्याची पद्धत

सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुवून त्याचे पाणी वेगळे काढा. एका स्वच्छ भांड्यात तांदळाचे पाणी घ्या. त्यात अॅलोवेरा जेल, व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूलमधील तेल आणि ग्लिसरीन घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करा. तयार क्रीम स्वच्छ, हवाबंद डब्यात भरून फ्रिजमध्ये ठेवा.

वापरण्याची योग्य पद्धत

रात्री चेहरा फेसवॉशने स्वच्छ धुवून कोरडा करा. त्यानंतर नाईट क्रीम चेहरा आणि मानेवर लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. क्रिम रात्रभर तसेच राहू द्या आणि सकाळी स्वच्छ पाण्याने चेहरा धुवून टाका.

वापरताना घ्या ही काळजी

  • कोणताही घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा.
  • त्वचेवर जखम, संसर्ग किंवा तीव्र अॅलर्जी असल्यास क्रिम लावू नका.
  • तयार केलेले क्रीम जास्तीत जास्त १ आठवडा वापरा आणि नेहमी स्वच्छ चमच्यानेच काढा.
  • त्वचेला सतत त्रास होत असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Rice water night cream homemade skin care glowing skin tips

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Published On: Jul 30, 2026 | 07:14 PM

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