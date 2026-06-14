Lock Upp Contestants List: ‘लॉक अप’मध्ये कोणाची होणार एन्ट्री? स्पर्धकांची यादी आणि रिलीज डेट आली समोर

निर्माती एकता कपूरच्या ‘लॉक अप सीझन २’ या शोच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ‘लॉक अप सीझन २’ च्या सूत्रसंचालकाबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. गोविंदा, अनिल कपूर आणि रितेश देशमुख यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, सूत्रसंचालनाच्या शर्यतीत अखेरीस रितेश देशमुखने बाजी मारली असल्याचे मानले जात आहे. कंगना रणौतच्या जागी रितेश देशमुख प्रामुख्याने सूत्रसंचालक आणि मार्गदर्शक म्हणून काम पाहणार आहे, तर फराह खान देखील जेलरच्या भूमिकेतून या शोच्या ‘बॅडॲस जेल’मध्ये सामील होणार आहे.
या शोचा घोषणा टीझर प्रदर्शित झाल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. संभाव्य स्पर्धकांची नावेही समोर येऊ लागली आहेत. चला जाणून घेऊया, या शोसाठी कोणत्या कलाकारांना विचारणा करण्यात आली आहे.
नेटफ्लिक्सच्या आगामी ‘लॉक अप’ या शोमध्ये स्पर्धकांना आव्हानात्मक कार्ये आणि वैयक्तिक खुलासे करताना पाहता येईल. या शोची घोषणा आधीच झाली असून, फराह खान आणि रितेश देशमुख याचे सह-सूत्रसंचालन करणार आहेत.फराह खान आणि रितेश देशमुख सह-सूत्रसंचालित करत असलेल्या या शोमध्ये १४ सेलिब्रिटी सहा आठवड्यांसाठी विविध टास्क सादर करतील. फराह आणि रितेश हे या चौघांचे जेलरसुद्धा आहेत. ‘लॉक अप’मध्ये स्पर्धकांबद्दलचे प्रत्येक सत्य उघड होणार असून, त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढत आहे.
शोमध्ये दिसणाऱ्या काही सेलिब्रिटींची नावेही समोर येऊ लागली आहेत. वृत्तानुसार, शिवांगी जोशी देखील या शोचा भाग असणार आहे. या अफवेमुळे शिवांगीचे चाहतेही खूप आनंदित झाले आहेत. शिवांगीसोबत शिल्पा शिंदेचे नावही घेतले जात आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, Shivangi Joshi, Shilpa Shinde, Urvashi Dholakia, Asim Riaz, Rashami Desai, Kusha Kapila, Archana Gautam, Harshad Chopda, Umar Riaz यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींशी संपर्क साधण्यात आल्याची चर्चा आहे.
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जरी निर्मात्यांनी अद्याप कोणत्याही स्पर्धकांची नावे जाहीर केली नसली तरी, घोषणा टीझरच्या शेवटी फराह खान असे म्हणताना दिसत आहे की, वजन कमी केलेला एक स्पर्धक या शोमध्ये सामील होणार आहे. मात्र, फराहने त्या स्पर्धकाचे नाव सांगितले नाही.
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OTT प्लॅटफॉर्म बदलेले
यावेळी ‘लॉक अप’च्या नवीन सीझनमध्ये अनेक बदल पाहायला मिळतील. पहिला मोठा बदल म्हणजे, मागील सीझन ALTT या OTT प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम झाला होता, तर यावेळी हा शो नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होणार आहे. होय, तुम्ही ‘लॉक अप सीझन २’ २७ जून २०२६ पासून नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.